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В Астраханской области у Ту-22 во время полёта отказал двигатель



В Астраханской области у самолёта Ту-22М3 во время выполнения планового полёта произошёл отказ двигателя, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. По данным ведомства, лётчики не пострадали.

«В Астраханской области при выполнении планового полёта на самолёте Ту-22М3 произошёл отказ двигателя», — приводит RT со ссылкой на РИА Новости сообщение.

Как отмечается, экипажу удалось отвести машину с отказавшим двигателем от населённого пункта и выполнить посадку на грунт.

В Минобороны проинформировали, что лётчики самостоятельно покинули машину и уже доставлены на аэродром базирования.

Там также отметили, что полёт осуществлялся без боекомплекта, на земле разрушений нет.

Лётчиков Ту-22М3, которым удалось посадить самолёт с отказавшим двигателем вдали от построек в Астраханской области, представят к государственным наградам.

«За самоотверженные действия экипажа Ту-22М3, сумевшего отвести самолёт с отказавшим двигателем от населённого пункта, командование ходатайствовало перед министром обороны о представлении лётчиков к государственным наградам», — приводит сообщение РИА Новости.
russian.rt.com
Категории: технологии, чп и криминал
Ключевые слова: самолет, посадка, отказ, двигатель, Ту-22М3
География: Россия
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добавлена сегодня, 17 декабря, 14:00

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