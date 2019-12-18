Г. Науседа еще раз призвал Латвию и Эстонию не закупать электроэнергию БелАЭС 🔊 Воспроизвести фото: lrp.lt



Находящийся с визитом в Риге президент Литвы Гитанас Науседа во вторник еще раз попросил Латвию и Эстонию не закупать электроэнергию у Белорусской АЭС, строительство которой завершается в Островце.



"Я проинформировал о решении Литвы применить эмбарго на их электроэнергию и призвал Латвию и Эстонию присоединиться к Вильнюсу", – завил на совместной пресс-конференции с президентами Латвии и Эстонии.



Литва с начала 2016 года стремится убедить страны ЕС присоединиться к эмбарго на белорусскую электроэнергию, однако Латвия и Эстония не пошли на такой шаг.



Эксперты признают, что электроэнергия на БелАЭС теоретически может попасть на общий рынок ЕС через Россию и Латвию.



По словам Г. Науседы, превратить БелАЭС в безопасную станцию является вызовом не только для Литвы, но и для всего Евросоюза. Находящийся с визитом в Риге президент Литвы Гитанас Науседа во вторник еще раз попросил Латвию и Эстонию не закупать электроэнергию у Белорусской АЭС, строительство которой завершается в Островце."Я проинформировал о решении Литвы применить эмбарго на их электроэнергию и призвал Латвию и Эстонию присоединиться к Вильнюсу", – завил на совместной пресс-конференции с президентами Латвии и Эстонии.Литва с начала 2016 года стремится убедить страны ЕС присоединиться к эмбарго на белорусскую электроэнергию, однако Латвия и Эстония не пошли на такой шаг.Эксперты признают, что электроэнергия на БелАЭС теоретически может попасть на общий рынок ЕС через Россию и Латвию.По словам Г. Науседы, превратить БелАЭС в безопасную станцию является вызовом не только для Литвы, но и для всего Евросоюза. Президент Литвы также подчеркнул, что рекомендации стресс-тестов по работе станции в неблагоприятных условиях должны быть реализованы еще до начала работы станции, а ее безопасность будет во благо и самой Беларуси.



"По существу все президенты это одобрили, что не может быть небезопасных атомных станций рядом с ЕС, что электроэнергия должна производиться с использованием безопасных технологий и с учетом требований международных организаций", – сказал Г. Науседа.



Белорусские власти утверждают, что станция может начать действовать в первом квартале следующего года. Они отметают претензии Литвы по поводу недостаточных стандартов безопасности.



Президенты Балтийских стран также обсудили общие инфраструктурные проекты, вопросы ЕС и НАТО. BNS Категории: экономика, политика, в странах Балтии Ключевые слова: встреча, нато, ЕС, Президенты, БелАЭС — статья прочитана 168 раз Комментарии