Загрузка... «Зозуля, ты нацист!» Матч испанского чемпионата по футболу был сорван из-за украинца 🔊 Воспроизвести



Поздно вечером в воскресенье 15 декабря в Мадриде игрался матч второй лиги чемпионата Испании по футболу между местным клубом «Райо Вальекано» и «Альбасете» из одноименного города. Встреча продолжалась лишь 45 минут вместо положенных 90, и виной тому стал украинский футболист, выступающий за команду гостей



Речь, конечно, о Романе Зозуле, бывшем игроке киевского «Динамо» и днепропетровского «Днепра», отправившегося несколько лет назад в Испанию на заработки. В июле 2016 года украинец подписал контракт с севильским «Бетисом», но выступать за бело-зеленых у него не получилось: конкуренция за место в основном составе оказалась слишком высока, и Зозуля прочно занял место на скамейке запасных. «Полировать лавку», как говорят футболисты, ему не захотелось, и его агенты подыскали более проходной, как казалось, вариант — «Райо Вальекано». Скромный столичный клуб, регулярно курисирующий из Примеры в Сегунду и обратно. Речь, конечно, о Романе Зозуле, бывшем игроке киевского «Динамо» и днепропетровского «Днепра», отправившегося несколько лет назад в Испанию на заработки. В июле 2016 года украинец подписал контракт с севильским «Бетисом», но выступать за бело-зеленых у него не получилось: конкуренция за место в основном составе оказалась слишком высока, и Зозуля прочно занял место на скамейке запасных. «Полировать лавку», как говорят футболисты, ему не захотелось, и его агенты подыскали более проходной, как казалось, вариант — «Райо Вальекано». Скромный столичный клуб, регулярно курисирующий из Примеры в Сегунду и обратно.



© colonelcassad.livejournal.com



Первая же тренировка Зозули в составе «Райо» закончилась для футболиста неприятностями: «Буканерос» собрались на трибунах, специально чтобы выразить свое отношение к новому игроку. Отношение было сформулировано кратко и емко в безостановочно скандируемой речовке: «Мерзавец! Неонаци! Убирайся отсюда!» После нескольких дней раздумий и сомнений Зозуля принял решение отказаться от выступлений за «Райо Вальекано».



«По-видимому, фанаты столичного клуба насмотрелись RT и Sputnik, поэтому так отреагировали на прибытие футболиста, награжденного президентом его страны медалью за вклад в развитие вооруженных сил государства», — высказала предположение тогда одна из ведущих газет пиренейского королевства El País. Украинское посольство в Испании заявило в тот момент, что испытывает «глубокую озабоченность» по поводу «несправедливых обвинений в нацизме и милитаризме», а тогдашний глава МИД Украины Павел Климкин написал в своем твиттере, что «дело Зозули является примером того, как русская пропаганда может манипулировать мнением людей».



В это же самое время испанские газеты спорадически освещали «дело испанских сторонников сепаратизма», но не тех, что выступают за отделение Каталонии от остального королевства, а шестерых (по некоторым данным — восьмерых) граждан Испании, принявших участие в боевых действиях на Украине, воюя на стороне ополченцев. Этим ребятам, вернувшимся домой, грозит по нескольку лет тюрьмы «за поддержку терроризма и членство в незаконных вооруженных формированиях». На их фоне Зозуля должен был выглядеть в глазах рядовых испанцев героем, но у болельщиков «Райо Вальекано» сложилось мнение совершенно противоположное.



Позднее стало известно, что Роман Зозуля перебрался в «Альбасете», где потихоньку топтал зеленый газон, изредка забивая голы. На поле стадиона в мадридском районе «Вальекас» в прошлые сезоны ему возвращаться не приходилось, поскольку «Альба» и «Райо» играли в разных лигах, и вот теперь сошлись в одной.



Прошло три года. Скандал с неприятием украинского футболиста фанатами, казалось, должен был забыться и быльем порасти. На деле выяснилось, что это не так, болезнью Альцгеймера фанаты «Райо» не страдают и помнят все прекрасно. Как только по стадиону объявили состав гостей, трибуны взялись скандировать Zozula puto nazi (Зозуля, гребаный наци!).



Ni por racismo, ni por xenofobia, ni por violencia. La primera vez que se suspende un partido en España es por decir la verdad.



ZOZULYA ERES UN NAZI pic.twitter.com/Cpr8vt9fTJ — Bukaneros (@bukaneros92) 15 December 2019







​Так продолжалось на протяжении всего первого тайма. Неоднократные обращения диктора по радио к болельщикам с призывами прекратить недостойные выкрики эффекта не возымели.



После перерыва «Альбасете» отказался продолжить игру из-за скандирования болельщиков. Когда об этом было объявлено по стадиону, мадридские болельщики взялись тянуть нараспев с нескрываемым сарказмом: «Зозуля, мы пошутили!» (Zozula era broma) и «Зозуля, ты нам друг!» (Zozula somos amigos)



Но игра так и не возобновилась. Президент «Альбасете» Рауль Мартин Пресса заявил, что команда отказывается продолжать встречу в такой обстановке. После долгого совещания с представителем руководства лиги матч был остановлен. Будет ли он переигран полностью или продолжен в один из дней начиная со второго тайма — решение должно быть принято сегодня.



А пока глава гостевой команды трагичным голосом сообщил, что «Роман пришел в раздевалку в состоянии шока, плакал и не мог найти в себе силы снова выйти на поле». Чуть позднее в интервью футбольной программе El Larguero радиостанции Cadena SER агент Зозули Владимир Кульменко заявил, что «люди составили свое мнение на основе четырех или пяти фотографий (с портретом Бандеры. — Прим. ред.), которые увидели в сети. Каждый может это интерпретировать, как ему хочется. Я даже не знаю, что сказать. Я бы хотел, чтобы у меня были силы, чтобы объяснить им, что они ошибаются с оценкой человека. Он не неонацист. Он просто патриот такой страны, как Украина, и там его поддерживают как патриота».



Далее последовали слова, что «человек помогает своей стране и военным, ни в коем случае не покупая оружие, поэтому его нельзя назвать нацистом». Не забыл агент упомянуть и о том, что «такие оскорбления — это очень больно и незаслуженно».



Скандал будут разбирать на коллегии лиги. Скорее всего «Райо Вальекано» обяжут выплатить штраф «за неадекватное поведение болельщиков», а может быть, и заставят играть какое-то количество матчей при пустых трибунах, «чтобы воспитать у фанатов толерантное отношение к соперникам».



Испанские спортивные издания отмечают, что случай, когда матч был не доигран из-за оскорблений в адрес одного из игроков, зафиксирован в истории чемпионатов страны впервые. А между прочим, первенства Испании проводятся с 1929 года.



Автор: Владимир Добрынин для Все было бы хорошо, если б «Буканерос», фанатская группировка «Райо», не прознала о политических взглядах украинского варяга. Болельщики очень быстро раскопали информацию, что Зозуля — сторонник карательной операции, предпринятой Киевом против населения Донецкой и Луганской областей. И не просто поклонник Степана Бандеры, на фоне портретов которого любит фотографироваться, но и доказавший делом свою позицию, организовав фонд «Народная армия» для сбора средств на помощь участникам АТО.Первая же тренировка Зозули в составе «Райо» закончилась для футболиста неприятностями: «Буканерос» собрались на трибунах, специально чтобы выразить свое отношение к новому игроку. Отношение было сформулировано кратко и емко в безостановочно скандируемой речовке: «Мерзавец! Неонаци! Убирайся отсюда!» После нескольких дней раздумий и сомнений Зозуля принял решение отказаться от выступлений за «Райо Вальекано».«По-видимому, фанаты столичного клуба насмотрелись RT и Sputnik, поэтому так отреагировали на прибытие футболиста, награжденного президентом его страны медалью за вклад в развитие вооруженных сил государства», — высказала предположение тогда одна из ведущих газет пиренейского королевства El País. Украинское посольство в Испании заявило в тот момент, что испытывает «глубокую озабоченность» по поводу «несправедливых обвинений в нацизме и милитаризме», а тогдашний глава МИД Украины Павел Климкин написал в своем твиттере, что «дело Зозули является примером того, как русская пропаганда может манипулировать мнением людей».В это же самое время испанские газеты спорадически освещали «дело испанских сторонников сепаратизма», но не тех, что выступают за отделение Каталонии от остального королевства, а шестерых (по некоторым данным — восьмерых) граждан Испании, принявших участие в боевых действиях на Украине, воюя на стороне ополченцев. Этим ребятам, вернувшимся домой, грозит по нескольку лет тюрьмы «за поддержку терроризма и членство в незаконных вооруженных формированиях». На их фоне Зозуля должен был выглядеть в глазах рядовых испанцев героем, но у болельщиков «Райо Вальекано» сложилось мнение совершенно противоположное.Позднее стало известно, что Роман Зозуля перебрался в «Альбасете», где потихоньку топтал зеленый газон, изредка забивая голы. На поле стадиона в мадридском районе «Вальекас» в прошлые сезоны ему возвращаться не приходилось, поскольку «Альба» и «Райо» играли в разных лигах, и вот теперь сошлись в одной.Прошло три года. Скандал с неприятием украинского футболиста фанатами, казалось, должен был забыться и быльем порасти. На деле выяснилось, что это не так, болезнью Альцгеймера фанаты «Райо» не страдают и помнят все прекрасно. Как только по стадиону объявили состав гостей, трибуны взялись скандировать Zozula puto nazi (Зозуля, гребаный наци!).​Так продолжалось на протяжении всего первого тайма. Неоднократные обращения диктора по радио к болельщикам с призывами прекратить недостойные выкрики эффекта не возымели.После перерыва «Альбасете» отказался продолжить игру из-за скандирования болельщиков. Когда об этом было объявлено по стадиону, мадридские болельщики взялись тянуть нараспев с нескрываемым сарказмом: «Зозуля, мы пошутили!» (Zozula era broma) и «Зозуля, ты нам друг!» (Zozula somos amigos)Но игра так и не возобновилась. Президент «Альбасете» Рауль Мартин Пресса заявил, что команда отказывается продолжать встречу в такой обстановке. После долгого совещания с представителем руководства лиги матч был остановлен. Будет ли он переигран полностью или продолжен в один из дней начиная со второго тайма — решение должно быть принято сегодня.А пока глава гостевой команды трагичным голосом сообщил, что «Роман пришел в раздевалку в состоянии шока, плакал и не мог найти в себе силы снова выйти на поле». Чуть позднее в интервью футбольной программе El Larguero радиостанции Cadena SER агент Зозули Владимир Кульменко заявил, что «люди составили свое мнение на основе четырех или пяти фотографий (с портретом Бандеры. — Прим. ред.), которые увидели в сети. Каждый может это интерпретировать, как ему хочется. Я даже не знаю, что сказать. Я бы хотел, чтобы у меня были силы, чтобы объяснить им, что они ошибаются с оценкой человека. Он не неонацист. Он просто патриот такой страны, как Украина, и там его поддерживают как патриота».Далее последовали слова, что «человек помогает своей стране и военным, ни в коем случае не покупая оружие, поэтому его нельзя назвать нацистом». Не забыл агент упомянуть и о том, что «такие оскорбления — это очень больно и незаслуженно».Скандал будут разбирать на коллегии лиги. Скорее всего «Райо Вальекано» обяжут выплатить штраф «за неадекватное поведение болельщиков», а может быть, и заставят играть какое-то количество матчей при пустых трибунах, «чтобы воспитать у фанатов толерантное отношение к соперникам».Испанские спортивные издания отмечают, что случай, когда матч был не доигран из-за оскорблений в адрес одного из игроков, зафиксирован в истории чемпионатов страны впервые. А между прочим, первенства Испании проводятся с 1929 года.для УКРАИНА.РУ Загрузка... ukraina.ru Категории: общество, спорт, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: футбол, Испания, националист, украинец, Зозуля — статья прочитана 205 раз Комментарии