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Историк-расчленитель признан вменяемым
Специалисты изучили в том числе данные о родственниках обвиняемого и возможном наличии органических патологий.
Экс-преподаватель СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей возлюбленной, признан экспертами вменяемым. Как сообщает ЛАЙФ со ссылкой на Mash, по версии психотерапевтов, он находился в адекватном состоянии во время расправы над Анастасией Ещенко и избавления от частей тела девушки.
В ходе основной экспертизы Соколова держали в закрытой палате под круглосуточным видеонаблюдением. Специалисты изучили данные о родственниках обвиняемого и возможном наличии у него органических патологий. Назначены дополнительные исследования, результаты которых станут известны позднее.
Напомним, Олег Соколов убил свою аспирантку Анастасию Ещенко в ночь на восьмое ноября. С погибшей его связывали романтические отношения. На следующий день, девятого ноября, Соколова задержали, когда он пытался выбросить части тела девушки в реку Мойку.
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life.ru
Категории: чп и криминал, в России
Ключевые слова: историк, экспертиза, расчленитель, вменяемость
География: Россия
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