В ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса интеграции с Россией 🔊 Воспроизвести



Главы самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что республики продолжат курс интеграции с Россией, сообщает



«После встречи «нормандской четвёрки» мы поняли, кто наш друг, а кто наш враг. Мы хотим идти в одном направлении с Россией, и мы будем планомерно идти к этому, вне зависимости от мнения Киева... Более того, интеграционные процессы с Россией никак не противоречат Минским соглашениям», — приводит Донецкое агентство новостей слова Пушилина.



По его мнению, взаимодействие с Россией в различных сферах полностью укладывается в концепцию мирного урегулированию конфликта.



«Один из ключевых пунктов позиции республики: интеграция с Россией уже запущена, и мы не остановим её ни при каких условиях», — добавил Пушилин.



По словам главы ЛНР, республика будет осуществлять интеграцию с Россией «без оглядки» на действующую власть Украины.



«Мы считаем, что интеграция с Россией абсолютно не противоречит минским договорённостям, и мы будем её осуществлять без оглядки на то, согласен ли с этим Зеленский и его западные партнёры или нет», — цитирует его Луганский информационный центр.



В середине сентября Пушилин заявил, что перед ДНР стоит задача, которая заключается в максимальной интеграции с Россией. Главы самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что республики продолжат курс интеграции с Россией, сообщает RT «После встречи «нормандской четвёрки» мы поняли, кто наш друг, а кто наш враг. Мы хотим идти в одном направлении с Россией, и мы будем планомерно идти к этому, вне зависимости от мнения Киева... Более того, интеграционные процессы с Россией никак не противоречат Минским соглашениям», — приводит Донецкое агентство новостей слова Пушилина.По его мнению, взаимодействие с Россией в различных сферах полностью укладывается в концепцию мирного урегулированию конфликта.«Один из ключевых пунктов позиции республики: интеграция с Россией уже запущена, и мы не остановим её ни при каких условиях», — добавил Пушилин.По словам главы ЛНР, республика будет осуществлять интеграцию с Россией «без оглядки» на действующую власть Украины.«Мы считаем, что интеграция с Россией абсолютно не противоречит минским договорённостям, и мы будем её осуществлять без оглядки на то, согласен ли с этим Зеленский и его западные партнёры или нет», — цитирует его Луганский информационный центр.В середине сентября Пушилин заявил, что перед ДНР стоит задача, которая заключается в максимальной интеграции с Россией. russian.rt.com Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: Россия, интеграция, Переговоры, ДНР, ЛНР, Минск-2 — статья прочитана 86 раз Комментарии