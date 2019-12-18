Китайские долги назвали главной угрозой мировой экономике 🔊 Воспроизвести Фото: Getty Images



Долги китайских компаний, которые скатываются в волну дефолтов, являются главной угрозой мировой экономике, и риск выглядит очень серьезным. Об этом заявил главный экономист Moody‘s Analytics Марк Занди, сообщает



Комментарий эксперта последовал за сообщением другого агентства Fitch Ratings на прошлой неделе, в котором констатировали рекордные проблемы компаний из Китая.



По словам Занди, многие компании сейчас пытаются справиться с замедлением экономики с помощью заемных средств. Такая же картина наблюдается и в США, но именно в Китае, второй экономике мира, ситуация подошла к критической черте.



Китаю мешает торговая война с США, поэтому меры по снижению корпоративного долга, предлагаемые властями, не слишком эффективны. Так, уровень просрочек по платежам у частных эмитентов в первые 11 месяцев 2019 года достиг 4,9 процента. В 2014 году этот показатель составлял 0,6 процента. Долги китайских компаний, которые скатываются в волну дефолтов, являются главной угрозой мировой экономике, и риск выглядит очень серьезным. Об этом заявил главный экономист Moody‘s Analytics Марк Занди, сообщает ЛЕНТА со ссылкой на CNBC.Комментарий эксперта последовал за сообщением другого агентства Fitch Ratings на прошлой неделе, в котором констатировали рекордные проблемы компаний из Китая.По словам Занди, многие компании сейчас пытаются справиться с замедлением экономики с помощью заемных средств. Такая же картина наблюдается и в США, но именно в Китае, второй экономике мира, ситуация подошла к критической черте.Китаю мешает торговая война с США, поэтому меры по снижению корпоративного долга, предлагаемые властями, не слишком эффективны. Так, уровень просрочек по платежам у частных эмитентов в первые 11 месяцев 2019 года достиг 4,9 процента. В 2014 году этот показатель составлял 0,6 процента. Ранее сообщалось, что общий объем дефолтов по кредитам китайских компаний достиг 20 миллиардов долларов. В последнее время к ним присоединились государственный промышленный гигант Tewoo Group и конгломерат Founder Group, связанный с Пекинским университетом, одним из лучших и старейших в стране.



Эксперты полагают, что китайские власти не смогут спасти все компании; кроме того, они хотели бы преподать урок тем, кто слишком много занимает. Тем не менее желание Пекина навести порядок в области корпоративных заимствований натолкнулось на проблемы в экономике и дополнительно замедлило и без того рекордно слабый рост. lenta.ru Категории: в мире, экономика Ключевые слова: Китай, госдолг, опасность — статья прочитана 46 раз Комментарии