СМИ: Экс-премьера и экс-главу СНБО Украины лишили госохраны 🔊 Воспроизвести



Украинские власти лишили государственной охраны экс-премьера Украины Арсения Яценюка и бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова.



Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на источники в Управлении государственной охраны страны.



Источник добавил, что под госохраной остаются экс-министр обороны Украины Степан Полторак, бывший глава СБУ Василий Грицак и экс-президент Украины Пётр Порошенко.



В октябре в Государственном бюро расследований Украины сообщили о расследовании дела о злоупотреблении властью при назначении Владимира Гройсмана и Арсения Яценюка на пост премьер-министра Украины в 2016 и 2014 годах соответственно. Украинские власти лишили государственной охраны экс-премьера Украины Арсения Яценюка и бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова.Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на источники в Управлении государственной охраны страны.Источник добавил, что под госохраной остаются экс-министр обороны Украины Степан Полторак, бывший глава СБУ Василий Грицак и экс-президент Украины Пётр Порошенко.В октябре в Государственном бюро расследований Украины сообщили о расследовании дела о злоупотреблении властью при назначении Владимира Гройсмана и Арсения Яценюка на пост премьер-министра Украины в 2016 и 2014 годах соответственно. russian.rt.com Категории: политика, общество Ключевые слова: Яценюк, Турчанинов, госохрана География: Украина — статья прочитана 169 раз Комментарии