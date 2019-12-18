Кабмин Литвы планирует создать комиссию по делам нацменьшинств 🔊 Воспроизвести



В среду литовское правительство решит, учреждать ли комиссию по решению вопросов национальных меньшинств.



В проекте документа предусматривается, что комиссия будет выдвигать предложения по направлениям и приоритетам политики национальных меньшинств Литвы – для более равномерного экономического развития регионов юго-восточной Литвы, пересмотра концепции финансирования центров культуры и интеграции нацменьшинств, определения школы нацменьшинств, по написанию имен и фамилий, по реализации международных обязательств.



Комиссия также должна будет предлагать госведомствам действия по интеграции национальных меньшинств в политическую, общественную, культурную жизнь Литвы, по обеспечению интеграции вновь прибывающих в страну национальных меньшинств.



Новая комиссия будет выдвигать предложения правительству, она будет собираться на заседания не меньше одного раза в полугодие. В среду литовское правительство решит, учреждать ли комиссию по решению вопросов национальных меньшинств.В проекте документа предусматривается, что комиссия будет выдвигать предложения по направлениям и приоритетам политики национальных меньшинств Литвы – для более равномерного экономического развития регионов юго-восточной Литвы, пересмотра концепции финансирования центров культуры и интеграции нацменьшинств, определения школы нацменьшинств, по написанию имен и фамилий, по реализации международных обязательств.Комиссия также должна будет предлагать госведомствам действия по интеграции национальных меньшинств в политическую, общественную, культурную жизнь Литвы, по обеспечению интеграции вновь прибывающих в страну национальных меньшинств.Новая комиссия будет выдвигать предложения правительству, она будет собираться на заседания не меньше одного раза в полугодие. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: правительство, комиссия, нацменьшинства География: Литва — статья прочитана 146 раз Комментарии