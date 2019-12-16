Юниорская сборная России впервые завоевала Мировой кубок вызова 🔊 Воспроизвести Хоккеисты юниорской сборной России © Пресс-служба Федерации хоккея России



Юниорская сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) победила команду "Канада Восток" (до 19 лет) со счетом 2:1 в финальном матче Мирового кубка вызова. Встреча завершилась во втором овертайме, сообщает



Основное время матча закончилось вничью - 1:1. В составе российской команды шайбу забросил Павел Тютнев (56-я минута) и канадцев отличился Райан Александер (59). Победную шайбу на 6-й минуте второго овертайма забросил Шакир Мухамадуллин. Юниорская сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) победила команду "Канада Восток" (до 19 лет) со счетом 2:1 в финальном матче Мирового кубка вызова. Встреча завершилась во втором овертайме, сообщает ТАСС Основное время матча закончилось вничью - 1:1. В составе российской команды шайбу забросил Павел Тютнев (56-я минута) и канадцев отличился Райан Александер (59). Победную шайбу на 6-й минуте второго овертайма забросил Шакир Мухамадуллин. Бронзовые медали завоевала команда США, в матче за третье место обыгравшая чехов (2:1). Сборная России впервые в истории выиграла Мировой кубок вызова в данной возрастной категории. В прошлом году россияне в финале уступили команде США (игроки до 19 лет) со счетом 0:2.



Турнир проходил с 8 декабря в Доусон-Крике (Канада, провинция Британская Колумбия). В соревнованиях принимали участие сборные России, США, Чехии и две команды Канады. Из группы в полуфиналы вышли четыре коллектива.



Мировой кубок вызова проводится с 2006 года. Американцы побеждали на турнире восемь раз. Ранее российская команда трижды становилась серебряным призером, четыре раза занимала третье место. Сборная России традиционно привозит на турнир хоккеистов не старше 18 лет, тогда как соперники заявляют команды с игроками не старше 19 лет.



В начале ноября сборная России (игроки до 17 лет) стала обладателем Мирового кубка вызова, обыграв в финале американцев со счетом 6:2. ТАСС Категории: спорт, в мире Ключевые слова: хоккей, юниоры, Кубок вызова География: Россия — статья прочитана 204 раза Комментарии