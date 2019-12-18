Сейм Литвы принял бюджет страны на 2020 год 🔊 Воспроизвести



Во вторник после почти четырехчасовых дискуссий парламент утвердил государственный бюджет 2020 года.



"За" проголосовали 85 членов сейма, "против" – 48, трое воздержались.



Министр финансов Вилюс Шапока повторил, что бюджет является реалистичным, сбалансированным, отвечающим фискальной дисциплине и направлен на сокращение бедности.



Между тем, член Комитета по бюджету и финансам, консерватор Гинтаре Скайсте сказала, что дискуссии были хаотичными, а входящая в Смешанную группу членов сейма Аушрине Армонайте назвала бюджет 2020 года бюджетом не амбициозной и растущей Литвы, а "бюджетом нищеты". Представитель "аграриев" Томас Томилинас заверил, что это нормальный социальный диалог.



Бюджет пополнится несколькими десятками миллионов евро за счет налога на автомобили с загрязняющими выбросами и повышения налогообложения прибыли кредитных учреждений. Во вторник после почти четырехчасовых дискуссий парламент утвердил государственный бюджет 2020 года."За" проголосовали 85 членов сейма, "против" – 48, трое воздержались.Министр финансов Вилюс Шапока повторил, что бюджет является реалистичным, сбалансированным, отвечающим фискальной дисциплине и направлен на сокращение бедности.Между тем, член Комитета по бюджету и финансам, консерватор Гинтаре Скайсте сказала, что дискуссии были хаотичными, а входящая в Смешанную группу членов сейма Аушрине Армонайте назвала бюджет 2020 года бюджетом не амбициозной и растущей Литвы, а "бюджетом нищеты". Представитель "аграриев" Томас Томилинас заверил, что это нормальный социальный диалог.Бюджет пополнится несколькими десятками миллионов евро за счет налога на автомобили с загрязняющими выбросами и повышения налогообложения прибыли кредитных учреждений. Детские пособия с января увеличатся на десять евро до 60 евро, а с 2021 года – до 70 евро. До 32% вырастет тариф подоходного налога (при доходах, превышающие 111 тыс. евро в год), не облагаемый налогами минимум в ближайшие два года будет расти медленнее, чем ожидалось – на 50 евро, а не на 100.



Пенсии по старости и пенсии по утраченной трудоспособности вырастут на 8,1%. Средняя пенсия по старости с января вырастет на 30 евро в среднем до 375 евро, пенсии с необходимым стажем вырастут на 32,5 евро до 397 евро. Пенсии еще на 3,5 евро увеличатся за счет инициированной президентом индексации, но эта часть будет выплачиваться до 30 июня следующего года, одновременно будет выплачиваться и разница, образовавшаяся с января.



Минимальная месячная зарплата до уплаты налогов вырастет на 52 евро (с 555 до 607 евро), а после уплаты налогов – на 41 евро.



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Во вторник литовский сейм утвердил после 15-минутных дискуссий бюджет Фонда социального страхования (Sodra).



"За" голосовали 97 членов сейма, "против" не было, а 10 – воздержались.



В следующем году доходы фонда составят 4,894 млрд евро, а расходы – почти 4,55 млрд евро.



Основную часть доходов фонда составят взносы застрахованных в фонде государственного социального страхования – более 2,566 млрд евро и взносы страховщиков фонда – почти 337,9 млн евро.



Взносы социального страхования самостоятельно работающих лиц должны составить около 66 млн евро, взносы добровольного государственного социального страхования – около 1 млн евро, а ассигнования из государственного бюджета составят почти 1,911 млрд евро.



На пенсии социального страхования планируется выделить более 3,47 млрд евро, на страховые выплаты по болезни – почти 358,8 млн евро, на страховые выплаты по материнству – 375 млн евро, на социальное страхование безработицы – около 217 млн евро, на страхование несчастных случаев на работе и социальное страхование профболезней – 32,5 млн евро.



В 2020 году в Резервный фонд по ожидаемым результатам этого года планируется перевести 313 млн евро. Тогда в целом средства Резервного фонда должны составить около 508 млн евро. BNS Категории: политика, экономика, общество Ключевые слова: сейм, Кабмин, обсуждение, принятие, бюджет-2020 География: Литва — статья прочитана 197 раз Комментарии