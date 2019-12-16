Загрузка... Объявлены лауреаты Национальной премии Литвы в области культуры и искусства за 2019 год 🔊 Воспроизвести Асмик Григорян



В понедельник в Министерстве культуры были объявлены шесть лауреатов Литовской национальной премии в области культуры и искусства.



Ими стали оперная солистка Асмик Григорян, кинорежиссер Альгимантас Пуйпа, авторы литовского павильона на Венецианской бьеннале Ругиле Барзджюкайте, Лина Лапелите и Вайва Грайните, композитор Зита Бружайте и актриса Виктория Куодите.



Литовской национальной премии в области культуры и искусства удостаиваются творческие представители Литвы и всемирной общины литовцев, за достижения последних семи лет, а также за творчество в течение жизни.



Размер Национальной премии в области культуры и искусства составляет 800 базовых социальных выплат - 30,4 тыс. евро.



Премии вручаются по случаю Дня восстановления независимости Литвы, 16 февраля. В понедельник в Министерстве культуры были объявлены шесть лауреатов Литовской национальной премии в области культуры и искусства.Ими стали оперная солистка Асмик Григорян, кинорежиссер Альгимантас Пуйпа, авторы литовского павильона на Венецианской бьеннале Ругиле Барзджюкайте, Лина Лапелите и Вайва Грайните, композитор Зита Бружайте и актриса Виктория Куодите.Литовской национальной премии в области культуры и искусства удостаиваются творческие представители Литвы и всемирной общины литовцев, за достижения последних семи лет, а также за творчество в течение жизни.Размер Национальной премии в области культуры и искусства составляет 800 базовых социальных выплат - 30,4 тыс. евро.Премии вручаются по случаю Дня восстановления независимости Литвы, 16 февраля. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: общество, культура Ключевые слова: лауреаты, нацпремия География: Литва — статья прочитана 175 раз Комментарии