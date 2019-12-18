Загрузка... Синоптики предсказывают теплый декабрь в Литве 🔊 Воспроизвести



Не надо быть синоптиком, чтобы заметить, что декабрь в этом году теплый. Наверняка, многие до сих пор не доставали из шкафа теплые свитера и зимние пальто, однако это еще не все, пишет



По словам представителя портала gismeteo.lt Кястутиса Пяткявичюса, завтра прогнозируют очень теплую для зимы погоду. "В ближайшие дни зимней температуры не ожидается. Напротив, в стране будет по-весеннему тепло. Особенно в среду, когда воздух прогреется до 9 градусов тепла. Это будет самый теплый день на этой неделе", – сказал он.



О необычной температуре рассказали и синоптики Литовской гидрометеорологической службы. Согласно их прогнозам, даже ночью местами будет 6 градусов тепла. "В ночь на 18 декабря будет облачно с прояснениями. Местами, в основном на севере, пройдет небольшой дождь, морось. Не надо быть синоптиком, чтобы заметить, что декабрь в этом году теплый. Наверняка, многие до сих пор не доставали из шкафа теплые свитера и зимние пальто, однако это еще не все, пишет Delfi По словам представителя портала gismeteo.lt Кястутиса Пяткявичюса, завтра прогнозируют очень теплую для зимы погоду. "В ближайшие дни зимней температуры не ожидается. Напротив, в стране будет по-весеннему тепло. Особенно в среду, когда воздух прогреется до 9 градусов тепла. Это будет самый теплый день на этой неделе", – сказал он.О необычной температуре рассказали и синоптики Литовской гидрометеорологической службы. Согласно их прогнозам, даже ночью местами будет 6 градусов тепла. "В ночь на 18 декабря будет облачно с прояснениями. Местами, в основном на севере, пройдет небольшой дождь, морось. Во многих районах прогнозируют туман. Температура ночью 1–6 градусов тепла. Днем будет облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Будет дуть сильный юго-западный, западный ветер, на взморье до 21–23 м/с. Температура воздуха 5–9 градусов тепла", – сообщают синоптики.



Правда, в четверг уже будет прохладнее, но все равно будет теплее, чем обычно бывает в декабре. "В ночь на 19 декабря местами прогнозируют осадки, днем без дождя. Будет дуть западный ветер, порывы составят 15–17 м/с. Температура 1–5, днем 3–7 градусов тепла", – сообщается на сайте meteo.lt.



По словам Пяткявичюса, похожей будет погода на протяжении всей недели, только на праздники пойдет дождь. "Особых перемен не ожидается и в конце недели. Будет немного прохладнее, чем в среду, но все равно довольно тепло. Днем будет 3–7 градусов выше нуля. В воскресенье и в понедельник прогнозируют дождь", – сказал собеседник. Загрузка... ru.delfi.lt Категории: общество, здоровье Ключевые слова: прогноз, погода, температура География: Литва — статья прочитана 90 раз Комментарии