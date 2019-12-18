Обаму, Байдена и Порошенко обвинили в разграблении Украины: На политиков могут возбудить дело о коррупции 🔊 Воспроизвести



На Украине против Обамы, Байдена и Порошенко могут возбудить дело о коррупции. Заявление на политиков поступило в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), сообщает



В Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) поступило заявление о коррупционных преступлениях экс-президента США Барака Обамы, его бывшего вице-президента Джо Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко. Информация об этом появилась на странице депутата Верховной рады Рената Кузьмина в Facebook.



Заявление на политиков написала партия "Оппозиционная платформа - За жизнь". Политсила требует дать правовую оценку коррупционным действия всех трёх вышеуказанных политиков. Обвинения против них основаны на материалах американского адвоката Рудольфа Джулиани, в которых подробно описывается, как троица политиков занималась разграблением Украины. На Украине против Обамы, Байдена и Порошенко могут возбудить дело о коррупции. Заявление на политиков поступило в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), сообщает ЦАРЬГРАД В Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) поступило заявление о коррупционных преступлениях экс-президента США Барака Обамы, его бывшего вице-президента Джо Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко. Информация об этом появилась на странице депутата Верховной рады Рената Кузьмина в Facebook.Заявление на политиков написала партия "Оппозиционная платформа - За жизнь". Политсила требует дать правовую оценку коррупционным действия всех трёх вышеуказанных политиков. Обвинения против них основаны на материалах американского адвоката Рудольфа Джулиани, в которых подробно описывается, как троица политиков занималась разграблением Украины. "Если заявления Джулиани найдут своё подтверждение в ходе следствия, то украинскому народу и международной общественности может быть представлена новая версия событий на майдане и роли руководства США", - говорится в сообщении Кузьмина.



При этом добавляется, что данная версия будет в корне отличаться от официальной версии, которая была представлена украинскому народу и миру. Также украинский парламентарий сетует, что расследование против Обамы, Порошенко и Байдена должен организовывать руководитель НАБУ Артём Сытник, "признанный судом коррупционером". Речь идёт об американских обвинениях в адрес главы НАБУ во вмешательстве в американские выборы в пользу демократов. tsargrad.tv Категории: экономика, политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: партии, суд, Обама, коррупция, Порошенко, подозрения, Байден География: Украина — статья прочитана 233 раза Комментарии