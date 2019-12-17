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ГИК утвердит границы округов: в Литве остается 70, у зарубежных литовцев будет свой
Главная избирательная комиссия Литвы (ГИК) во вторник планирует утвердить границы одномандатных избирательных округов для следующих парламентских выборов.
"Планируется утвердить границы округов, в Литве остается 70 округов, учрежден отдельный округ для зарубежных литовцев", – сказала BNS председатель ГИК Лаура Матьёшайтите.
В Вильнюсе учреждается новый округ Пашилайчю, а из-за сокращения численности населения ликвидируется по округу в Дзукии и Жемайтии.
Также учрежден новый одномандатный Округ зарубежных литовцев, в нем будут голосовать проживающие за рубежом избиратели.
Границы округов меняются в преддверии выборов в сейм, чтобы они не превышали разрешенное законом отклонение 10% от среднего числа избирателей в округе.
Когда до выборов останется не менее 210 дней, ГИК должен утвердить границы избирательных округов с учетом административного деления страны, границ округов на прошлый выборах и числа избирателей.
Очередные выборы в сейм должны пройти 11 октября 2020 года.
Ключевые слова: выборы, за рубежом, округ
География: Литва
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