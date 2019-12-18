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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Кабмин Литвы планирует создать комиссию по делам нацменьшинств
В среду литовское правительство решит, учреждать ли комиссию по решению вопросов национальных меньшинств.
В проекте документа предусматривается, что комиссия будет выдвигать предложения по направлениям и приоритетам политики национальных меньшинств Литвы – для более равномерного экономического развития регионов юго-восточной Литвы, пересмотра концепции финансирования центров культуры и интеграции нацменьшинств, определения школы нацменьшинств, по написанию имен и фамилий, по реализации международных обязательств.
Комиссия также должна будет предлагать госведомствам действия по интеграции национальных меньшинств в политическую, общественную, культурную жизнь Литвы, по обеспечению интеграции вновь прибывающих в страну национальных меньшинств.
Новая комиссия будет выдвигать предложения правительству, она будет собираться на заседания не меньше одного раза в полугодие.
Ключевые слова: правительство, комиссия, нацменьшинства
География: Литва
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