ГИК утвердит границы округов: в Литве остается 70, у зарубежных литовцев будет свой 🔊 Воспроизвести



Главная избирательная комиссия Литвы (ГИК) во вторник планирует утвердить границы одномандатных избирательных округов для следующих парламентских выборов.



"Планируется утвердить границы округов, в Литве остается 70 округов, учрежден отдельный округ для зарубежных литовцев", – сказала BNS председатель ГИК Лаура Матьёшайтите.



В Вильнюсе учреждается новый округ Пашилайчю, а из-за сокращения численности населения ликвидируется по округу в Дзукии и Жемайтии.



Также учрежден новый одномандатный Округ зарубежных литовцев, в нем будут голосовать проживающие за рубежом избиратели.



Границы округов меняются в преддверии выборов в сейм, чтобы они не превышали разрешенное законом отклонение 10% от среднего числа избирателей в округе.



Когда до выборов останется не менее 210 дней, ГИК должен утвердить границы избирательных округов с учетом административного деления страны, границ округов на прошлый выборах и числа избирателей.



Очередные выборы в сейм должны пройти 11 октября 2020 года. Главная избирательная комиссия Литвы (ГИК) во вторник планирует утвердить границы одномандатных избирательных округов для следующих парламентских выборов."Планируется утвердить границы округов, в Литве остается 70 округов, учрежден отдельный округ для зарубежных литовцев", – сказала BNS председатель ГИК Лаура Матьёшайтите.В Вильнюсе учреждается новый округ Пашилайчю, а из-за сокращения численности населения ликвидируется по округу в Дзукии и Жемайтии.Также учрежден новый одномандатный Округ зарубежных литовцев, в нем будут голосовать проживающие за рубежом избиратели.Границы округов меняются в преддверии выборов в сейм, чтобы они не превышали разрешенное законом отклонение 10% от среднего числа избирателей в округе.Когда до выборов останется не менее 210 дней, ГИК должен утвердить границы избирательных округов с учетом административного деления страны, границ округов на прошлый выборах и числа избирателей.Очередные выборы в сейм должны пройти 11 октября 2020 года. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: выборы, за рубежом, округ География: Литва — статья прочитана 144 раза Комментарии