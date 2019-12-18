Для экологии корова опаснее автомобиля, считают в Лукойле 🔊 Воспроизвести



Корова, выделяя большое количества метана в сутки, вредит климату сильнее, чем автомобиль со своими выхлопами, считает вице-президент, совладелец "Лукойла" Леонид Федун, сообщает



"Вот, например, конец XIX века. Знаете, какая была самая экологическая проблема и катастрофа, которая ожидала мир? Это лошади. В Нью-Йорке по прогнозам к 2030 году должно было быть пару миллионов лошадей. Когда лошадь выделает 20 килограммов отходов. … Но появился автомобиль, который превратил лошадь из эксплуатируемого животного в домашнего любимца. Есть один из сценариев, что то же самое произойдет и с коровой", - сказал Федун на презентации прогноза компании до 2035 года. Корова, выделяя большое количества метана в сутки, вредит климату сильнее, чем автомобиль со своими выхлопами, считает вице-президент, совладелец "Лукойла" Леонид Федун, сообщает РИА Новости "Вот, например, конец XIX века. Знаете, какая была самая экологическая проблема и катастрофа, которая ожидала мир? Это лошади. В Нью-Йорке по прогнозам к 2030 году должно было быть пару миллионов лошадей. Когда лошадь выделает 20 килограммов отходов. … Но появился автомобиль, который превратил лошадь из эксплуатируемого животного в домашнего любимца. Есть один из сценариев, что то же самое произойдет и с коровой", - сказал Федун на презентации прогноза компании до 2035 года. "Вы знаете, что корова выделяет парниковых газов больше, чем автомобиль? Слышали кто-нибудь? Думаю - нет, по той просто причине, что это говорить не модно, автомобиль - модно. Есть фермеры, которые выйдут на улицы и блокируют подход к Европарламенту", - заявил миллиардер.



По его словам, каждая корова выделяет также 20 килограммов метана в сутки. "А метан в 27 раз сильнее влияет на климат, чем СО2. И, скажем, такие компании, которые предлагают веганские котлеты - это реальный удар по парниковым газам, и мы ожидаем, что их распространение в ближайшие 30 лет приведет к тому, что эмиссия парниковых газов сократится … на 10-15%", - продолжил топ-менеджер.



"Сегодня девять десятых всего зерна, которое производится в мире, идет на корм скота и из съеденного килограмма только 10% передается потребителю, все остальное идет выхлопом в атмосферу. … Поэтому, неслучайно, такие компании по распространению веганских котлет … - это борьба с глобальным потеплением", - добавил он.



По оценкам "Лукойла", мировой автопарк легковых автомобилей к 2035 году вырастет с текущих 1,1 миллиарда единиц до 1,8 миллиарда единиц. Наибольший прирост будет наблюдаться в Китае. Также компания посчитала, что если брать в качестве примера топливную структуру энергетики США, один электромобиль за весь свой жизненный цикл производит на 25% меньше CO2, чем аналогичный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Одним из возможных направлений развития экологически чистого транспорта являются автомобили на водородном топливе, отмечает "Лукойл".



Парижское соглашение по климату было подписано в 2015 году 175 странами, оно предполагает сокращение выбросов парниковых газов к 2030 году примерно на треть. Цель России до 2030 года - сокращение выбросов таких газов до 70-75% от уровня 1990 года при условии максимального учета поглощающей способности лесов. РИА Новости Категории: экономика, общество, в мире Ключевые слова: климат, загрязнение, автомобили, продажи, коровы — статья прочитана 105 раз Комментарии