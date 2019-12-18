Американские чиновники: США признают поражение по «Северному потоку — 2» Bloomberg, США 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт



У США нет рычагов, чтобы помешать завершению строительства «Северного потока — 2», заявили двое высокопоставленных чиновников администрации Трампа. Тем самым они признали провал многолетней борьбы против газопровода. Но США попытаются финансово покарать другие российские энергетические проекты, добавили они.



Трубопровод из России в Германию считается угрозой безопасности — В следующем месяце США отправят в Москву нового посла Джона Салливана



У США нет подходящих рычагов, чтобы помешать завершению строительства газопровода «Северный поток — 2» между Россией и Германией, заявили двое высокопоставленных чиновников администрации Трампа, тем самым признав провал многолетних усилий по предотвращению проекта, названного угрозой европейской безопасности. У США нет подходящих рычагов, чтобы помешать завершению строительства газопровода «Северный поток — 2» между Россией и Германией, заявили двое высокопоставленных чиновников администрации Трампа, тем самым признав провал многолетних усилий по предотвращению проекта, названного угрозой европейской безопасности.



Это признание — редкая уступка главному внешнеполитическому приоритету администрации Трампа. Оно подчеркивает, насколько невосприимчивыми к американскому давлению оказались европейские союзники вроде Германии. И доказывает, что США не удалось удержать Россию от игры мускулами по ряду вопросов — от энергетики до Украины и вмешательства в выборы.



Однако администрация надеется сосредоточить внимание на России. В следующем месяце новым послом в Москву отправится заместитель госсекретаря Джон Салливан (John Sullivan), получивший назначение на прошлой неделе. Должность пустовала с начала октября, когда ушел в отставку бывший посланник Джон Хантсман (Jon Huntsman), а связи между странами лишь ухудшились.



В ходе февральского визита в Польшу госсекретарь Майкл Помпео (Michael Pompeo) заявил, что проект «Северный поток — 2» «направляет денежные потоки в Россию, подрывая европейскую национальную безопасность».



Германия отвергла попытки помешать проекту. «Европейская энергетическая политика должна вершиться в Европе, а не в США, — подчеркнул министр иностранных дел Хайко Маас (Heiko Maaс) в заявлении от 12 декабря. — Мы принципиально отвергаем вмешательство извне и экстерриториальные санкции».



Трамп дал понять, что принятый во вторник закон он подпишет. Как объяснил один республиканский помощник в Сенате, санкции против компаний, участвующих в строительстве под руководством российской энергетической компании Газпром, вступят в силу незамедлительно.



Меры нацелены на суда, участвующие в прокладке трубопровода, а также на руководителей компаний-владельцев — им может быть отказано в визах, а сделки, связанные с имуществом или интересами в США, могут быть заблокированы.



По оценкам агентства Блумберг, «Северный поток — 2» будет сдан в эксплуатацию в период с апреля по июнь 2020 года по окончании соединительных работ и испытаний.



Автор: Дженнифер Джейкобс (Jennifer Jacobs), Ник Уодэмс (Nick Wadhams), Патрик Донахью (Patrick Donahue), Дэниел Флэтли (Daniel Flatley) для Bloomberg, США, перевод Один из чиновников, попросив не упоминать его имени при обсуждении действий администрации, сообщил, что трубопровод почти завершен, и санкции, принятые во вторник в рамках законопроекта об обороне США, запоздали и ни на что не повлияют. Вместо этого США попытаются финансово покарать другие российские энергетические проекты, добавил он.Это признание — редкая уступка главному внешнеполитическому приоритету администрации Трампа. Оно подчеркивает, насколько невосприимчивыми к американскому давлению оказались европейские союзники вроде Германии. И доказывает, что США не удалось удержать Россию от игры мускулами по ряду вопросов — от энергетики до Украины и вмешательства в выборы.Однако администрация надеется сосредоточить внимание на России. В следующем месяце новым послом в Москву отправится заместитель госсекретаря Джон Салливан (John Sullivan), получивший назначение на прошлой неделе. Должность пустовала с начала октября, когда ушел в отставку бывший посланник Джон Хантсман (Jon Huntsman), а связи между странами лишь ухудшились.В ходе февральского визита в Польшу госсекретарь Майкл Помпео (Michael Pompeo) заявил, что проект «Северный поток — 2» «направляет денежные потоки в Россию, подрывая европейскую национальную безопасность».Германия отвергла попытки помешать проекту. «Европейская энергетическая политика должна вершиться в Европе, а не в США, — подчеркнул министр иностранных дел Хайко Маас (Heiko Maaс) в заявлении от 12 декабря. — Мы принципиально отвергаем вмешательство извне и экстерриториальные санкции».Трамп дал понять, что принятый во вторник закон он подпишет. Как объяснил один республиканский помощник в Сенате, санкции против компаний, участвующих в строительстве под руководством российской энергетической компании Газпром, вступят в силу незамедлительно.Меры нацелены на суда, участвующие в прокладке трубопровода, а также на руководителей компаний-владельцев — им может быть отказано в визах, а сделки, связанные с имуществом или интересами в США, могут быть заблокированы.По оценкам агентства Блумберг, «Северный поток — 2» будет сдан в эксплуатацию в период с апреля по июнь 2020 года по окончании соединительных работ и испытаний.Автор: Дженнифер Джейкобс (Jennifer Jacobs), Ник Уодэмс (Nick Wadhams), Патрик Донахью (Patrick Donahue), Дэниел Флэтли (Daniel Flatley) для Bloomberg, США, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: в мире, экономика, политика Ключевые слова: США, санкции, ЕС, Еврокомиссия, маршрут, СП-2 — статья прочитана 179 раз Комментарии