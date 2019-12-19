В Клайпеде подвели промежуточные итоги большой работы 🔊 Воспроизвести Супруги Богатырёвы







На трогательный предновогодний вечер в Генеральном консульстве России в Клайпеде собралось много творческих людей города-порта: здесь открывали выставку удивительных работ члена Союза художников Литвы клайпедчанина Владимира Богатырёва.



Вначале вечера Генеральный консул РФ Александр Грачёв выполнил приятную миссию, вручив несколько Почётных грамот Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, в том числе и корреспонденту газеты «Обзор» Ирине Беляевой. Она награждена «За особый вклад в поддержку России, за развитие связей с исторической Родиной, сохранение русского языка и российской культуры». Это высокая оценка работы всего коллектива редакции.



Высоко в этот замечательный праздничный вечер был оценён и путь в живописи Владимира Богатырёва. Своей творческой деятельностью он широко известен в мире. Его картины находятся в музеях и частных коллекциях России, Испании, Франции, Германии, США и других странах мира. Богаты, конечно же, его работами и коллекции Литвы. Вначале вечера Генеральный консул РФ Александр Грачёв выполнил приятную миссию, вручив несколько Почётных грамот Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, в том числе и корреспонденту газеты «Обзор» Ирине Беляевой. Она награждена «За особый вклад в поддержку России, за развитие связей с исторической Родиной, сохранение русского языка и российской культуры». Это высокая оценка работы всего коллектива редакции.Высоко в этот замечательный праздничный вечер был оценён и путь в живописи Владимира Богатырёва. Своей творческой деятельностью он широко известен в мире. Его картины находятся в музеях и частных коллекциях России, Испании, Франции, Германии, США и других странах мира. Богаты, конечно же, его работами и коллекции Литвы.











Будущий художник родился в 1945 году на Дальнем Востоке в семье военного моряка. После окончания Санкт-Петербургской Академии художеств им. Репина, куда, к слову, поступил не с первого раза, с 1976 года В. Богатырёв живёт и работает в Клайпеде.



Он неповторимый мастер пейзажей, портретов и фантастических воплощений, ему покорились самые разные жанры и техники. А с 2011 года работает в технике акварели, способствует её возрождению и пониманию в том числе и в Литве. Последние лет десять активно сотрудничает с «Еглес галереей» в Каунасе. Является бессменным председателем жюри международного конкурса детского рисунка «Славянский родник».



Благочинный Клайпедского округа протоиерей Владимир Артамонов в своём поздравлении сказал: «Я хочу напомнить о том, что Владимира Леоновича в одном его прекрасном качестве знают люди в десятках стран мира, благодаря тому, что вот уже 16 лет он является бессменным председателем жюри Международного конкурса «Славянский родник». Я благодарен Богу за то, что мы все эти годы сотрудничаем с ним и вместе просмотрели десятки тысяч детских рисунков. От имени одного из организаторов этого конкурса - Клайпедского благочиния Православной Церкви в Литве - хочу вручить ему благодарность «За многолетнюю активную работу в области художественного воспитания детей в качестве председателя жюри Международного конкурса детских рисунков «Славянский родник».











Искусствовед Марина Мотеяускене произнесла удивительно верные слова: «Всегда говорят, что акварель – это очень капризный и руководящий художником материал, вот как польется акварель, так и будет, и что вот эти самые пятна на бумаге прозрачные, просвечивающие диктуют художнику как себя вести. Но тут я вам скажу: точно нет! Потому что не акварель руководит Богатырёвым, а Богатырёв руководит акварелью. Он ею руководит с упорством архитектора: выстраивает пространство, планы. «Молодая» акварель идет по пути абстрактного, беспредметного искусства… Но здесь мы видим образы живописи, близкой русскому сердцу, лирической, эмоциональной, реалистической, проникнутой очень высоким переживанием как природы, так и места человека в этой природе».



А по мнению гостя из Вильнюса, секретаря СРЛХ «РАРОГ» Валерия Серёгина, работы автора «выполнены сердцем».



«В наши времена, когда реалистическое искусство находится в крайнем загоне, я горд и счастлив носить почетное звание «мамонта реализма», - отметил в ответном слове Владимир Леонович. - Я остаюсь верен гуманистическому искусству, которое несёт в себе главную задачу – просветление души человека. Искусство должно, по крайней мере, пытаться сделать человека лучше, чище, добрее оно призвано помочь людям установить контакт между душами и сердцами друг друга».



Представленный цикл акварелей автор назвал «По страницам памяти».











«Здесь выставлены мои пейзажи, которые выстраивались с определенной логикой. Эти работы задумывались не как дневник поездок, не как документальное перечисление впечатлений, это не репортажные работы. Мне хотелось открыть публике мои эмоции, мои потрясения, мои душевные воспоминания. Показывая пейзажи разных стран, разных городов, я не приглашаю вас посетить эти города, я приглашаю вас посетить город моей души, где сохранились навсегда эти невероятные воспоминания: и первое утро в Париже, и прогулка по каналам Венеции, и колоритные улочки старого Вильнюса…».



В лирических пейзажах, конечно же, знаковые места России, златоглавые купола её древних церквей, родная Клайпеда… География представленных сюжетов обширна и мотивов множество, что поразило автора своей романтичностью и неповторимостью.



Неисправимый романтик В.Богатырёв находится в постоянном творческом поиске. Общение с ним было позитивным и увлекательным.











На праздник к этому интересному и увлечённому человеку организаторы вечера, а ими были супруги Грачёвы, пригласили его больших друзей – клуб любителей песни под гитару «Синий троллейбус» (президент Людмила Стрелек).



Звучали Вертинский и Окуджава, песни современных бардов и любимые художником, так сказать, – на заказ. Творческие клайпедчане, поклонники гитары порадовали прекрасной музыкой, хорошей поэзии, душевным исполнением, создав необыкновенно светлую и уютную атмосферу приёма.



Случилось удивительное продолжение вечера. Дело в том, что другой мастер акварели Романас Борисовас позже поделился своими впечатлениями, с которыми считаю стоит познакомиться. Они весомы в оценке творчества автора выставки.



- Дело в том, что заочно с Богатырёвым и его творчеством я знаком уже довольно давно. Просто раньше как то не пересекались. Общались в фейсбуке, обещали друг другу встретиться, а тут пришло приглашение на открытие его выставки. Не так давно с супругой ездили в церковь, там были выставлены его работы, а тут наконец появилась возможность увидеться. Работы очень хорошие. Хотелось бы выделить именно пейзажные акварели, потому, что так работать уже умеют немногие. Кто же видел его котов и собак, тот навсегда останется его поклонником. Потому что рисовать животных, при этом наделяя их человеческими страстями, могут лишь очень немногие, - поделился своими наблюдениями Романас.











- Все от того, что Владимир, один из, сейчас уже редких художников профессионалов старой школы, которая, к сожалению, исчезает. На её место приходит деструктивный подход, демонстрирующий неумение, как форму самовыражения. То, что раньше характеризовалось, как отсутствие навыков, сейчас преподносится как положительное качество.



- Работы Богатырева, именно пейзажные, относятся к старой классической школе акварельной живописи. То, что сегодня, в высших школах Литвы уже даже не преподаётся.... Каждый волен делать что хочет и как умеет. Акварель, техника сложная и требует выработанных учебой профессиональных навыков. Поэтому сегодня так мало кто этим занимается. Именно поэтому нельзя называть акварелью все, что этими красками сделано.



- Компьютеризация значительно изменила нашу жизнь, поэтому искусство сейчас переживает не самые лучшие времена, но всё в жизни приходит и уходит, а красота и мастерство будет всегда востребованы. Остаётся старое выражение - красота спасет мир, - считает Р.Борисовас.



Фото автора, Леонида Соболева



Он участник более 100 выставок разного уровня и более чем 50 персональных выставок в Литве и за рубежом.Будущий художник родился в 1945 году на Дальнем Востоке в семье военного моряка. После окончания Санкт-Петербургской Академии художеств им. Репина, куда, к слову, поступил не с первого раза, с 1976 года В. Богатырёв живёт и работает в Клайпеде.Он неповторимый мастер пейзажей, портретов и фантастических воплощений, ему покорились самые разные жанры и техники. А с 2011 года работает в технике акварели, способствует её возрождению и пониманию в том числе и в Литве. Последние лет десять активно сотрудничает с «Еглес галереей» в Каунасе. Является бессменным председателем жюри международного конкурса детского рисунка «Славянский родник».Благочинный Клайпедского округа протоиерей Владимир Артамонов в своём поздравлении сказал: «Я хочу напомнить о том, что Владимира Леоновича в одном его прекрасном качестве знают люди в десятках стран мира, благодаря тому, что вот уже 16 лет он является бессменным председателем жюри Международного конкурса «Славянский родник». Я благодарен Богу за то, что мы все эти годы сотрудничаем с ним и вместе просмотрели десятки тысяч детских рисунков. От имени одного из организаторов этого конкурса - Клайпедского благочиния Православной Церкви в Литве - хочу вручить ему благодарность «За многолетнюю активную работу в области художественного воспитания детей в качестве председателя жюри Международного конкурса детских рисунков «Славянский родник».Искусствовед Марина Мотеяускене произнесла удивительно верные слова: «Всегда говорят, что акварель – это очень капризный и руководящий художником материал, вот как польется акварель, так и будет, и что вот эти самые пятна на бумаге прозрачные, просвечивающие диктуют художнику как себя вести. Но тут я вам скажу: точно нет! Потому что не акварель руководит Богатырёвым, а Богатырёв руководит акварелью. Он ею руководит с упорством архитектора: выстраивает пространство, планы. «Молодая» акварель идет по пути абстрактного, беспредметного искусства… Но здесь мы видим образы живописи, близкой русскому сердцу, лирической, эмоциональной, реалистической, проникнутой очень высоким переживанием как природы, так и места человека в этой природе».А по мнению гостя из Вильнюса, секретаря СРЛХ «РАРОГ» Валерия Серёгина, работы автора «выполнены сердцем».«В наши времена, когда реалистическое искусство находится в крайнем загоне, я горд и счастлив носить почетное звание «мамонта реализма», - отметил в ответном слове Владимир Леонович. - Я остаюсь верен гуманистическому искусству, которое несёт в себе главную задачу – просветление души человека. Искусство должно, по крайней мере, пытаться сделать человека лучше, чище, добрее оно призвано помочь людям установить контакт между душами и сердцами друг друга».Представленный цикл акварелей автор назвал «По страницам памяти».«Здесь выставлены мои пейзажи, которые выстраивались с определенной логикой. Эти работы задумывались не как дневник поездок, не как документальное перечисление впечатлений, это не репортажные работы. Мне хотелось открыть публике мои эмоции, мои потрясения, мои душевные воспоминания. Показывая пейзажи разных стран, разных городов, я не приглашаю вас посетить эти города, я приглашаю вас посетить город моей души, где сохранились навсегда эти невероятные воспоминания: и первое утро в Париже, и прогулка по каналам Венеции, и колоритные улочки старого Вильнюса…».В лирических пейзажах, конечно же, знаковые места России, златоглавые купола её древних церквей, родная Клайпеда… География представленных сюжетов обширна и мотивов множество, что поразило автора своей романтичностью и неповторимостью.Неисправимый романтик В.Богатырёв находится в постоянном творческом поиске. Общение с ним было позитивным и увлекательным.На праздник к этому интересному и увлечённому человеку организаторы вечера, а ими были супруги Грачёвы, пригласили его больших друзей – клуб любителей песни под гитару «Синий троллейбус» (президент Людмила Стрелек).Звучали Вертинский и Окуджава, песни современных бардов и любимые художником, так сказать, – на заказ. Творческие клайпедчане, поклонники гитары порадовали прекрасной музыкой, хорошей поэзии, душевным исполнением, создав необыкновенно светлую и уютную атмосферу приёма.Случилось удивительное продолжение вечера. Дело в том, что другой мастер акварели Романас Борисовас позже поделился своими впечатлениями, с которыми считаю стоит познакомиться. Они весомы в оценке творчества автора выставки.- Дело в том, что заочно с Богатырёвым и его творчеством я знаком уже довольно давно. Просто раньше как то не пересекались. Общались в фейсбуке, обещали друг другу встретиться, а тут пришло приглашение на открытие его выставки. Не так давно с супругой ездили в церковь, там были выставлены его работы, а тут наконец появилась возможность увидеться. Работы очень хорошие. Хотелось бы выделить именно пейзажные акварели, потому, что так работать уже умеют немногие. Кто же видел его котов и собак, тот навсегда останется его поклонником. Потому что рисовать животных, при этом наделяя их человеческими страстями, могут лишь очень немногие, - поделился своими наблюдениями Романас.- Все от того, что Владимир, один из, сейчас уже редких художников профессионалов старой школы, которая, к сожалению, исчезает. На её место приходит деструктивный подход, демонстрирующий неумение, как форму самовыражения. То, что раньше характеризовалось, как отсутствие навыков, сейчас преподносится как положительное качество.- Работы Богатырева, именно пейзажные, относятся к старой классической школе акварельной живописи. То, что сегодня, в высших школах Литвы уже даже не преподаётся.... Каждый волен делать что хочет и как умеет. Акварель, техника сложная и требует выработанных учебой профессиональных навыков. Поэтому сегодня так мало кто этим занимается. Именно поэтому нельзя называть акварелью все, что этими красками сделано.- Компьютеризация значительно изменила нашу жизнь, поэтому искусство сейчас переживает не самые лучшие времена, но всё в жизни приходит и уходит, а красота и мастерство будет всегда востребованы. Остаётся старое выражение - красота спасет мир, - считает Р.Борисовас. Зоя ПАСЮТА , специально для «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Генеральное консульство России в Клайпеде, Владимир Богатырёв География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 158 раз Комментарии