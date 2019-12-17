В Литве повысили налог на прибыль банков 🔊 Воспроизвести



С января 2020 года в Литве на пять процентных пунктов – с 15% до 20% – повышается налогообложение прибыли банков и кредитных кооперативов.



Превышающий 20% тариф налога будет применяться к прибыли более 2 млн евро. Сейчас налог на прибыль юридических лиц, включая банки, составляет 15%.



Во вторник сейм принял резонансную поправку к Закону о прибыли: за нее проголосовало 90 членов сейма, против было 15, 21 парламентарий воздержался.



Член парламентского Комитета по бюджету и финансам Гинтаре Скайсте полагает, что повышение налога не пойдет на пользу конкуренции в банковском секторе, а,"возможно, и снизит ее". Либерал Симонас Гянтвилас сообщил, что обжалует решение в Конституционном суде.



Министр финансов Вилюс Шапока говорит, что повышение тарифа налога на прибыль банков до 20% позволит дополнительно собрать в бюджет около 20 млн евро доходов. С января 2020 года в Литве на пять процентных пунктов – с 15% до 20% – повышается налогообложение прибыли банков и кредитных кооперативов.Превышающий 20% тариф налога будет применяться к прибыли более 2 млн евро. Сейчас налог на прибыль юридических лиц, включая банки, составляет 15%.Во вторник сейм принял резонансную поправку к Закону о прибыли: за нее проголосовало 90 членов сейма, против было 15, 21 парламентарий воздержался.Член парламентского Комитета по бюджету и финансам Гинтаре Скайсте полагает, что повышение налога не пойдет на пользу конкуренции в банковском секторе, а,"возможно, и снизит ее". Либерал Симонас Гянтвилас сообщил, что обжалует решение в Конституционном суде.Министр финансов Вилюс Шапока говорит, что повышение тарифа налога на прибыль банков до 20% позволит дополнительно собрать в бюджет около 20 млн евро доходов. Ранее правящие предлагали обложить налогом активы банков, превышающие 2 млн евро, однако нанятые эксперты раскритиковали предложение и от этой идеи пришлось отказаться.



В прошлом году банки Литвы вместе взятые заработали 334,5 млн евро неконсолидированной чистой прибыли.



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После того, как сейм Литвы решил повысить на 5 проц. пунктов налог на прибыль банков и кредитных уний, президент Ассоциации банков Литвы (АБЛ) Мантас Залаторюс заявил, что ассоциация попросит президента Гитанаса Науседу наложить вето на закон.



По его словам, повышенный налог на прибыль, применяемый исключительно только для банков, нарушает Конституцию.



"По мнению юристов, с которыми довелось консультироваться, этот закон нарушает 29-ую статью Конституции, которая говорит о равенстве перед законом всех лиц", – сказал BNS М. Залаторюс.



"Мы действительно будем придерживаться ценностной позиции и обратимся к главе государства с просьбой к нему рассмотреть и, скорее всего, наложить вето на такой закон", – добавил он. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: прибыль, налог, банки География: Литва — статья прочитана 47 раз Комментарии