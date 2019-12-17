Премьер Литвы: в начале января созывается совет коалиции по поводу министра транспорта 🔊 Воспроизвести Премьер Литвы Саулюс Сквернялис



Литовский премьер Саулюс Сквернялис во вторник объявил, что в начале января должен быть созван коалиционный совет для обсуждения вопроса о министре транспорта и коммуникаций Ярославе Наркевиче.



По словам премьера, связанная с министром ситуация может привести к отставке правительства.



"Видимо, в первые дни января будет расширенное (заседание) коалиционного совета, на котором мы дадим оценку и тем аргументам (...) президента, и должны будем принять решение, как нам вести себя дальше", – сказал С. Сквернялис журналистам в сейме во вторник.



"Решения могут быть самыми разными и последствия этого могут быть самые разные – вплоть до ухода правительства", – добавил он.



По словам премьера, уйти в отставку правительству, возможно, придется в том случае, "если не останется правящей коалиции". Литовский премьер Саулюс Сквернялис во вторник объявил, что в начале января должен быть созван коалиционный совет для обсуждения вопроса о министре транспорта и коммуникаций Ярославе Наркевиче.По словам премьера, связанная с министром ситуация может привести к отставке правительства."Видимо, в первые дни января будет расширенное (заседание) коалиционного совета, на котором мы дадим оценку и тем аргументам (...) президента, и должны будем принять решение, как нам вести себя дальше", – сказал С. Сквернялис журналистам в сейме во вторник."Решения могут быть самыми разными и последствия этого могут быть самые разные – вплоть до ухода правительства", – добавил он.По словам премьера, уйти в отставку правительству, возможно, придется в том случае, "если не останется правящей коалиции". Лидер правящих "аграриев" Рамунас Карбаускис сказал журналистам, что правящая коалиция меняться не должна, правительство в отставку не уйдет, государственный бюджет будет принят и "мы все будем слаженно работать на благо Литвы".



Он также сказал, что обвинять Я. Наркевича нет никакого основания ни в моральном, ни в правовом отношении.



Президент Гинтанас Науседа в течение последних недель не раз заявлял, что Я. Наркевич утратил доверие и не может продолжать работать в должности министра транспорта.



Министр транспорта Я. Наркевич в последнее время подвергся критике за увольнение правления почтовой госкомпании Lietuvos pastas, некоторые обстоятельства финансирования ремонта дорог и проживания в парламентской гостинице, за поведение во время зарубежной командировки. Дополнительные деньги на ремонт дорог получили избирательный округ Я. Наркевича и улица, на которой живет премьер С. Сквернялис.



Главная комиссия по служебной этике начала проверку и в отношении министра Я. Наркевича, и в отношении премьера С. Сквернялиса.



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Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис говорит, что если сейм примет внесенный правительством проект бюджета на 2020 год, то у президента Гитанаса Науседы не будет оснований его ветировать.



"Если будет принят такой бюджет, какой сегодня внесен, то никаких оснований (ветировать его – BNS) точно нет", – сказал С. Сквернялис журналистам в сейме во вторник.



"Я и вчера говорил с президентом. Президент обозначил эти красные линии, так что главная линия – соблюдение фискальной дисциплины. Сегодня соответствует, на грани, но этим критериям соответствует", – добавил премьер.



С. Сквернялис выразил надежду, что бюджет будет принят таким, каким его представило правительство.



Утвердить проект бюджета на следующий год сейм намерен во вторник. В понедельник кабмин внес в сейм окончательный вариант бюджета. инф."Обзор" BNS.LT Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: отставка, президент, деньги, визит, коалиция, министр, Карбаускис, минтранс, Наркевич География: Литва — статья прочитана 165 раз Комментарии