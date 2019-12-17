Антологии русской поэзии Литвы 🔊 Воспроизвести







13 декабря в вильнюсском доме музее Адама Мицкевича состоялась презентация книг Антологии русской поэзии Литвы, в которые вошли стихотворения 342-х авторов разных национальностей, творивших на территории Литовского государства с 12 века по наши дни.



Издание осуществлено вильнюсским литературным объединением поэтов и прозаиков «Логос». Финансировали проект Департамент национальных меньшинств, при правительстве Литовской Республики, директор Вида Монтвидайте и возглавляемая Анной Тураносовой-Абрас общественная организация «Серебряная подкова».



Встречу открыла ведущая вечера, председатель ассоциации русских писателей Литвы, поэтесса Елена Шеремет, акцентировавшая свое выступление на уникальности трехтомника, где систематизировано отражено «соотнесение личной истории авторов с историей Литвы». Издание осуществлено вильнюсским литературным объединением поэтов и прозаиков «Логос». Финансировали проект Департамент национальных меньшинств, при правительстве Литовской Республики, директор Вида Монтвидайте и возглавляемая Анной Тураносовой-Абрас общественная организация «Серебряная подкова».Встречу открыла ведущая вечера, председатель ассоциации русских писателей Литвы, поэтесса Елена Шеремет, акцентировавшая свое выступление на уникальности трехтомника, где систематизировано отражено «соотнесение личной истории авторов с историей Литвы».











Автор проекта и один из составителей антологии Владимир Кольцов-Навроцкий поблагодарил организации финансировавшие издание и отметил бескорыстный труд команды единомышленников — составителей, редактора, корректоров, переводчика, литературных консультантов, отметив, что собранный материал представлен в алфавитном порядке по фамилиям авторов и читатель без труда может проследить путь и развитие русской поэтической мысли.



Представитель от Российского Посольства в Литве, атташе по культуре Кира Ширшина выразила мнение, что «это издание русской поэзии, за пределами государства, которое она представляет, важно тем, что теперь по этим книгам можно проследить развитие и весь путь русской поэтической мысли, которой не подвластны межгосударственные границы».











Доктор гуманитарных наук, многолетний руководитель общества любителей русского романса «Мелос» Елена Бахметьева, привлекла внимание присутствующих на временной отрезок представленных произведений - от стихов епископа Кирилла Туровского, творившего в 12 веке, до наших современников, и что в книгах прослеживается желание представить не только знаменитых авторов, но и познакомить читателей мало известными, о которых знает только узкий круг лиц.



Заведующий кафедрой русской филологии вильнюсского университета, профессор Павел Лавринец, литературные изыскания которого о изящной словесности на стыке ХIХ-ХХ веков и межвоенный период послужили фундаментом антологии, отметил, что составители стремились ничего не упустить и исследовали материалы не только в библиотеках, но и частных архивах.











Поэтесса Раиса Мельникова высказала убежденность о важности произошедшего события, еще одной из возможностей понять разносторонний внутренний мир поэтов, их чувства, переживания, прекрасную и загадочную русскую душу проявляющуюся в стихосложении.



Польский поэт Александр Снежко отметил важную особенность представленных произведений авторов разных национальностей, проживающих не только на территории Литвы, но и за ее пределами.



Многие выступавшие отмечали, что истинное значение произошедшего в культурной жизни и Литвы и России, глубокий и обстоятельный анализ события можно будет сделать только по прошествии некоторого времени, воспользовавшись источниками литературы которые указанны на 10-ти страницах последнего третьего тома.



Авторы фото: Александр Илларионов, Владимир Кольцов-Навроцкий



Директор дома-музея Римантас Шална, обратил внимание на то, что «русское поэтическое слово неоднократно было обращено к стенам этого дома, которые помнят голос великого польского поэта Адама Мицкевича, но и на языке Александра Пушкина современная поэзия неотъемлема от этого уголка нашего многоречистого города, звуча на различных мероприятиях и поэтических фестивалях организуемых русской диаспорой».Автор проекта и один из составителей антологии Владимир Кольцов-Навроцкий поблагодарил организации финансировавшие издание и отметил бескорыстный труд команды единомышленников — составителей, редактора, корректоров, переводчика, литературных консультантов, отметив, что собранный материал представлен в алфавитном порядке по фамилиям авторов и читатель без труда может проследить путь и развитие русской поэтической мысли.Представитель от Российского Посольства в Литве, атташе по культуре Кира Ширшина выразила мнение, что «это издание русской поэзии, за пределами государства, которое она представляет, важно тем, что теперь по этим книгам можно проследить развитие и весь путь русской поэтической мысли, которой не подвластны межгосударственные границы».Доктор гуманитарных наук, многолетний руководитель общества любителей русского романса «Мелос» Елена Бахметьева, привлекла внимание присутствующих на временной отрезок представленных произведений - от стихов епископа Кирилла Туровского, творившего в 12 веке, до наших современников, и что в книгах прослеживается желание представить не только знаменитых авторов, но и познакомить читателей мало известными, о которых знает только узкий круг лиц.Заведующий кафедрой русской филологии вильнюсского университета, профессор Павел Лавринец, литературные изыскания которого о изящной словесности на стыке ХIХ-ХХ веков и межвоенный период послужили фундаментом антологии, отметил, что составители стремились ничего не упустить и исследовали материалы не только в библиотеках, но и частных архивах.Поэтесса Раиса Мельникова высказала убежденность о важности произошедшего события, еще одной из возможностей понять разносторонний внутренний мир поэтов, их чувства, переживания, прекрасную и загадочную русскую душу проявляющуюся в стихосложении.Польский поэт Александр Снежко отметил важную особенность представленных произведений авторов разных национальностей, проживающих не только на территории Литвы, но и за ее пределами.Многие выступавшие отмечали, что истинное значение произошедшего в культурной жизни и Литвы и России, глубокий и обстоятельный анализ события можно будет сделать только по прошествии некоторого времени, воспользовавшись источниками литературы которые указанны на 10-ти страницах последнего третьего тома. Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: Антология русской поэзии Литвы — статья прочитана 195 раз Комментарии