Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



За десять месяцев этого года среди Балтийских стран экспорт в наибольшей степени вырос в Литве, сообщил Евростат.



В январе-октября экспорт Литвы, по сравнению с тем же периодом прошлого года, увеличился на 6% до 24,7 млрд евро, экспорт Латвии вырос на – 1% до 11,4 млрд евро, а Эстонии – на 1% до 12,1 млрд евро, свидетельствуют опубликованные во вторник данные статистической службы Евросоюза.



Импорт Литвы в этом году вырос на 4% до 26,7 млрд евро, Латвии – сократился на 1% до 13,8 млрд евро, а Эстонии не изменился и составил 13,5 млрд евро.



Дефицит внешней торговли Литвы составил 2 млрд евро, Латвии – 2,4 млрд евро, Эстонии – 1,4 млрд евро.



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Сельскохозяйственной продукции в Литве в этом году, по предварительным данным, произведено на 2,453 млрд евро – на 10,4% больше, чем в 2018 году. За десять месяцев этого года среди Балтийских стран экспорт в наибольшей степени вырос в Литве, сообщил Евростат.В январе-октября экспорт Литвы, по сравнению с тем же периодом прошлого года, увеличился на 6% до 24,7 млрд евро, экспорт Латвии вырос на – 1% до 11,4 млрд евро, а Эстонии – на 1% до 12,1 млрд евро, свидетельствуют опубликованные во вторник данные статистической службы Евросоюза.Импорт Литвы в этом году вырос на 4% до 26,7 млрд евро, Латвии – сократился на 1% до 13,8 млрд евро, а Эстонии не изменился и составил 13,5 млрд евро.Дефицит внешней торговли Литвы составил 2 млрд евро, Латвии – 2,4 млрд евро, Эстонии – 1,4 млрд евро.* * *Сельскохозяйственной продукции в Литве в этом году, по предварительным данным, произведено на 2,453 млрд евро – на 10,4% больше, чем в 2018 году. Стоимость растениеводческой продукции в этом году выросла на 16,5% до 1,547 млрд евро, стоимость животноводческой продукции – на 1,3% до 905,2 млн евро, сообщил Департамент статистики.



Прямые выплаты на сельхозпродукцию увеличились на 0,5% и составили 331,9 млн евро, а другие субсидии на производство уменьшились на 5,8% и составили 181 млн евро.



Материальные расходы на производство сельхозпродукции в этом году выросли на 0,2%.



В 2019 году добавленная стоимость сельского хозяйства в ценах того времени составила 1,24 млрд евро или на 25,2% больше, чем в прошлом году.



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Зарегистрированная в Монако компания GRH International учреждает в Клайпедской свободной экономической зоне (СЭЗ) свое новое предприятие, которое будет заниматься производством инновационных строительных панелей, а также, а также научными исследованиями.



Компания GRH LT планирует трудоустроить до 50 человек, сообщило агентство поощрения иностранных инвестиций Investuok Lietuvoje.



Директор GRH LT Жакелина Тормитис отметила, что компания избрала Литву по причине высокой квалификации работников.



Глава Investuok Lietuvoje Мантас Катинас добавил, что решение компании учредить в малоизвестной стране не только производственное, но и научно-исследовательское подразделение является редким.



Компания планирует экспортировать свою продукцию в Скандинавские страны, Соединенное Королевство и на другие иностранные рынки.



По данным Реестрового центра, компания GRH International учредила в Литве GRH LT в мае 2018 года и является единственным ее акционером.



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Победителем конкурса на строительство солнечной электростанции, объявленного литовской госкомпанией по производству электроэнергии Ignitis gamyba, стала испанская компания строительства солнечных электростанций I+D Energias. Она оборудует в Электренай установку мощностью 1 мегаватт. Это первый проект такого масштаба госкомпании в солнечной энергетике, сообщила Ignitis gamyba.



Договор был подписан в середине ноября, а две тысячи модулей, которые в год будут производить около 1 гиваватт-часа электроэнергии, будут установлены почти за 5 месяцев.



Представитель I+D Energias Аднрюс Джяугис утверждает, что проект открывает множество возможностей для производства электроэнергии жителями.



"Независимо от места жительства, всех их приглашают стать арендаторами или совладельцами новой электростанции", – отметил он в сообщении.



В начале октября Ignitis grupe представила платформу Ignitis saules parkai, которая предоставляет возможности удаленным способом производить электроэнергию не только для жителей индивидуальных домов, но и многоквартирных.



Ignitis gamyba управляет находящейся в Электренай ТЭС Lietuvos elektrine, Круонисской гидроаккумулирующей станцией и Каунасской ГЭС.



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Средняя цена на электроэнергию на прошлой неделе, по сравнению с предыдущей неделей, во всех Балтийских странах снизилась на 7%. Цены снижались вторую неделю подряд, сообщил оператор передающей системы Litgrid.



9-15 декабря цена в литовской зоне биржи Nord Pool составила 38,8 евро за мегаватт-час. Почти столько же электроэнергия стоила в Латвии и Эстонии. В системе биржи Nord Pool цена снизилась на 4% до 36,9 евро за мегаватт-час.



По сообщению Litgrid, на снижение цены в Балтийских странах повлияло общее снижение цен на электроэнергию в регионе, а также сохранение равномерного потребления электроэнергии. На понижение цены также повлиял и рост генерации электроэнергии на ветряных установках, а также более теплая погода и падение цены квот на загрязняющие выбросы.



Три страны Балтии выработали на прошлой неделе 53% (323 гигаватт-часа) всего своего энергопотребления. Объемы выработки в Эстонии возросли незначительно и составили 616 гигаватт-часов.



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В январе-ноябре этого года в Литве ь было зарегистрировано 181,3 тыс. вновь ввезенных подержанных легковых автомобилей – на 3,9% больше, чем за такой же период прошлого года (174,4 тыс.).



Средний их возраст составляет 11 лет, сообщает компания AutoTyrimai со ссылкой на данные Regitra. Доля дизельных автомобилей в этом году составила 73,6%.



В этом году 239,3 тыс. подержанных легковых автомобилей были перерегистрированы в связи со сменой владельца (на 3,4% меньше, чем в январе-ноябре прошлого года), их средний возраст был 14,7 лет. Инф. «Обзора», BNS Категории: в странах Балтии, экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 108 раз Комментарии