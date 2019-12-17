Налог на грязные автомобили будет введен в Литве с июля следующего года 🔊 Воспроизвести



С июля 2020 года за каждый загрязняющий окружающую среду зарегистрированный в Литве автомобиль придется платить налог. Его не придется платить только владельцам старинных автомобилей и при смене фамилии или названия владельца транспортного средства.



Сейм во вторник принял резонансный Закон о налоге на регистрацию моторных транспортных средств: за него проголосовали 72 члена сейма, против было 53, а воздержались четыре парламентария.



Оппозиция уверяет, что новый налог не побудит сменить неэкологичные автомобили на более новые, а также меньше пользоваться автомобилем, пересесть на общественный транспорт. Также есть претензии к тому, что будут обложены налогом не все транспортные средства, его смогут избежать владельцы тяжелых грузовых автомобилей, сельхозтехники. С июля 2020 года за каждый загрязняющий окружающую среду зарегистрированный в Литве автомобиль придется платить налог. Его не придется платить только владельцам старинных автомобилей и при смене фамилии или названия владельца транспортного средства.Сейм во вторник принял резонансный Закон о налоге на регистрацию моторных транспортных средств: за него проголосовали 72 члена сейма, против было 53, а воздержались четыре парламентария.Оппозиция уверяет, что новый налог не побудит сменить неэкологичные автомобили на более новые, а также меньше пользоваться автомобилем, пересесть на общественный транспорт. Также есть претензии к тому, что будут обложены налогом не все транспортные средства, его смогут избежать владельцы тяжелых грузовых автомобилей, сельхозтехники. Налог будет колебаться в пределах от 13,5 евро до 540 евро, в зависимости от вида автомобиля и от эмиссии двуокиси углерода, если она превышает 130 граммов CO2 на километр.



Если эмиссия будет составлять 131-140 граммов, налог на автомобили на дизтопливе составит 30–540 евро, налог на бензиновый автомобиль – 15–270 евро, налог на автомобиль на газе – 13,5–243 евро. Если эмиссия CO2 будет превышать 301 грамм, то налог составит соответственно 540 евро (дизтопливо), 270 евро (бензин) и 243 евро (газ).



Литва к 2030 году ставит целью сократить эмиссию вызывающих парниковый эффект газов на 9% (по сравнению с 2005 годом). Это предусмотрено в проекте интегрированного Национального плана действий в областях энергетики и климата на 2021–2030 годы.



* * *



В январе-ноябре этого года в Литве ь было зарегистрировано 181,3 тыс. вновь ввезенных подержанных легковых автомобилей – на 3,9% больше, чем за такой же период прошлого года (174,4 тыс.).



Средний их возраст составляет 11 лет, сообщает компания AutoTyrimai со ссылкой на данные Regitra. Доля дизельных автомобилей в этом году составила 73,6%.



В этом году 239,3 тыс. подержанных легковых автомобилей были перерегистрированы в связи со сменой владельца (на 3,4% меньше, чем в январе-ноябре прошлого года), их средний возраст был 14,7 лет. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика, авто, здоровье Ключевые слова: загрязнение, автомобили, налог География: Литва — статья прочитана 154 раза Комментарии