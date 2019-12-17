Россия и Китай внесли в СБ ООН резолюцию по смягчению санкций в отношении КНДР 🔊 Воспроизвести © EPA-EFE/BRYAN R. SMITH



Авторы документа предлагают также возобновить шестисторонние консультации по денуклеаризации Корейского полуострова, передает



Россия и Китай представили в понедельник проект резолюции Совета Безопасности ООН, который призывает к смягчению санкций в отношении КНДР для улучшения гуманитарной ситуации в стране. Копия документа имеется в распоряжении ТАСС.



Во втором пункте документа говорится, что "[Совет Безопасности] должен адаптировать применяемые к КНДР санкционные меры в виду того, что страна выполняет свои обязательства по соответствующим резолюциям СБ ООН". В пункте 6 постановляющей части резолюции также предлагается "в кратчайшие сроки снять [ограничительные] меры", введенные СБ ООН, которые напрямую затрагивают жизнь гражданского населения КНДР". Авторы документа предлагают также возобновить шестисторонние консультации по денуклеаризации Корейского полуострова, передает ТАСС Россия и Китай представили в понедельник проект резолюции Совета Безопасности ООН, который призывает к смягчению санкций в отношении КНДР для улучшения гуманитарной ситуации в стране. Копия документа имеется в распоряжении ТАСС.Во втором пункте документа говорится, что "[Совет Безопасности] должен адаптировать применяемые к КНДР санкционные меры в виду того, что страна выполняет свои обязательства по соответствующим резолюциям СБ ООН". В пункте 6 постановляющей части резолюции также предлагается "в кратчайшие сроки снять [ограничительные] меры", введенные СБ ООН, которые напрямую затрагивают жизнь гражданского населения КНДР". В документе говорится о "приветствии продолжения диалога между США и КНДР на всех уровнях". В то же время в проекте резолюции Москва и Пекин предлагают "призвать к скорейшему возобновлению шестисторонних переговоров (РФ, Китай, США, обе Кореи и Япония - прим. ТАСС) или перезапуску многосторонних консультаций в любом другом подобном формате с целью достижения ослабления напряженности на Корейском полуострове через диалог".



В предлагаемом Москвой и Пекином документе содержится призыв "к дальнейшим практическим шагам по сокращению военной напряженности на Корейском полуострове и предотвращению любой военной конфронтации всеми возможными мерами, включая заключение соглашений между военными ведомствами, принятие формальной декларации или мирного договора об окончании Корейской войны".



Что предлагается исключить из санкционного списка



В проекте резолюции предлагается вывести из-под санкций "определенное промышленное оборудование, транспортные средства, которые могут использоваться для создания инфраструктуры, но неприменимы для ядерной и ракетной программы КНДР, а также некоторые предметы домашнего обихода".



В приложенном к документу дополнении приводится список таких исключений, включающий железо, нелегированную сталь, материалы для изготовления рельсов и шпал, конструкции из железа или стали для изготовления крыш и окон, отвертки, болты, бульдозеры, экскаваторы и дорожные катки.



В случае принятия документа также могут быть разрешены поставки в КНДР иголок и булавок, ножей, ножниц, ложек и вилок, радиаторов и котлов для центрального отопления, кондиционеров и холодильников, пылесосов мощностью не более 1500 Ватт и с мешками для мусора объемом не больше 20 л, бойлеров для воды, микроволновых печей, электрических плит, велосипедов и еще ряда категорий.



11 декабря СБ ООН провел внеочередное заседание в связи с обострением ситуации на Корейском полуострове. Однако по его итогам членам совета не удалось выработать совместное заявление. Выступая на заседании, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что путь к денуклеаризации КНДР должен лежать не через санкции, а через укрепление мер доверия. Он подчеркнул, что "санкции не заменят собой дипломатию" и договориться с Пхеньяном будет невозможно, не предлагая ничего взамен. ТАСС Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: Россия, Китай, санкции, ООН, резолюция, КНДР — статья прочитана 145 раз Комментарии