Загрузка... Историк-расчленитель признан вменяемым 🔊 Воспроизвести Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв



Специалисты изучили в том числе данные о родственниках обвиняемого и возможном наличии органических патологий.



Экс-преподаватель СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей возлюбленной, признан экспертами вменяемым. Как сообщает



В ходе основной экспертизы Соколова держали в закрытой палате под круглосуточным видеонаблюдением. Специалисты изучили данные о родственниках обвиняемого и возможном наличии у него органических патологий. Назначены дополнительные исследования, результаты которых станут известны позднее.



Напомним, Олег Соколов убил свою аспирантку Анастасию Ещенко в ночь на восьмое ноября. С погибшей его связывали романтические отношения. На следующий день, девятого ноября, Соколова задержали, когда он пытался выбросить части тела девушки в реку Мойку. Специалисты изучили в том числе данные о родственниках обвиняемого и возможном наличии органических патологий.Экс-преподаватель СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей возлюбленной, признан экспертами вменяемым. Как сообщает ЛАЙФ со ссылкой на Mash, по версии психотерапевтов, он находился в адекватном состоянии во время расправы над Анастасией Ещенко и избавления от частей тела девушки.В ходе основной экспертизы Соколова держали в закрытой палате под круглосуточным видеонаблюдением. Специалисты изучили данные о родственниках обвиняемого и возможном наличии у него органических патологий. Назначены дополнительные исследования, результаты которых станут известны позднее.Напомним, Олег Соколов убил свою аспирантку Анастасию Ещенко в ночь на восьмое ноября. С погибшей его связывали романтические отношения. На следующий день, девятого ноября, Соколова задержали, когда он пытался выбросить части тела девушки в реку Мойку. Загрузка... life.ru Категории: чп и криминал, в России Ключевые слова: историк, экспертиза, расчленитель, вменяемость География: Россия — статья прочитана 197 раз Комментарии