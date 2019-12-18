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Составлен рейтинг самых могущественных стран мира



Россия заняла второе место в рейтинге «самых могущественных стран мира» по версии журнала U.S.News, сообщает ЛЕНТА.

На первом месте расположились США, замкнул тройку лидеров Китай. По сравнению с прошлым годом десятка лидеров рейтинга не изменилась за исключением последнего места — Объединенные Арабские Эмираты уступили место Южной Корее.

При составлении учитывались такие критерии, как ВВП, численность населения, показатель ВВП на душу населения, появление в заголовках новостей, участие в формировании глобальных экономических моделей. Также, уверены аналитики, «если могущественная страна что-либо обещает, то, по крайней мере, некоторые в международном сообществе верят, что она сдержит обещание».

U.S.News считает, что меньше всего на мир в 2019 году влияли Словакия, Словения, а также страны Прибалтики.
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lenta.ru
Категории: в мире, экономика, политика
Ключевые слова: рейтинг, страны, могущество
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добавлена вчера, 17 декабря, 18:00

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