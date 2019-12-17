Спорткомплекс как послание в будущее 🔊 Воспроизвести







Сегодня, 18 декабря 2019 года, в столичном микрорайоне Пашилайчяй началось строительство большого спортивного комплекса, включающего в себя три зала.



Представители вильнюсских властей и общественности в присутствии журналистов оставили в земле символичное послание потомкам.



«Активный, энергичный, спортивный Вильнюс - так мы представляем себе создание растущей и динамичной литовской столицы. Поэтому очень важно, чтобы горожане, в какой части столицы они бы ни жили, имели все необходимые условия для занятий спортом как можно ближе к дому. Этот комплекс, несомненно, будет способствовать этому и станет новым домом для многих горожан, не равнодушных к спорту», - сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.



В здании общей площадью 4200 квадратных метров, которое планируется построить к зиме 2020/2021 годов, за соревнованиями смогут наблюдать до 1300 зрителей, три баскетбольных зала будут доступны для использования одновременно. Планируется также создать выдвижную трибуну на 1300 мест, чтобы комплекс не только принимал баскетбольные матчи. Кроме того, вся инфраструктура здания будет приспособлена для посещения комплекса инвалидами. Представители вильнюсских властей и общественности в присутствии журналистов оставили в земле символичное послание потомкам.«Активный, энергичный, спортивный Вильнюс - так мы представляем себе создание растущей и динамичной литовской столицы. Поэтому очень важно, чтобы горожане, в какой части столицы они бы ни жили, имели все необходимые условия для занятий спортом как можно ближе к дому. Этот комплекс, несомненно, будет способствовать этому и станет новым домом для многих горожан, не равнодушных к спорту», - сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.В здании общей площадью 4200 квадратных метров, которое планируется построить к зиме 2020/2021 годов, за соревнованиями смогут наблюдать до 1300 зрителей, три баскетбольных зала будут доступны для использования одновременно. Планируется также создать выдвижную трибуну на 1300 мест, чтобы комплекс не только принимал баскетбольные матчи. Кроме того, вся инфраструктура здания будет приспособлена для посещения комплекса инвалидами.



Несомненно, что он станет также одним из многих центров физической активности, где будут собираться любители спорта и будущие чемпионы.











«Сегодня великий день для города и общественности находящейся по соседству школы. Спорткомплекс поможет школьному сообществу стать более спортивным, реализовать концепцию здоровой школы. Мы с нашими партнёрами по коалиции договорились о создании такой инфраструктуры, чтобы как у молодежи, так и у жителей Вильнюса было место для занятий спортом, хорошие условия для спорта и проведения досуга, а это разрешит много проблем: социальных, здравоохранительных и т.д. Мы целенаправленно движемся к этому», - сказал заместитель мэра Валдас Бенкунскас.



Символическую капсулу времени в фундамент нового спортивного комплекса вместе с мэром Вильнюса Ремигиюсом Шимашюсом и вице-мэром Валдасом Бенкунскасом замуровал Римвидас Бяржонскис, директор ЗАО «HSC Baltic», который признался в том, что и сам играет в баскетбол.



«Было очень жаль, когда пару лет назад закрылись сразу даже несколько спортивных залов, где мы играли в баскетбол, и сегодня я очень рад, что мы начинаем строить такой большой спортивный объект, в котором будет три баскетбольных площадки. Мы приложим все усилия для того, чтобы спорткомплекс был построен вовремя и чтобы мы смогли сыграть здесь с мэром в это же время в следующем году», - сказал Р. Бяржонскис.











Спорткомплексом смогут пользоваться учащиеся прогимназии Жяминос, а после уроков здесь будут тренироваться воспитанники Вильнюсской баскетбольной школы.



Комплекс будет содержаться на бюджетные средства. Поскольку здание по требованиям энергоэффективности отвечает классу А, эксплуатационные расходы должны быть довольно низкими.



Строительные работы финансируются из городского бюджета. Строительные работы обошлись в 5,2 млн евро (с учётом НДС).



Подрядчик - группа поставщиков: ЗАО «HSC Baltic», ЗАО «Hidrostatyba».



Разработчик технического проекта: ЗАО «SRP Projektas», руководитель проекта, архитектор Раймонда Вайчюнене.



Фото Виктора Грецкаса, «Обзор»



Действующий круглогодично современный и просторный спорткомплекс, что расположится неподалёку от прогимназии Жяминос, станет очень важным объектом городского развития.Несомненно, что он станет также одним из многих центров физической активности, где будут собираться любители спорта и будущие чемпионы.«Сегодня великий день для города и общественности находящейся по соседству школы. Спорткомплекс поможет школьному сообществу стать более спортивным, реализовать концепцию здоровой школы. Мы с нашими партнёрами по коалиции договорились о создании такой инфраструктуры, чтобы как у молодежи, так и у жителей Вильнюса было место для занятий спортом, хорошие условия для спорта и проведения досуга, а это разрешит много проблем: социальных, здравоохранительных и т.д. Мы целенаправленно движемся к этому», - сказал заместитель мэра Валдас Бенкунскас.Символическую капсулу времени в фундамент нового спортивного комплекса вместе с мэром Вильнюса Ремигиюсом Шимашюсом и вице-мэром Валдасом Бенкунскасом замуровал Римвидас Бяржонскис, директор ЗАО «HSC Baltic», который признался в том, что и сам играет в баскетбол.«Было очень жаль, когда пару лет назад закрылись сразу даже несколько спортивных залов, где мы играли в баскетбол, и сегодня я очень рад, что мы начинаем строить такой большой спортивный объект, в котором будет три баскетбольных площадки. Мы приложим все усилия для того, чтобы спорткомплекс был построен вовремя и чтобы мы смогли сыграть здесь с мэром в это же время в следующем году», - сказал Р. Бяржонскис.Спорткомплексом смогут пользоваться учащиеся прогимназии Жяминос, а после уроков здесь будут тренироваться воспитанники Вильнюсской баскетбольной школы.Комплекс будет содержаться на бюджетные средства. Поскольку здание по требованиям энергоэффективности отвечает классу А, эксплуатационные расходы должны быть довольно низкими.Строительные работы финансируются из городского бюджета. Строительные работы обошлись в 5,2 млн евро (с учётом НДС).Подрядчик - группа поставщиков: ЗАО «HSC Baltic», ЗАО «Hidrostatyba».Разработчик технического проекта: ЗАО «SRP Projektas», руководитель проекта, архитектор Раймонда Вайчюнене. Инф. «Обзора» Категории: политика, спорт, в странах Балтии Ключевые слова: Спорткомплекс — статья прочитана 92 раза Комментарии