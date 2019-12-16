Алексей Иванов: В России ценность по идентичности всегда была на первом месте 🔊 Воспроизвести Фото Владимира Клоповского, "Обзор"







"Основной конфликт нашего времени, нашей эпохи - это переход законов “онлайна в оффлайн”, то есть ситуации, когда мы в своей реальной жизни начинаем жить по тем законам, по которым живем в социальных сетях. Это проблема человека и компьютера, человека и машины", - считает один из самых интересных современных российских писателей Алексей Иванов, который по приглашению медиаклуба "Формат-А3" в Вильнюсе принял участие в публичной встрече и встретился со своими читателями.



Алексей Иванов талантлив, творчески многогранен и абсолютно непредсказуем. Поклонники его творчества с предвкушением ожидают, чем неожиданным он порадует читателей каждой своей новой книгой. От живописного и до боли правдивого описания повседневной жизни российской глубинки в постсоветский период ("Ненастье", "Географ глобус пропил") он может перенести повествование в эпоху покорения Сибири ("Сердце пармы", "Тобол"), а после этого вдруг ошарашить читателей романом с динамично фантастическим сюжетом о том, как в советском пионерском лагере завелись вампиры ("Пищеблок"). Алексей Иванов талантлив, творчески многогранен и абсолютно непредсказуем. Поклонники его творчества с предвкушением ожидают, чем неожиданным он порадует читателей каждой своей новой книгой. От живописного и до боли правдивого описания повседневной жизни российской глубинки в постсоветский период ("Ненастье", "Географ глобус пропил") он может перенести повествование в эпоху покорения Сибири ("Сердце пармы", "Тобол"), а после этого вдруг ошарашить читателей романом с динамично фантастическим сюжетом о том, как в советском пионерском лагере завелись вампиры ("Пищеблок").



С детства мечтал стать писателем: у него дома хранится написанный в 6 лет роман "Три Робинзона". Первая публикация - фантастическая повесть "Охота на "Большую Медведицу"" - состоялась в 1990 году в свердловском журнале "Уральский следопыт".



Об авторитетах и угрозе соцсетей



"Я считаю, что изобретение компьютера и социальных сетей - одно из величайших изобретений человечества, которое уже начинает менять человеческую историю и человеческую психологию. Одна из предыдущих таких революций - изобретение книгопечатания. Что оно привнесло в этот мир? Разумеется, заслуга его не в том, что огромная толпа монахов-переписчиков освободилась от нудной и неинтересной работы. Печатный станок, распространяясь по Европе, привел к появлению прессы, которая, в свою очередь, произвела социальные классы, от них родилось гражданское общество и буржуазный формат развития, в котором Европа двигается и сейчас.



Точно такая же революция – это Интернет и социальные сети. У нас появилось новое средство коммуникации, которое вторглось в нашу жизнь и стало ее преобразовывать. Как оно это делает, нам пока не понятно. К чему это приведет, тоже. Появление соцсетей стало создавать новые человеческие общности, непонятно, на чем основанные. Что их объединяет? Люди, которые имели совершенно разные воззрения на развитие своей страны, объединились, чтобы совершить некое социальное действие. Кроме того, социальные сети меняют наши поведенческие стратегии и нашу психологию. Они формируют нового человека, который отличается от человека традиционных коммуникаций, для него важнее всего собственное эго. То есть появление соцсетей и наше общение через них формирует в нас ценности эгоцентризма. Ценности, при которых человек занимается продвижением своей персоны, а не своих компетенций", - поделился с читателями своими наблюдениями писатель.







По мнению Алексея Иванова, соцсети разрушают институт авторитета, на котором построена вся современная культура: "Они анонимны, человек, который общается в соцсетях, не несет ответственности за свои слова. Авторитет - это способ выстраивания неких иерархий внутри человеческого общества. Когда такая иерархия только одна, получается тоталитаризм. Когда иерархий много, человек может выбирать ту, которая ему удобна, это демократия. Когда иерархий нет вообще, это хаос. И соцсети, которые отрицают институт авторитета и разрушают иерархии, приводят к тому, что общество, которое коммуницирует через соцсети, дрейфует не в сторону демократии, а в сторону хаоса”.



Алексей Иванов уже написал роман "Комьюнити", в котором рассказал о главном парадоксе Интернета: он придуман для объединения людей, но если в Интернете начинаешь жить по законам общества потребления - он нас разъединяет. Законы общества потребления, на которых мы строим свою жизнь, неприемлемы для Интернета.







О свободе и идентичности



Интересен взгляд Алексея Иванова на основные черты русского народа. По его мнению, Россия прежде всего - комплекс идентичностей, и каждая из них эволюционирует по-своему, в зависимости от своего характера.



"Россия на мой взгляд - это набор идентичностей, Европа - набор стран. Идентичности бывают разные: национальная (русский, татарин, чеченец), корпоративная (чиновник, солдат, купец), территориальная (москвич, уралец, сибиряк). В России ценность по идентичности всегда была на первом месте. Скажем, какая главная ценность для крестьянина - такая и для тебя, если ты крестьянин. Если ты рабочий - для тебя главное рабочие ценности. Через идентичность происходит самореализация человека. Если мы возьмем Европу, там главная ценность – свобода. Если возьмем Азию, то там свобода вообще никакой ценностью не является. Для России свобода - ценность, но не главная, а вторая или третья, а первая - именно принадлежность к идентичности".



В книге "Вилы" на примере пугачевщины я показал, что единой и одинаковой России нет, что Россия изнутри устроена очень сложно и каждая ее часть, каждая региональная идентичность живет по своим стратегиям", - считает писатель.



Писатель не любит говорить про политику, считает, что любое высказывание может посеять рознь: "Меня часто спрашивают про политику и убеждения. Разумеется, они у меня есть. Но это убеждения кухонные - я их имею, но не могу ничем доказать, хотя лично для меня они в доказательствах не нуждаются. Но раз я не могу их доказать, то и не должен высказывать их публично, я некомпетентен. Свое кухонное мнение я буду высказывать у себя на кухне, а если начну вещать его направо и налево, то это послужит лишь раздорам и конфликтам. Ни к чему хорошему это не приведет. Как сказал Козьма Прутков, если у тебя есть фонтан - заткни его".



Алексей Иванов не склонен девяностые годы мазать только черной краской, считает, что это было драматичное время.



"Не знаю, придет ли когда-нибудь нация к консенсусу в их оценке. Лично для меня это были времена очень тяжелые. Но если посмотреть на это прошлое взглядом историка, то я вижу много созидательного. Разумеется, тогда я этого не понимал, но сейчас живу в мире, который во многом сформирован именно усилиями девяностых годов. Это было время создания институтов, которые очень важны для нынешней России и без которых мы не можем представить современную жизнь. В первую очередь это институт частной собственности, которой не было раньше, и институт выборов. В девяностые главной задачей государства было создать именно эти институты и наше государство с этой задачей справилось".



Произведения Алексея Иванова успешны на книжном и кинорынке, что позволяет их автору заниматься свободным творчеством в сфере литературы, кино и телевидения и зарабатывать только своими проектами. У него есть свой литературный агент, вернее продюсер, Юлия Зайцева, которая представляет интересы писателя. Сегодня писатель работает в самых разных жанрах и форматах: на его счету не только романы, но и повести, сценарии и документальные произведения.С детства мечтал стать писателем: у него дома хранится написанный в 6 лет роман "Три Робинзона". Первая публикация - фантастическая повесть "Охота на "Большую Медведицу"" - состоялась в 1990 году в свердловском журнале "Уральский следопыт"."Я считаю, что изобретение компьютера и социальных сетей - одно из величайших изобретений человечества, которое уже начинает менять человеческую историю и человеческую психологию. Одна из предыдущих таких революций - изобретение книгопечатания. Что оно привнесло в этот мир? Разумеется, заслуга его не в том, что огромная толпа монахов-переписчиков освободилась от нудной и неинтересной работы. Печатный станок, распространяясь по Европе, привел к появлению прессы, которая, в свою очередь, произвела социальные классы, от них родилось гражданское общество и буржуазный формат развития, в котором Европа двигается и сейчас.Точно такая же революция – это Интернет и социальные сети. У нас появилось новое средство коммуникации, которое вторглось в нашу жизнь и стало ее преобразовывать. Как оно это делает, нам пока не понятно. К чему это приведет, тоже. Появление соцсетей стало создавать новые человеческие общности, непонятно, на чем основанные. Что их объединяет? Люди, которые имели совершенно разные воззрения на развитие своей страны, объединились, чтобы совершить некое социальное действие. Кроме того, социальные сети меняют наши поведенческие стратегии и нашу психологию. Они формируют нового человека, который отличается от человека традиционных коммуникаций, для него важнее всего собственное эго. То есть появление соцсетей и наше общение через них формирует в нас ценности эгоцентризма. Ценности, при которых человек занимается продвижением своей персоны, а не своих компетенций", - поделился с читателями своими наблюдениями писатель.По мнению Алексея Иванова, соцсети разрушают институт авторитета, на котором построена вся современная культура: "Они анонимны, человек, который общается в соцсетях, не несет ответственности за свои слова. Авторитет - это способ выстраивания неких иерархий внутри человеческого общества. Когда такая иерархия только одна, получается тоталитаризм. Когда иерархий много, человек может выбирать ту, которая ему удобна, это демократия. Когда иерархий нет вообще, это хаос. И соцсети, которые отрицают институт авторитета и разрушают иерархии, приводят к тому, что общество, которое коммуницирует через соцсети, дрейфует не в сторону демократии, а в сторону хаоса”.Алексей Иванов уже написал роман "Комьюнити", в котором рассказал о главном парадоксе Интернета: он придуман для объединения людей, но если в Интернете начинаешь жить по законам общества потребления - он нас разъединяет. Законы общества потребления, на которых мы строим свою жизнь, неприемлемы для Интернета.Интересен взгляд Алексея Иванова на основные черты русского народа. По его мнению, Россия прежде всего - комплекс идентичностей, и каждая из них эволюционирует по-своему, в зависимости от своего характера."Россия на мой взгляд - это набор идентичностей, Европа - набор стран. Идентичности бывают разные: национальная (русский, татарин, чеченец), корпоративная (чиновник, солдат, купец), территориальная (москвич, уралец, сибиряк). В России ценность по идентичности всегда была на первом месте. Скажем, какая главная ценность для крестьянина - такая и для тебя, если ты крестьянин. Если ты рабочий - для тебя главное рабочие ценности. Через идентичность происходит самореализация человека. Если мы возьмем Европу, там главная ценность – свобода. Если возьмем Азию, то там свобода вообще никакой ценностью не является. Для России свобода - ценность, но не главная, а вторая или третья, а первая - именно принадлежность к идентичности".В книге "Вилы" на примере пугачевщины я показал, что единой и одинаковой России нет, что Россия изнутри устроена очень сложно и каждая ее часть, каждая региональная идентичность живет по своим стратегиям", - считает писатель.Писатель не любит говорить про политику, считает, что любое высказывание может посеять рознь: "Меня часто спрашивают про политику и убеждения. Разумеется, они у меня есть. Но это убеждения кухонные - я их имею, но не могу ничем доказать, хотя лично для меня они в доказательствах не нуждаются. Но раз я не могу их доказать, то и не должен высказывать их публично, я некомпетентен. Свое кухонное мнение я буду высказывать у себя на кухне, а если начну вещать его направо и налево, то это послужит лишь раздорам и конфликтам. Ни к чему хорошему это не приведет. Как сказал Козьма Прутков, если у тебя есть фонтан - заткни его".Алексей Иванов не склонен девяностые годы мазать только черной краской, считает, что это было драматичное время."Не знаю, придет ли когда-нибудь нация к консенсусу в их оценке. Лично для меня это были времена очень тяжелые. Но если посмотреть на это прошлое взглядом историка, то я вижу много созидательного. Разумеется, тогда я этого не понимал, но сейчас живу в мире, который во многом сформирован именно усилиями девяностых годов. Это было время создания институтов, которые очень важны для нынешней России и без которых мы не можем представить современную жизнь. В первую очередь это институт частной собственности, которой не было раньше, и институт выборов. В девяностые главной задачей государства было создать именно эти институты и наше государство с этой задачей справилось".Произведения Алексея Иванова успешны на книжном и кинорынке, что позволяет их автору заниматься свободным творчеством в сфере литературы, кино и телевидения и зарабатывать только своими проектами. У него есть свой литературный агент, вернее продюсер, Юлия Зайцева, которая представляет интересы писателя. Даля БАРТУЛИТЕ , специально для «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: медиаклуб, "Формат-А3", Алексей Иванов — статья прочитана 127 раз Комментарии