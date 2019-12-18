Китайские долги назвали главной угрозой мировой экономике

Долги китайских компаний, которые скатываются в волну дефолтов, являются главной угрозой мировой экономике, и риск выглядит очень серьезным. Об этом заявил главный экономист Moody‘s Analytics Марк Занди, сообщает ЛЕНТА со ссылкой на CNBC.
Комментарий эксперта последовал за сообщением другого агентства Fitch Ratings на прошлой неделе, в котором констатировали рекордные проблемы компаний из Китая.
По словам Занди, многие компании сейчас пытаются справиться с замедлением экономики с помощью заемных средств. Такая же картина наблюдается и в США, но именно в Китае, второй экономике мира, ситуация подошла к критической черте.
Китаю мешает торговая война с США, поэтому меры по снижению корпоративного долга, предлагаемые властями, не слишком эффективны. Так, уровень просрочек по платежам у частных эмитентов в первые 11 месяцев 2019 года достиг 4,9 процента. В 2014 году этот показатель составлял 0,6 процента.
Ранее сообщалось, что общий объем дефолтов по кредитам китайских компаний достиг 20 миллиардов долларов. В последнее время к ним присоединились государственный промышленный гигант Tewoo Group и конгломерат Founder Group, связанный с Пекинским университетом, одним из лучших и старейших в стране.
Эксперты полагают, что китайские власти не смогут спасти все компании; кроме того, они хотели бы преподать урок тем, кто слишком много занимает. Тем не менее желание Пекина навести порядок в области корпоративных заимствований натолкнулось на проблемы в экономике и дополнительно замедлило и без того рекордно слабый рост.
Эксперты полагают, что китайские власти не смогут спасти все компании; кроме того, они хотели бы преподать урок тем, кто слишком много занимает. Тем не менее желание Пекина навести порядок в области корпоративных заимствований натолкнулось на проблемы в экономике и дополнительно замедлило и без того рекордно слабый рост.