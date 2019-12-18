«Государевы потехи», «Дом игральных карт» и прочие уникальные музейные коллекции, расположенные на территории Петергофа 🔊 Воспроизвести







Один из самых красивых городов мира - Санкт-Петербург - с октября 2019 года может посетить без особых проблем практически каждый житель страны, которая подпадает под положение о порядке упрощенной выдачи бесплатной электронной российской визы. А так как литовские граждане могут и любят бывать в Санкт-Петербурге, газета «Обзор» предлагает вниманию интересные места, музеи и театры, о которых, возможно, не все слышали, но которые заслуживают особого внимания!



Конечно, когда мы говорим о Санкт-Петербурге, хочется поговорить и о Петергофе! Вы справедливо заметите, что Государственный музей-заповедник "Петергоф" лучше всего посещать в теплое время года, когда можно бесконечно восхищаться фонтанами, прекрасными пейзажами и прогулкой по парку. Конечно, когда мы говорим о Санкт-Петербурге, хочется поговорить и о Петергофе! Вы справедливо заметите, что Государственный музей-заповедник "Петергоф" лучше всего посещать в теплое время года, когда можно бесконечно восхищаться фонтанами, прекрасными пейзажами и прогулкой по парку.



А вот бывали ли вы в Петергофе, в Музее коллекционеров? Музей ленинградских и московских коллекционеров, чьи художественные собрания были переданы в музейные фонды в дар или по завещаниям владельцев. Огромная заслуга в создании Музея коллекционеров принадлежит многолетнему директору, ныне президенту ГМЗ "Петергоф" Вадиму Валентиновичу Знаменову. Его дружеские контакты с ленинградскими коллекционерами способствовали тому, что их уникальные собрания поступили на хранение в музей и вошли в вечность...











Российское собирательство возникло на рубеже XVII–XVIII столетий, оно прошло путь от модной «государевой забавы» до планомерной деятельности на основе научного подхода. Посетители музея смогут увидеть более тысячи экспонатов, собранных благодаря самоотверженной преданности их владельцев идее коллекционирования и сохранения культурного наследия.



В вашем распоряжении - семь залов, в которых представлены часть коллекции западноевропейского и русского гравированного портрета Юрия Сергеевича Варшавского, произведения живописи рубежа XIX–ХХ веков, графики, декоративно-прикладного искусства из собраний Иосифа Моисеевича Эзраха, Ирины Евсеевны Коварской и Анастасии Владимировны Усениной.



В музее представлено обширное собрание художественных произведений русских и европейских мастеров различных эпох. Гости увидят не только известные картины, но и познакомятся с редкими работами К.С. Петрова-Водкина, Н.К. Рериха, З.Е. Серебряковой, Б.М. Кустодиева, М.В. Нестерова, А.П. Остроумовой-Лебедевой, А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере и многих других.



Предметы мебели и домашнего интерьера, большое собрание книг и уникальная коллекция агитационного фарфора 1918–1923 годов перенесут посетителя в обстановку квартиры ленинградских коллекционеров супругов Розы Михайловны и Александра Александровича Тимофеевых. И это ещё далеко не всё.











А совсем недалеко от этого Музея коллекционеров расположился Музей «Государевы потехи» . В этом современном музее экспозицию подлинных вещей царского времени дополняет мультимедийная экспозиция. С помощью видеоинсталляций, интерактивного стола, мультимедийной книги и световых проекций в музейном пространстве создается виртуальный фон, который помогает донести до зрителя историческую ценность и функциональное назначение личных царских вещей, театральных костюмов петровского периода, измерительных и навигационных приборов, коллекции велосипедов августейших особ!



Девять тематических залов в интерактивной форме знакомят посетителей с досугом императора Петра I и представителей династии Романовых. Вы останавливаетесь перед мультимедийным столом. Ответив на десять несложных вопросов, сможете определиться, в чьей свите будете, какой из императоров вам больше по душе — играющий в теннис Николай II или увлеченная охотой Анна Иоанновна. «Театральный» зал удивляет движущимися стенами и приводными механизмами с помощью которых проходит театральное представление! «Водяная потеха», «Приятная прогулка на Бабигон», «Строить забавные дворцы» и «Петергофский театр», «Петергофский праздник и огненные потехи» и «Императорские велосипеды» – царский досуг отличался разнообразием и оригинальностью. Не будете скучать и вы независимо от возраста!



Над созданием мультимедийного сопровождения и моделированием выставочных комнат трудились лучшие художники Петербурга — лауреаты «Золотой маски» Г. Фильштинский и Б. Каминский.











И, конечно, особое впечатление на вас произведет, находящийся неподалеку Музей-спектакль «Дом игральных карт». Вы попадете в интерактивное путешествие по миру игральных карт!



Петергоф, будучи императорской загородной резиденцией, не раз принимал высокопоставленных гостей на пышных празднествах, и становился свидетелем бесчисленных карточных сражений. В наши дни необязательно быть придворным, чтобы прикоснуться (причём буквально!) к загадкам мира карт. То, что вы увидите здесь, вряд ли вам удастся увидеть еще где-нибудь!



Перед вами заговорят императоры, карточные персонажи, Дама бубен ответит на ваши вопросы ещё при покупке билета, а после этого три русских царя поведают, как обстояло дело с карточными играми в их эпохи.



Классики (А. С. Пушкин и П. И. Чайковский) при вас подискутируют о том, какое воплощение «Пиковой дамы» — литературное или музыкальное — было более удачным, Крупье расскажет об истории игорных домов, а Гадалка предскажет судьбу по картам таро. Двигаясь по галерее залов, вы встретитесь с "августейшими картёжниками", которые расскажут, как связаны Петергоф и игральные карты и насколько были популярны карточные игры среди знати. Вы познакомитесь с историей карт на Востоке и в Европе, узнаете, чему можно научиться во время игры и как карты повлияли на искусство, каким образом карты развлекали, учили и даже устрашали врага.



«Театр начинается с вешалки», а современный музей-спектакль ‒ с виртуальной инсталляции. В облике дам разных мастей вас встретит народная артистка России очаровательная Ксения Раппопорт!











В интерьерах, оформленных в стиле различных эпох, через оживающие экспонаты, виртуальные инсталляции, видеовставки и даже витринные шкафы с системой интерактивного освещения, подробно будет рассказана история всех видов игральных карт.



Квалифицированный экскурсовод обязательно подчеркнет: «Здесь мы можем увидеть почти полторы тысячи карт, больше тысячи всевозможных предметов, связанных с карточной игрой, можем увидеть почти десять тысяч виртуальных карт, которые представлены в мультимедийных шоу и даже сыграть!»



Через эти экспонаты открывается история костюмов, профессий, быта разных народов и культур, а также история мировой промышленности. Все передовые технологии в печати отрабатывали на производстве карт.



Вот ‒ игра для детей «Русская азбука» времен Александра II, рядом ‒ географическая колода с информацией о губерниях. Ее производство спонсировал лично Николай I. А эти карты ‒ средство антифашистской пропаганды, психологического воздействия на врага. Их печатали в блокадном Ленинграде.











Среди раритетов музея ‒ прообраз бумажных денег из Китая, подлинные эскизы атласной колоды академика Адольфа Шарлеманя и даже круглые карты, которые сделаны из слюды. Настоящий «карточный дом» ‒ на прочном фундаменте истории и культуры. Этот музей является одним из 19 музеев карт, существующих в мире, и единственным в России!



До того, как был образован музей, коллекция карточных колод и предметов, соответствующих тематике настольных игр, принадлежала Александру Семёновичу Перельману. Коллекционер быстро прославился среди игроков и собирателей предметов старины, что благоприятствовало его увлечению.



Одна из самых старых колод, которую удалось заполучить Перельману, датируется XVI веком. Многие известные люди не раз пополняли эту коллекцию: например, академик Дмитрий Лихачев преподнес в качестве подарка Александру Перельману две колоды карт, полученные им в 1988 году от жены Рональда Рейгана!



"Дом игральных карт" целиком посвящен истории карт как своеобразных произведений искусства и одного из самых любимых развлечений в истории человечества. «Что наша жизнь?» «Игра!»



Так доставьте же себе удовольствие!



Не проходите мимо этих небольших, но уникальных музеев , прогуливаясь по Петергофу!



Посещение этих музеев произведет неизгладимое впечатление на вас, и это далеко не все необычные музеи Петергофа. Но о других музеях мы расскажем в следующий раз.



Фото из архива ГМЗ «Петергоф»



Но когда закрывают фонтаны, спадает огромный наплыв туристов, наступает самое благоприятное время для посещения музеев. И это не только прославленный Большой Петергофский дворец, Особая кладовая, дворец "Монплезир", Банный корпус, дворец "Марли" или Петергофский Эрмитаж.А вот бывали ли вы в Петергофе, в? Музей ленинградских и московских коллекционеров, чьи художественные собрания были переданы в музейные фонды в дар или по завещаниям владельцев. Огромная заслуга в создании Музея коллекционеров принадлежит многолетнему директору, ныне президенту ГМЗ "Петергоф" Вадиму Валентиновичу Знаменову. Его дружеские контакты с ленинградскими коллекционерами способствовали тому, что их уникальные собрания поступили на хранение в музей и вошли в вечность...Российское собирательство возникло на рубеже XVII–XVIII столетий, оно прошло путь от модной «государевой забавы» до планомерной деятельности на основе научного подхода. Посетители музея смогут увидеть более тысячи экспонатов, собранных благодаря самоотверженной преданности их владельцев идее коллекционирования и сохранения культурного наследия.В вашем распоряжении - семь залов, в которых представлены часть коллекции западноевропейского и русского гравированного портрета Юрия Сергеевича Варшавского, произведения живописи рубежа XIX–ХХ веков, графики, декоративно-прикладного искусства из собраний Иосифа Моисеевича Эзраха, Ирины Евсеевны Коварской и Анастасии Владимировны Усениной.В музее представлено обширное собрание художественных произведений русских и европейских мастеров различных эпох. Гости увидят не только известные картины, но и познакомятся с редкими работами К.С. Петрова-Водкина, Н.К. Рериха, З.Е. Серебряковой, Б.М. Кустодиева, М.В. Нестерова, А.П. Остроумовой-Лебедевой, А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере и многих других.Предметы мебели и домашнего интерьера, большое собрание книг и уникальная коллекция агитационного фарфора 1918–1923 годов перенесут посетителя в обстановку квартиры ленинградских коллекционеров супругов Розы Михайловны и Александра Александровича Тимофеевых. И это ещё далеко не всё.А совсем недалеко от этого Музея коллекционеров расположился. В этом современном музее экспозицию подлинных вещей царского времени дополняет мультимедийная экспозиция. С помощью видеоинсталляций, интерактивного стола, мультимедийной книги и световых проекций в музейном пространстве создается виртуальный фон, который помогает донести до зрителя историческую ценность и функциональное назначение личных царских вещей, театральных костюмов петровского периода, измерительных и навигационных приборов, коллекции велосипедов августейших особ!Девять тематических залов в интерактивной форме знакомят посетителей с досугом императора Петра I и представителей династии Романовых. Вы останавливаетесь перед мультимедийным столом. Ответив на десять несложных вопросов, сможете определиться, в чьей свите будете, какой из императоров вам больше по душе — играющий в теннис Николай II или увлеченная охотой Анна Иоанновна. «Театральный» зал удивляет движущимися стенами и приводными механизмами с помощью которых проходит театральное представление! «Водяная потеха», «Приятная прогулка на Бабигон», «Строить забавные дворцы» и «Петергофский театр», «Петергофский праздник и огненные потехи» и «Императорские велосипеды» – царский досуг отличался разнообразием и оригинальностью. Не будете скучать и вы независимо от возраста!Над созданием мультимедийного сопровождения и моделированием выставочных комнат трудились лучшие художники Петербурга — лауреаты «Золотой маски» Г. Фильштинский и Б. Каминский.И, конечно, особое впечатление на вас произведет, находящийся неподалеку. Вы попадете в интерактивное путешествие по миру игральных карт!Петергоф, будучи императорской загородной резиденцией, не раз принимал высокопоставленных гостей на пышных празднествах, и становился свидетелем бесчисленных карточных сражений. В наши дни необязательно быть придворным, чтобы прикоснуться (причём буквально!) к загадкам мира карт. То, что вы увидите здесь, вряд ли вам удастся увидеть еще где-нибудь!Перед вами заговорят императоры, карточные персонажи, Дама бубен ответит на ваши вопросы ещё при покупке билета, а после этого три русских царя поведают, как обстояло дело с карточными играми в их эпохи.Классики (А. С. Пушкин и П. И. Чайковский) при вас подискутируют о том, какое воплощение «Пиковой дамы» — литературное или музыкальное — было более удачным, Крупье расскажет об истории игорных домов, а Гадалка предскажет судьбу по картам таро. Двигаясь по галерее залов, вы встретитесь с "августейшими картёжниками", которые расскажут, как связаны Петергоф и игральные карты и насколько были популярны карточные игры среди знати. Вы познакомитесь с историей карт на Востоке и в Европе, узнаете, чему можно научиться во время игры и как карты повлияли на искусство, каким образом карты развлекали, учили и даже устрашали врага.«Театр начинается с вешалки», а современный музей-спектакль ‒ с виртуальной инсталляции. В облике дам разных мастей вас встретит народная артистка России очаровательная Ксения Раппопорт!В интерьерах, оформленных в стиле различных эпох, через оживающие экспонаты, виртуальные инсталляции, видеовставки и даже витринные шкафы с системой интерактивного освещения, подробно будет рассказана история всех видов игральных карт.Квалифицированный экскурсовод обязательно подчеркнет: «Здесь мы можем увидеть почти полторы тысячи карт, больше тысячи всевозможных предметов, связанных с карточной игрой, можем увидеть почти десять тысяч виртуальных карт, которые представлены в мультимедийных шоу и даже сыграть!»Через эти экспонаты открывается история костюмов, профессий, быта разных народов и культур, а также история мировой промышленности. Все передовые технологии в печати отрабатывали на производстве карт.Вот ‒ игра для детей «Русская азбука» времен Александра II, рядом ‒ географическая колода с информацией о губерниях. Ее производство спонсировал лично Николай I. А эти карты ‒ средство антифашистской пропаганды, психологического воздействия на врага. Их печатали в блокадном Ленинграде.Среди раритетов музея ‒ прообраз бумажных денег из Китая, подлинные эскизы атласной колоды академика Адольфа Шарлеманя и даже круглые карты, которые сделаны из слюды. Настоящий «карточный дом» ‒ на прочном фундаменте истории и культуры. Этот музей является одним из 19 музеев карт, существующих в мире, и единственным в России!До того, как был образован музей, коллекция карточных колод и предметов, соответствующих тематике настольных игр, принадлежала Александру Семёновичу Перельману. Коллекционер быстро прославился среди игроков и собирателей предметов старины, что благоприятствовало его увлечению.Одна из самых старых колод, которую удалось заполучить Перельману, датируется XVI веком. Многие известные люди не раз пополняли эту коллекцию: например, академик Дмитрий Лихачев преподнес в качестве подарка Александру Перельману две колоды карт, полученные им в 1988 году от жены Рональда Рейгана!"Дом игральных карт" целиком посвящен истории карт как своеобразных произведений искусства и одного из самых любимых развлечений в истории человечества. «Что наша жизнь?» «Игра!»Так доставьте же себе удовольствие!Не проходите мимо этих небольших, но уникальных музеев , прогуливаясь по Петергофу!Посещение этих музеев произведет неизгладимое впечатление на вас, и это далеко не все необычные музеи Петергофа. Но о других музеях мы расскажем в следующий раз. Татьяна ПАВЛОВА , специально для «Обзора» Категории: культура, в России, образование, Петербург и русское зарубежье Ключевые слова: музей, Петергоф, Дмитрий Лихачев, Большой Петергофский дворец География: Россия, Санкт-Петербург — статья прочитана 147 раз Комментарии