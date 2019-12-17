В Астраханской области у Ту-22 во время полёта отказал двигатель 🔊 Воспроизвести



В Астраханской области у самолёта Ту-22М3 во время выполнения планового полёта произошёл отказ двигателя, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. По данным ведомства, лётчики не пострадали.



«В Астраханской области при выполнении планового полёта на самолёте Ту-22М3 произошёл отказ двигателя», — приводит



Как отмечается, экипажу удалось отвести машину с отказавшим двигателем от населённого пункта и выполнить посадку на грунт.



В Минобороны проинформировали, что лётчики самостоятельно покинули машину и уже доставлены на аэродром базирования.



Там также отметили, что полёт осуществлялся без боекомплекта, на земле разрушений нет.



Лётчиков Ту-22М3, которым удалось посадить самолёт с отказавшим двигателем вдали от построек в Астраханской области, представят к государственным наградам.



«За самоотверженные действия экипажа Ту-22М3, сумевшего отвести самолёт с отказавшим двигателем от населённого пункта, командование ходатайствовало перед министром обороны о представлении лётчиков к государственным наградам», — приводит сообщение РИА Новости. В Астраханской области у самолёта Ту-22М3 во время выполнения планового полёта произошёл отказ двигателя, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. По данным ведомства, лётчики не пострадали.«В Астраханской области при выполнении планового полёта на самолёте Ту-22М3 произошёл отказ двигателя», — приводит RT со ссылкой на РИА Новости сообщение.Как отмечается, экипажу удалось отвести машину с отказавшим двигателем от населённого пункта и выполнить посадку на грунт.В Минобороны проинформировали, что лётчики самостоятельно покинули машину и уже доставлены на аэродром базирования.Там также отметили, что полёт осуществлялся без боекомплекта, на земле разрушений нет.Лётчиков Ту-22М3, которым удалось посадить самолёт с отказавшим двигателем вдали от построек в Астраханской области, представят к государственным наградам.«За самоотверженные действия экипажа Ту-22М3, сумевшего отвести самолёт с отказавшим двигателем от населённого пункта, командование ходатайствовало перед министром обороны о представлении лётчиков к государственным наградам», — приводит сообщение РИА Новости. russian.rt.com Категории: технологии, чп и криминал Ключевые слова: самолет, посадка, отказ, двигатель, Ту-22М3 География: Россия — статья прочитана 169 раз Комментарии