Intermedix Lietuva, меняющая стратегию, заговорила об уходе из страны 🔊 Воспроизвести



Компания информационных технологий в медицинской сфере американского капитала Intermedix меняет стратегию и сокращает объемы деятельности в Литве. Компания утверждает, что оценивает потребности бизнеса и риски, не исключает возможности полного ухода из Литвы.



По сообщению директора центра услуг Intermedix Lietuva Лукаса Янкаускаса, это решение является частью процесса повышения эффективности и глобальных изменений.



По его словам, изменения происходят в глобальном масштабе и не связано с инвестиционным климатом в Литве, а также с результатами команды. Л. Янкаускас утверждает, что работникам помогут интегрироваться на трудовом рынке.



По данным Фонда социального страхования (Sodra), количество работников Intermedix Lietuva с февраля сократилось с 769 до 474. Компания еще в марте заявляла, что работников останется 750.



Intermedix Lietuva учреждена в 2013 году как центр операций, обслуживающий компании и госучреждения сферы здравоохранения, а также компании более чем в 25 странах. Компания информационных технологий в медицинской сфере американского капитала Intermedix меняет стратегию и сокращает объемы деятельности в Литве. Компания утверждает, что оценивает потребности бизнеса и риски, не исключает возможности полного ухода из Литвы.По сообщению директора центра услуг Intermedix Lietuva Лукаса Янкаускаса, это решение является частью процесса повышения эффективности и глобальных изменений.По его словам, изменения происходят в глобальном масштабе и не связано с инвестиционным климатом в Литве, а также с результатами команды. Л. Янкаускас утверждает, что работникам помогут интегрироваться на трудовом рынке.По данным Фонда социального страхования (Sodra), количество работников Intermedix Lietuva с февраля сократилось с 769 до 474. Компания еще в марте заявляла, что работников останется 750.Intermedix Lietuva учреждена в 2013 году как центр операций, обслуживающий компании и госучреждения сферы здравоохранения, а также компании более чем в 25 странах. BNS Категории: технологии, экономика Ключевые слова: уход, деятельность, Intermedix Lietuva География: Литва — статья прочитана 167 раз Комментарии