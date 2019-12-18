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Г. Науседа еще раз призвал Латвию и Эстонию не закупать электроэнергию БелАЭС

фото: lrp.lt


Находящийся с визитом в Риге президент Литвы Гитанас Науседа во вторник еще раз попросил Латвию и Эстонию не закупать электроэнергию у Белорусской АЭС, строительство которой завершается в Островце.

"Я проинформировал о решении Литвы применить эмбарго на их электроэнергию и призвал Латвию и Эстонию присоединиться к Вильнюсу", – завил на совместной пресс-конференции с президентами Латвии и Эстонии.

Литва с начала 2016 года стремится убедить страны ЕС присоединиться к эмбарго на белорусскую электроэнергию, однако Латвия и Эстония не пошли на такой шаг.

Эксперты признают, что электроэнергия на БелАЭС теоретически может попасть на общий рынок ЕС через Россию и Латвию.

По словам Г. Науседы, превратить БелАЭС в безопасную станцию является вызовом не только для Литвы, но и для всего Евросоюза.
Президент Литвы также подчеркнул, что рекомендации стресс-тестов по работе станции в неблагоприятных условиях должны быть реализованы еще до начала работы станции, а ее безопасность будет во благо и самой Беларуси.

"По существу все президенты это одобрили, что не может быть небезопасных атомных станций рядом с ЕС, что электроэнергия должна производиться с использованием безопасных технологий и с учетом требований международных организаций", – сказал Г. Науседа.

Белорусские власти утверждают, что станция может начать действовать в первом квартале следующего года. Они отметают претензии Литвы по поводу недостаточных стандартов безопасности.

Президенты Балтийских стран также обсудили общие инфраструктурные проекты, вопросы ЕС и НАТО.
BNS
Категории: экономика, политика, в странах Балтии
Ключевые слова: встреча, нато, ЕС, Президенты, БелАЭС
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добавлена вчера, 17 декабря, 19:30

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