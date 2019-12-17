Не застывающая красота

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Инсталляция из стекла и света фонтана на площади Лукишкю будет радовать жителей и гостей литовской столицы и в этот зимний сезон.



В минувшую пятницу эта часть Вильнюса украсилась специальными стеклянными колбами, которые, играя разными цветами, будут до конца февраля оживлять территорию работающего здесь летом фонтана.



«Площадь Лукишкю и зимой является идеальным местом для проведения досуга семьями или с друзьями. Праздничное настроение здесь создаёт каток под открытым небом, возрождённый светящийся фонтан, празднично освещённые деревья. Инсталляция из света, воды и стекла вдохнёт больше жизни в зимние вечера города. Я приглашаю вас любоваться нашим Вильнюсом и приглашать гостей», - говорит мэр города Ремигиюс Шимашюс. В минувшую пятницу эта часть Вильнюса украсилась специальными стеклянными колбами, которые, играя разными цветами, будут до конца февраля оживлять территорию работающего здесь летом фонтана.«Площадь Лукишкю и зимой является идеальным местом для проведения досуга семьями или с друзьями. Праздничное настроение здесь создаёт каток под открытым небом, возрождённый светящийся фонтан, празднично освещённые деревья. Инсталляция из света, воды и стекла вдохнёт больше жизни в зимние вечера города. Я приглашаю вас любоваться нашим Вильнюсом и приглашать гостей», - говорит мэр города Ремигиюс Шимашюс.











По словам Мантвидаса Шакалиса, генерального директора ЗАО «Poolservice.LT», которое установило фонтан, уникальная инсталляция на площади Лукишкю в прошлом году буквально взорвала социальные сети, посетителей площади она наверняка порадует и в этом году.



«Фонтан уникален не только своим освещением, способным генерировать 4,2 миллиарда (!) цветов, но и тем, что световые декорации работают даже при критической температуре, то есть при минус 30 градусах мороза. Не нужно уезжать далеко, чтобы почувствовать праздничное настроение, мгновения с самыми дорогими для вас людьми здесь будут очень запоминающимися. Желаем всем прекрасных предстоящих праздников!», - улыбается руководитель компании, создающей фонтаны.



Пресс-служба Вильнюсского самоуправления, сообщая о начале работы «стеклянного фонтана», обращается ко всем горожанам и гостям столицы: чтобы фонтан радовал нас всех до самого конца зимы, просим сохранять инсталляцию, любоваться её и фотографировать хотя бы с небольшого расстояния.



Фото Саулюса Жюры, www.vilnius.lt







Колбы, заполненные особой жидкостью, повторяют водные струи фонтана, который работает здесь в тёплое время года. Воздух вдувается в эти ёмкости, заставляя жидкость медленно перемещаться в них, создавая характерную динамику при изменении цвета.По словам Мантвидаса Шакалиса, генерального директора ЗАО «Poolservice.LT», которое установило фонтан, уникальная инсталляция на площади Лукишкю в прошлом году буквально взорвала социальные сети, посетителей площади она наверняка порадует и в этом году.«Фонтан уникален не только своим освещением, способным генерировать 4,2 миллиарда (!) цветов, но и тем, что световые декорации работают даже при критической температуре, то есть при минус 30 градусах мороза. Не нужно уезжать далеко, чтобы почувствовать праздничное настроение, мгновения с самыми дорогими для вас людьми здесь будут очень запоминающимися. Желаем всем прекрасных предстоящих праздников!», - улыбается руководитель компании, создающей фонтаны.Пресс-служба Вильнюсского самоуправления, сообщая о начале работы «стеклянного фонтана», обращается ко всем горожанам и гостям столицы: чтобы фонтан радовал нас всех до самого конца зимы, просим сохранять инсталляцию, любоваться её и фотографировать хотя бы с небольшого расстояния. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: фонтан, инсталляция, площадь Лукишкю — статья прочитана 126 раз Комментарии