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«Зозуля, ты нацист!» Матч испанского чемпионата по футболу был сорван из-за украинца



Поздно вечером в воскресенье 15 декабря в Мадриде игрался матч второй лиги чемпионата Испании по футболу между местным клубом «Райо Вальекано» и «Альбасете» из одноименного города. Встреча продолжалась лишь 45 минут вместо положенных 90, и виной тому стал украинский футболист, выступающий за команду гостей

Речь, конечно, о Романе Зозуле, бывшем игроке киевского «Динамо» и днепропетровского «Днепра», отправившегося несколько лет назад в Испанию на заработки. В июле 2016 года украинец подписал контракт с севильским «Бетисом», но выступать за бело-зеленых у него не получилось: конкуренция за место в основном составе оказалась слишком высока, и Зозуля прочно занял место на скамейке запасных. «Полировать лавку», как говорят футболисты, ему не захотелось, и его агенты подыскали более проходной, как казалось, вариант — «Райо Вальекано». Скромный столичный клуб, регулярно курисирующий из Примеры в Сегунду и обратно.
Все было бы хорошо, если б «Буканерос», фанатская группировка «Райо», не прознала о политических взглядах украинского варяга. Болельщики очень быстро раскопали информацию, что Зозуля — сторонник карательной операции, предпринятой Киевом против населения Донецкой и Луганской областей. И не просто поклонник Степана Бандеры, на фоне портретов которого любит фотографироваться, но и доказавший делом свою позицию, организовав фонд «Народная армия» для сбора средств на помощь участникам АТО.

© colonelcassad.livejournal.com


Первая же тренировка Зозули в составе «Райо» закончилась для футболиста неприятностями: «Буканерос» собрались на трибунах, специально чтобы выразить свое отношение к новому игроку. Отношение было сформулировано кратко и емко в безостановочно скандируемой речовке: «Мерзавец! Неонаци! Убирайся отсюда!» После нескольких дней раздумий и сомнений Зозуля принял решение отказаться от выступлений за «Райо Вальекано».

«По-видимому, фанаты столичного клуба насмотрелись RT и Sputnik, поэтому так отреагировали на прибытие футболиста, награжденного президентом его страны медалью за вклад в развитие вооруженных сил государства», — высказала предположение тогда одна из ведущих газет пиренейского королевства El País. Украинское посольство в Испании заявило в тот момент, что испытывает «глубокую озабоченность» по поводу «несправедливых обвинений в нацизме и милитаризме», а тогдашний глава МИД Украины Павел Климкин написал в своем твиттере, что «дело Зозули является примером того, как русская пропаганда может манипулировать мнением людей».

В это же самое время испанские газеты спорадически освещали «дело испанских сторонников сепаратизма», но не тех, что выступают за отделение Каталонии от остального королевства, а шестерых (по некоторым данным — восьмерых) граждан Испании, принявших участие в боевых действиях на Украине, воюя на стороне ополченцев. Этим ребятам, вернувшимся домой, грозит по нескольку лет тюрьмы «за поддержку терроризма и членство в незаконных вооруженных формированиях». На их фоне Зозуля должен был выглядеть в глазах рядовых испанцев героем, но у болельщиков «Райо Вальекано» сложилось мнение совершенно противоположное.

Позднее стало известно, что Роман Зозуля перебрался в «Альбасете», где потихоньку топтал зеленый газон, изредка забивая голы. На поле стадиона в мадридском районе «Вальекас» в прошлые сезоны ему возвращаться не приходилось, поскольку «Альба» и «Райо» играли в разных лигах, и вот теперь сошлись в одной.

Прошло три года. Скандал с неприятием украинского футболиста фанатами, казалось, должен был забыться и быльем порасти. На деле выяснилось, что это не так, болезнью Альцгеймера фанаты «Райо» не страдают и помнят все прекрасно. Как только по стадиону объявили состав гостей, трибуны взялись скандировать Zozula puto nazi (Зозуля, гребаный наци!).





​Так продолжалось на протяжении всего первого тайма. Неоднократные обращения диктора по радио к болельщикам с призывами прекратить недостойные выкрики эффекта не возымели.

После перерыва «Альбасете» отказался продолжить игру из-за скандирования болельщиков. Когда об этом было объявлено по стадиону, мадридские болельщики взялись тянуть нараспев с нескрываемым сарказмом: «Зозуля, мы пошутили!» (Zozula era broma) и «Зозуля, ты нам друг!» (Zozula somos amigos)

Но игра так и не возобновилась. Президент «Альбасете» Рауль Мартин Пресса заявил, что команда отказывается продолжать встречу в такой обстановке. После долгого совещания с представителем руководства лиги матч был остановлен. Будет ли он переигран полностью или продолжен в один из дней начиная со второго тайма — решение должно быть принято сегодня.

А пока глава гостевой команды трагичным голосом сообщил, что «Роман пришел в раздевалку в состоянии шока, плакал и не мог найти в себе силы снова выйти на поле». Чуть позднее в интервью футбольной программе El Larguero радиостанции Cadena SER агент Зозули Владимир Кульменко заявил, что «люди составили свое мнение на основе четырех или пяти фотографий (с портретом Бандеры. — Прим. ред.), которые увидели в сети. Каждый может это интерпретировать, как ему хочется. Я даже не знаю, что сказать. Я бы хотел, чтобы у меня были силы, чтобы объяснить им, что они ошибаются с оценкой человека. Он не неонацист. Он просто патриот такой страны, как Украина, и там его поддерживают как патриота».

Далее последовали слова, что «человек помогает своей стране и военным, ни в коем случае не покупая оружие, поэтому его нельзя назвать нацистом». Не забыл агент упомянуть и о том, что «такие оскорбления — это очень больно и незаслуженно».

Скандал будут разбирать на коллегии лиги. Скорее всего «Райо Вальекано» обяжут выплатить штраф «за неадекватное поведение болельщиков», а может быть, и заставят играть какое-то количество матчей при пустых трибунах, «чтобы воспитать у фанатов толерантное отношение к соперникам».

Испанские спортивные издания отмечают, что случай, когда матч был не доигран из-за оскорблений в адрес одного из игроков, зафиксирован в истории чемпионатов страны впервые. А между прочим, первенства Испании проводятся с 1929 года.

Автор: Владимир Добрынин для УКРАИНА.РУ
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ukraina.ru
Категории: общество, спорт, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: футбол, Испания, националист, украинец, Зозуля
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добавлена сегодня, 16 декабря, 20:06

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