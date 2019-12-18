Прокуратура передает в суд дело Snoras /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Генеральная прокуратура Литвы сообщила, что в среду передает в суд уголовное дело бывшего банка Snoras.



Прокурор Департамента расследований оргпреступлений и коррупции Генпркуратуры Дарюс Станкявичюс заявил на пресс-конференции, что в среду был составлен обвинительный акт на бывших руководителей и акционеров банка Snoras.



"Обвиняемые скрылись от досудебного расследования, суда. (...) Обвиняемые сбежали в Российскую Федерацию, где скрываются и сегодня", – сказал он.



По его словам, обвиняемых будут судить заочно, без их участия в процессе.



В этом деле обвинения предъявлены бывшим руководителям и акционерам банка Владимиру Антонову и Раймондасу Баранаускасу. Оба обвиняемых сейчас находятся в России, В. Антонов в этой стране наказан лишением свободы за мошенничество в банке "Советский". Генеральная прокуратура Литвы сообщила, что в среду передает в суд уголовное дело бывшего банка Snoras.Прокурор Департамента расследований оргпреступлений и коррупции Генпркуратуры Дарюс Станкявичюс заявил на пресс-конференции, что в среду был составлен обвинительный акт на бывших руководителей и акционеров банка Snoras."Обвиняемые скрылись от досудебного расследования, суда. (...) Обвиняемые сбежали в Российскую Федерацию, где скрываются и сегодня", – сказал он.По его словам, обвиняемых будут судить заочно, без их участия в процессе.В этом деле обвинения предъявлены бывшим руководителям и акционерам банка Владимиру Антонову и Раймондасу Баранаускасу. Оба обвиняемых сейчас находятся в России, В. Антонов в этой стране наказан лишением свободы за мошенничество в банке "Советский". Руководителей банка обвиняют в присвоении имущества Snoras, растрате имущества в крупном масштабе, преступном банкротстве, легализации имущества, приобретенного преступным путем, ведении ложной бухгалтерии банка, злоупотреблениях, фальсификации документов.



Деятельность банка Snoras была остановлена в конце 2011 года.



Дело передано на рассмотрение в Вильнюсский окружной суд.



Дело состоит из 517 томов



"Лишь благодаря иностранным коллегам мы располагаем информацией. Дело состоит из 517 томов. (...) В деле наложен арест на имущество в Литве и в зарубежных государствах", – сообщил прокурор.



Начальник Управления спецзаданий Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Робертас Шаденецас утверждает, что это дело было очень сложным, расследование потребовало много усилий.



"Были обращение к иностранным государствам с просьбой выполнить определенные действия, более 200 раз", – сообщил он.



Р. Шаденецас акцентировал, что в ходе расследования были опрошены 90 свидетелей, проведено 12 расследований финансово-хозяйственной деятельности.



Он также сообщил, что сотрудничество велось с Европолом, Интерполом, послами Литвы за рубежом и прочими службами и ведомствами.



По его словам, было выявлено место нахождения 230 млн евро, поэтому можно надеяться на частичное возмещение убытков.



Р. Шадянецас отметил, что это имущество – недвижимое имущество, автомобили, мотоциклы, акции – находятся за рубежом.



Ущерб составляет 500 млн евро



Досудебное расследование по этому делу было завершено в январе 2019 года. Тогда прокуроры сообщили, что по причине возможных преступлений Р. Баранаускаса и В. Антонова был нанесен ущерб кредиторам, прочим акционерам банка и косвенно государству в размере около 0,5 млрд евро.



По данным прокуратуры, Р. Баранаускасу в России предоставлен статус политического беженца, другие детали неизвестны. В Литве срок действия паспорта Р. Баранаускаса истек.



Прокуратура отмечает, что есть подозрения в том, что с осени 2008 года по лето 2011 года были произведены 35 операций по переводу крупных денежных средств и ценных бумаг Snoras на личные счета в швейцарских банках. Также есть подозрения в том, что с 2009 года по 2011 год были выполнены две крупные возможно незаконные сделки с имуществом Snoras.



Россия отказала в предоставлении Литве правовой помощи в этом деле.



"Россия не выдает своих граждан, а также другого подозреваемого. Ответы таковы, что информация, которую они могут предоставить Литве, нарушит законы Российской Федерации. Они дали нам отрицательный ответ", – сказал прокурор.



Суды Великобритании в 2015 году приняли решение выдать Литве В. Антонова и Р. Баранаускаса, проживавших тогда в Лондоне, однако они выехали из этого государства в Россию. BNS Категории: экономика, чп и криминал, в странах Балтии Ключевые слова: суд, банкротство, иск, Snoras, антонов География: Литва — статья прочитана 222 раза Комментарии