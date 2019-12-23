Рождество стало щедрее 🔊 Воспроизвести



Опрос показывает, что с 2016 года в два раза – с 10 до 20 процентов – стало больше тех, кто планировал на один подарок потратить примерно 31-50 евро. Впрочем, тех, кто готов потратить в этот раз на один подарок от 11 до 20 евро, всё же пока ещё больше - 24%. Однако, этот факт ещё не свидетельствует о скупости или бедности дарящих. В этой ситуации нельзя ведь исключать и ту возможность, что у человека или у семьи – много родных и близких, каждого из которых они хотели бы порадовать своим вниманием.



В среднем же по Литве, как показывают результаты опроса, жители обычно планируют потратить на подарки и рождественский стол от 51 до 100 евро. Жители Литвы нынче обещают потратить на рождественские праздники больше денег, чем было в предыдущие годы. Об этом свидетельствует опрос населения, проведённый по заказу Финансового института банка «Swedbank».Опрос показывает, что с 2016 года в два раза – с 10 до 20 процентов – стало больше тех, кто планировал на один подарок потратить примерно 31-50 евро. Впрочем, тех, кто готов потратить в этот раз на один подарок от 11 до 20 евро, всё же пока ещё больше - 24%. Однако, этот факт ещё не свидетельствует о скупости или бедности дарящих. В этой ситуации нельзя ведь исключать и ту возможность, что у человека или у семьи – много родных и близких, каждого из которых они хотели бы порадовать своим вниманием.В среднем же по Литве, как показывают результаты опроса, жители обычно планируют потратить на подарки и рождественский стол от 51 до 100 евро.



По словам финансового эксперта, другие торговые точки кажутся жителям Литвы немного менее привлекательными. Так, 26% покупателей собирались искать подарки в магазинах мелких предпринимателей, а этот показатель, кстати, на 9% меньше, чем был в 2016 году.



Получается, что малый бизнес, то и дело жалующийся на недостаток заботы о себе со стороны государства, не так уж сильно поддерживается и обществом.



24% респондентов считают рынок или ярмарку наиболее подходящим местом для предрождественских покупок. Подарки своими руками пообещали сделать 6 процентов, и столько же жителей Литвы сказали, что собираются вообще обойтись без подарков в этом году.



Согласно результатам опроса, самым желанным подарком в Литве являются деньги или подарочный сертификат магазина: 26% говорят, что хотели бы получить такой подарок. Чуть ниже в списке желаемых подарков находятся духи и прочая косметика (22%).



Юрате Цвиликене







«Рождество становится всё более и более «электронным» - с 2016 года количество желающих получить в подарок смартфон или нечто подобное выросло вдвое и достигло 18%. Столько же опрошенных хотели бы получить в подарок поездку или скидочный ваучер на неё», - отмечает Ю.Цвиликене.



Мужчинам стоило бы обратить внимание на то, что кухонная или бытовая техника, а также – как ни странно! - автомобильные аксессуары являются одними из наименее желанных подарков.



Значительная доля респондентов - 18% - уверяет, что не хотят получать в подарок нечто материальное или вообще какой-либо подарок.



Как показывает исследование, число тех, кто не накапливает заранее средства на рождественские подарки, с 2016 года стало больше – их уже более половины (54%).



«С одной стороны, нам можно порадоваться тому, что жители с оптимизмом оценивают свои доходы и не видят необходимости заранее готовиться к праздникам. С другой стороны, опыт показывает, что затраты зачастую бывают выше, чем предполагалось, поэтому после праздников у некоторых людей действительно наблюдается финансовое похмелье», - говорит глава Института финансов «Swedbank».



Результаты исследования показывают, что за два-три месяца до праздников деньги начинают откладывать 10% жителей Литвы, 17% начинают копить за месяц до праздников.



Тех, кто начинает ради Рождества экономить за полгода до него, - 3%, а 10% заявляют, что, хотя и не экономят, подарки предпочитают приобретать заранее.



Встречают Рождество, затягивая ремень перед этим, всё меньше жителей нашей страны. Тех, кто уверяет, что не видит необходимости экономить на всём ради богатого Рождества, - 66%.



Получается, что в целом мы все понемногу становимся богаче. Хотя, и это тоже приходится признавать, средняя температура по палате – это повод для радости не для всех больных, находящихся в ней. Однако, то, что по сравнению с 2016 годом число тех, кто собирался нынче купить подарки на сумму от 100 до 200 евро, выросло на 7% и достигло 24%, это такой же «медицинский» факт. Как и то, что за этот же период количество тех, кто готов был потратить на подарки перед нынешним Рождеством от 201 до 300 евро, выросло на 4% - до 7%, а вот число тех, кто покупал подарки подешевле, уменьшилось.



С чем мы вас всех и поздравляем!











Репрезентативный опрос населения был проведён компанией «Spinter Research» по заказу Финансового института «Swedbank» в ноябре 2019 года. Целевая аудитория: население Литвы в возрасте 18-75 лет. Было опрошено 1010 респондентов. «Быстро растущая интернет-торговля также вовлекает и тех, кто ищет рождественские подарки. Число таких покупателей с 2016 года выросло на 15%, и нынче каждый третий житель Литвы (36%) планирует купить рождественские подарки как раз в интернет-магазинах. Однако, торговые центры по-прежнему остаются самым популярным местом праздничных покупок, 70% покупателей ищут подарки именно там», - так прокомментировала итоги опроса руководитель Финансового института «Swedbank» Юрате Цвиликене.По словам финансового эксперта, другие торговые точки кажутся жителям Литвы немного менее привлекательными. Так, 26% покупателей собирались искать подарки в магазинах мелких предпринимателей, а этот показатель, кстати, на 9% меньше, чем был в 2016 году.Получается, что малый бизнес, то и дело жалующийся на недостаток заботы о себе со стороны государства, не так уж сильно поддерживается и обществом.24% респондентов считают рынок или ярмарку наиболее подходящим местом для предрождественских покупок. Подарки своими руками пообещали сделать 6 процентов, и столько же жителей Литвы сказали, что собираются вообще обойтись без подарков в этом году.Согласно результатам опроса, самым желанным подарком в Литве являются деньги или подарочный сертификат магазина: 26% говорят, что хотели бы получить такой подарок. Чуть ниже в списке желаемых подарков находятся духи и прочая косметика (22%).«Рождество становится всё более и более «электронным» - с 2016 года количество желающих получить в подарок смартфон или нечто подобное выросло вдвое и достигло 18%. Столько же опрошенных хотели бы получить в подарок поездку или скидочный ваучер на неё», - отмечает Ю.Цвиликене.Мужчинам стоило бы обратить внимание на то, что кухонная или бытовая техника, а также – как ни странно! - автомобильные аксессуары являются одними из наименее желанных подарков.Значительная доля респондентов - 18% - уверяет, что не хотят получать в подарок нечто материальное или вообще какой-либо подарок.Как показывает исследование, число тех, кто не накапливает заранее средства на рождественские подарки, с 2016 года стало больше – их уже более половины (54%).«С одной стороны, нам можно порадоваться тому, что жители с оптимизмом оценивают свои доходы и не видят необходимости заранее готовиться к праздникам. С другой стороны, опыт показывает, что затраты зачастую бывают выше, чем предполагалось, поэтому после праздников у некоторых людей действительно наблюдается финансовое похмелье», - говорит глава Института финансов «Swedbank».Результаты исследования показывают, что за два-три месяца до праздников деньги начинают откладывать 10% жителей Литвы, 17% начинают копить за месяц до праздников.Тех, кто начинает ради Рождества экономить за полгода до него, - 3%, а 10% заявляют, что, хотя и не экономят, подарки предпочитают приобретать заранее.Встречают Рождество, затягивая ремень перед этим, всё меньше жителей нашей страны. Тех, кто уверяет, что не видит необходимости экономить на всём ради богатого Рождества, - 66%.Получается, что в целом мы все понемногу становимся богаче. Хотя, и это тоже приходится признавать, средняя температура по палате – это повод для радости не для всех больных, находящихся в ней. Однако, то, что по сравнению с 2016 годом число тех, кто собирался нынче купить подарки на сумму от 100 до 200 евро, выросло на 7% и достигло 24%, это такой же «медицинский» факт. Как и то, что за этот же период количество тех, кто готов был потратить на подарки перед нынешним Рождеством от 201 до 300 евро, выросло на 4% - до 7%, а вот число тех, кто покупал подарки подешевле, уменьшилось.С чем мы вас всех и поздравляем! Инф. «Обзора» Категории: общество, в странах Балтии, дом и быт Ключевые слова: Литва, рождество, банк, «Swedbank», Финансовый институт, Юрате Цвиликене Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1196 — статья прочитана 139 раз Комментарии