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Intermedix Lietuva, меняющая стратегию, заговорила об уходе из страны
Компания информационных технологий в медицинской сфере американского капитала Intermedix меняет стратегию и сокращает объемы деятельности в Литве. Компания утверждает, что оценивает потребности бизнеса и риски, не исключает возможности полного ухода из Литвы.
По сообщению директора центра услуг Intermedix Lietuva Лукаса Янкаускаса, это решение является частью процесса повышения эффективности и глобальных изменений.
По его словам, изменения происходят в глобальном масштабе и не связано с инвестиционным климатом в Литве, а также с результатами команды. Л. Янкаускас утверждает, что работникам помогут интегрироваться на трудовом рынке.
По данным Фонда социального страхования (Sodra), количество работников Intermedix Lietuva с февраля сократилось с 769 до 474. Компания еще в марте заявляла, что работников останется 750.
Intermedix Lietuva учреждена в 2013 году как центр операций, обслуживающий компании и госучреждения сферы здравоохранения, а также компании более чем в 25 странах.
Категории: технологии, экономика
Ключевые слова: уход, деятельность, Intermedix Lietuva
География: Литва
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