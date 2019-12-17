В Индии проходят протесты из-за закона о гражданстве. Больше всего возмущены мусульмане 🔊 Воспроизвести



Индийский парламент принял законопроект по предоставлению гражданства религиозным меньшинствам из Пакистана, Бангладеш и Афганистана. При этом действие нового документа не распространяется на мусульман. На фоне этого в стране начались беспорядки и массовые выступления, сообщает



Кого касается законопроект?



В первую очередь он касается нелегальных мигрантов из Пакинстана, Бангладеш и Афганистана, которые жили в Индии еще до 2015 года. Индийский парламент принял законопроект по предоставлению гражданства религиозным меньшинствам из Пакистана, Бангладеш и Афганистана. При этом действие нового документа не распространяется на мусульман. На фоне этого в стране начались беспорядки и массовые выступления, сообщает ТАСС . Протестующие блокировали автомобильные и железные дороги, забрасывали камнями транспорт, громили магазины. Разбираемся, что означают принятые правительством поправки.В первую очередь он касается нелегальных мигрантов из Пакинстана, Бангладеш и Афганистана, которые жили в Индии еще до 2015 года. Получить индийское гражданство смогут представители шести религиозных групп — буддисты, христиане, индуисты, джайны, парсы и сикхи. При этом действие закона не распространяется на мусульман и граждан других стран региона, например Непала и Шри-Ланки.



В правительстве принятие нового закона объяснили защитой религиозных меньшинств от преследований в странах с преимущественно мусульманским населением.



"Знаменательный день для Индии и для нашей страны — это день сострадания и братства!" — прокомментрировал принятие законопроекта премьер-министр страны Нарендра Моди.



Документ является поправками к уже существующему закону о гражданстве, который до настоящего времени не позволял нелегальным мигрантам получать индийские паспорта. Чтобы поправки о гражданстве официально вступили в силу, законопроект должен подписать президент страны Рам Натх.



Что говорят те, кто за и против законопроекта?



Принятие поправок возмутило индийских мусульман, которые указывают на нарушение светских принципов страны, а главное — ее конституции. Основной закон Индии запрещает религиозную дискриминацию в отношении своих граждан и гарантирует равенство всех лиц перед законом.



По мнению критиков документа, если этот законопроект действительно направлен на защиту от гонений, то в него следовало включить мусульманские религиозные меньшинства, которые подвергались преследованиям в своих странах — например, ахмадийцев в Пакистане и рохинджа в Мьянме.



В защиту высказался старший лидер правящей партии "Бхаратия джаната парти" Рам Мадхав, заявив, что никакой стране не нужны нелегальные мигранты.



"Для всех остальных, о ком переживают чуткие сердца, существуют законы о гражданстве Индии. Натурализация является одним из вариантов для тех, кто на законных основаниях претендует на индийское гражданство", — добавил он.



Кого могут выслать из Индии?



Поправки в закон о гражданстве тесно связаны с другим принятым в Индии неоднозначным документом — Национальным реестром гражданства, который был опубликован в конце августа. Его составили власти штата Ассам, обеспокоенные проблемой нелегальной миграции в регионе.



Речь идет о списке лиц, которые могут доказать, что жили в Индии до 24 марта 1971 года — момента признания независимости соседней Бангладеш.



В реестр гражданства не попали около 2 млн местных жителей. Индийские власти рассматривают их как нелегальных мигрантов, несмотря на то, что эти люди живут в штате на протяжении десятилетий.



С принятием законопроекта о гражданстве не оказавшиеся в реестре немусульмане получат своего рода амнистию и возможность остаться в стране. Однако мусульманам придется покинуть Индию.



Как документ повлиял на обстановку в стране?



Законопроект вызвал массовые протесты в разных частях Индии, особенно на северо-востоке. Одни жители опасаются депортации, другие — что из-за нового закона их земли будут наводнены мигрантами из соседней Бангладеш.



Наиболее серьезные выступления произошли в штате Ассам. Как сообщает газета The Times of India, 12 декабря в столицу штата Гувахати ввели войска. Дополнительные силы также перебросили в соседний с Ассамом штат Трипура.



Столкновения полиции и протестующих произошли в некоторых районах Нью-Дели. По словам полицейских, студенты метали камни в жилые дома, разбили стекла в окнах местной больницы. Повреждено не менее десятка автомобилей, мотоциклов и мопедов. Сожжено несколько автобусов. По информации источников издания, основные беспорядки прошли в районе Университета Джамия Миллия Исламия, в котором учатся преимущественно студенты-мусульмане.



Протестные шествия студентов прошли в Хайдарабаде и в Бенаресе. Учащиеся Алигархского мусульманского университета (в городе Алигарх, штат Уттар-Прадеш) также вышли на улицы и вступили в столкновения с полицией. ТАСС Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: индия, закон, протесты — статья прочитана 143 раза Комментарии