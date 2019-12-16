Верховный суд Украины запретил переименовывать каноническую УПЦ 🔊 Воспроизвести



Верховный суд Украины оставил в силе запрет на переименование канонической Украинской православной церкви по иску Минкульта, сообщает



В апреле суд в Киеве приостановил процесс переименования. В Верховной раде заявили, что решение суда означает провал попытки переименовать УПЦ "без учета ни конституционных норм, ни мнения прихожан, ни позиции самой Церкви".



В конце прошлого года на Украине вступил в силу закон, в соответствии с которым религиозные организации, руководящий центр которых находится в России, обязаны указывать в названии свою принадлежность. Прежде всего это касается канонической УПЦ. На то, чтобы изменить название и внести это в устав, закон дает четыре месяца. В УПЦ заявляли, что не собираются менять название, а в действиях властей усмотрели признаки рейдерства. Верховный суд Украины оставил в силе запрет на переименование канонической Украинской православной церкви по иску Минкульта, сообщает РИА Новости В апреле суд в Киеве приостановил процесс переименования. В Верховной раде заявили, что решение суда означает провал попытки переименовать УПЦ "без учета ни конституционных норм, ни мнения прихожан, ни позиции самой Церкви".В конце прошлого года на Украине вступил в силу закон, в соответствии с которым религиозные организации, руководящий центр которых находится в России, обязаны указывать в названии свою принадлежность. Прежде всего это касается канонической УПЦ. На то, чтобы изменить название и внести это в устав, закон дает четыре месяца. В УПЦ заявляли, что не собираются менять название, а в действиях властей усмотрели признаки рейдерства. В марте УПЦ подала в суд на Минкульт и просила признать противоправными действия ведомства по размещению на его официальном сайте и в официальной прессе - газете "Урядовый (правительственный – ред.) курьер" перечня религиозных организаций, которым необходимо внести изменения в свой устав относительно переименования и подать их на регистрацию в установленном порядке.



Раскол на Украине



На "объединительном соборе" в Киеве в конце прошлого года была создана "новая церковь" Украины, образованная после слияния двух неканонических церковных структур. Ее главой стал "митрополит" Епифаний Думенко.



Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собора" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей. РИА Новости Категории: чп и криминал, общество Ключевые слова: церковь, православие, Украина, патриархи География: Украина — статья прочитана 138 раз Комментарии