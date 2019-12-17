«Пленники» брексита: сможет ли Шотландия провести новый референдум о независимости 🔊 Воспроизвести AFP © ANDY BUCHANAN



Шотландия имеет право самостоятельно определять свою судьбу и не может быть «пленницей» Соединённого Королевства, заявила шотландский премьер Никола Стёрджен. Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон подчеркнул, что не считает нужным проведение нового референдума о независимости Шотландии, поскольку такой плебисцит уже состоялся в 2014 году. Однако эксперты напоминают, что тогда шотландцы проголосовали против независимости во многом из-за опасений утратить членство в ЕС. Теперь же, когда после победы тори брексит стал неминуемым, ситуация кардинально поменялась и опросы свидетельствуют об увеличении числа сторонников выхода Эдинбурга из состава Британии, отмечают аналитики Шотландия имеет право самостоятельно определять свою судьбу и не может быть «пленницей» Соединённого Королевства, заявила шотландский премьер Никола Стёрджен. Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон подчеркнул, что не считает нужным проведение нового референдума о независимости Шотландии, поскольку такой плебисцит уже состоялся в 2014 году. Однако эксперты напоминают, что тогда шотландцы проголосовали против независимости во многом из-за опасений утратить членство в ЕС. Теперь же, когда после победы тори брексит стал неминуемым, ситуация кардинально поменялась и опросы свидетельствуют об увеличении числа сторонников выхода Эдинбурга из состава Британии, отмечают аналитики RT



«У вас не получится просто запереть нас на ключ и надеяться, что всё наладится. Если Великобритания продолжит своё существование, то лишь на основе всеобщего согласия», — отметила премьер.



Никола Стёрджен считает, что, если британский премьер-министр Борис Джонсон уверен в необходимости дальнейшего существования союза, ему следует «набраться смелости» и аргументировать эту позицию, а затем позволить самим гражданам принять решение.



«Шотландия не может быть пленницей Соединённого Королевства. Речь идёт об основах демократии, — подчеркнула Стёрджен. — Нельзя игнорировать волю шотландского народа».



Первый министр Шотландии Никола Стёрджен AFP © ANDY BUCHANAN



Фактор брексита



Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не допустит нового референдума о независимости Шотландии. Об этом политик сказал ещё в начале ноября, отвечая на вопрос ведущей телеканала Sky News.



«Нет, я не хочу, чтобы он состоялся», — подчеркнул Джонсон.



Премьер заявил, что британский народ «не считает, что референдумы как-то очень сильно способствуют гармонии».



«Был уже референдум — в 2014 году. Британцам, шотландцам в 2014 году его преподнесли как событие, которое на веку может произойти лишь однажды», — добавил премьер-министр.



Шотландское движение за независимость имеет давнюю историю, но новым аргументом для сторонников выхода из состава Соединённого Королевства стало открытие на шельфе Шотландии залежей нефти в 1970-х.



Добыча нефти в Шотландии Reuters © Andy Buchanan/pool



В то же время Эдинбург добился права провести референдум о создании собственного парламента и расширении полномочий местных властей. Однако тогда эти планы не удалось реализовать.



Снова к идее расширения полномочий региона шотландцы вернулись только в 1990-х. В 1999 году в Шотландии было создано собственное законодательное собрание. Параллельно с этим начала набирать популярность партия сторонников независимости — Шотландская национальная партия (SNP), которой впоследствии удалось получить большинство в местном парламенте.



Эдинбург добился права провести референдум о независимости Шотландии, плебисцит состоялся осенью 2014 года. Однако надежды националистов не оправдались — 55,3% проголосовавших высказались за сохранение Шотландии в составе Соединённого Королевства.



Ситуацию изменил состоявшийся спустя два года референдум о брексите, который заметно повлиял на настроения шотландцев. Дело в том, что ранее обретение Шотландией государственного суверенитета обернулось бы потерей членства в ЕС. Как объяснили в Брюсселе, новому государству необходимо заново проходить всю процедуру вступления в Евросоюз, к тому же никаких гарантий, что этот процесс закончится успехом.



Такая перспектива не устраивала многих шотландцев: большинство жителей региона дорожат членством в Евросоюзе. Это продемонстрировало и голосование по брекситу: 62% жителей Шотландии высказались против выхода из ЕС.



Победа сторонников брексита стала веским аргументом для приверженцев идеи о независимости: они стали говорить о том, что Шотландию вынуждают покинуть Евросоюз против её воли.



Исследование, проведённое в октябре 2019 года компанией Panelbase по заказу газеты The Sunday Times Scotland, показало, что число сторонников шотландской независимости достигло 50%.



В то же время, если в качестве альтернативы независимости респондентам предлагали брексит без сделки, число сторонников выхода Шотландии из Соединённого Королевства достигало уже 54%.



Идею провести новый референдум о независимости Шотландии поддерживает около половины населения Великобритании в целом.



Мандат на развод



Новым аргументом сторонников движения за независимость Шотландии стали результаты досрочных выборов в британский парламент, состоявшихся 12 декабря. Внеочередное голосование прошло на фоне затянувшегося брексита. Лондону пришлось попросить у Евросоюза очередную отсрочку. На этот раз стороны договорились, что выход Великобритании из ЕС состоится не позднее 31 января 2020 года.



Консервативной партии удалось существенно укрепить свои позиции по итогам выборов, получив большинство мандатов.



«Консервативное правительство получило новый мощный мандат, чтобы осуществить брексит», — заявил Борис Джонсон, комментируя итоги голосования.



Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон Reuters © Toby Melville



При этом досрочные выборы помогли нарастить своё представительство в британском парламенте и Шотландской национальной партии, которая располагает теперь 47 местами вместо 35. Националистам удалось одержать победу почти на всех участках на территории Шотландии. Это дало повод партийному лидеру Николе Стёрджен заявить о том, что она и её партия получили мандат на предоставление народу Шотландии права выбора — оставаться в составе Соединённого Королевства или нет.



Руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина сомневается в том, что руководство SNP сможет получить согласие британского правительства на проведение нового референдума о независимости.



«Консерваторы вряд ли согласятся на это. Никола Стёрджен может решиться провести голосование без согласия Лондона, но оно будет нелегитимным. В результате сложится такая же ситуация, как в Каталонии, где был проведён референдум, однако его не признали ни Мадрид, ни Брюссель», — отметила эксперт в комментарии RT.



По мнению руководителя отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрия Данилова, победа тори на выборах и неминуемый брексит усложнят отношения Эдинбурга с Лондоном.



«Разные подходы Шотландии и Британии к вопросу о брексите начинают выходить на первый план. В политическом отношении Шотландия может сейчас торговаться. При этом цель-максимум SNP — проведение нового референдума о независимости», — пояснил эксперт.



Прогнозы специалистов о возможном исходе такого плебисцита, если он всё же будет проведён в Шотландии, расходятся. Как отметила Бабынина, многое зависит от подачи информации и от активности ведущих политических партий.



«Перед референдумом 2014 года число сторонников независимости неуклонно росло, но непосредственно перед голосованием три крупнейшие британские партии — Консервативная, Лейбористская и Либерально-демократическая — провели совместную агитационную кампанию, в рамках которой доказывали шотландцам, что им лучше остаться в Соединённом Королевстве, говорили о том, что Шотландия потеряет в случае выхода. И это сработало: численность сторонников независимости упала», — напомнила эксперт.



Reuters © Hannah McKay



По словам Бабыниной, опираться на результаты социологических опросов в этом вопросе сложно, поскольку число сторонников независимости меняется «под влиянием агитации и манипуляции» политиков. Главным аргументом за сохранение членства в Соединённом Королевстве остаётся экономика — разрыв экономических связей с Англией может очень дорого обойтись Шотландии.



Данилов считает, что многое будет зависеть от того, какая политическая расстановка сил сложится в Соединённом Королевстве после брексита, до которого теоретически осталось немногим больше месяца.



«Трудно предсказать, насколько радикально поведут себя шотландцы. В любом случае Шотландия будет настаивать на референдуме как на принципиально важной цели, несмотря на сопротивление Бориса Джонсона. Учитывая усталость от брексита, внутреннюю разобщённость Великобритании и желание шотландцев остаться в ЕС, нельзя исключать того, что Эдинбург действительно решится на выход из состава королевства», — подытожил эксперт. Британское правительство не может удерживать Шотландию в составе Соединённого Королевства против её воли. Об этом заявила шотландский лидер Никола Стёрджен в эфире «Шоу Эндрю Марра» на британском телевидении.«У вас не получится просто запереть нас на ключ и надеяться, что всё наладится. Если Великобритания продолжит своё существование, то лишь на основе всеобщего согласия», — отметила премьер.Никола Стёрджен считает, что, если британский премьер-министр Борис Джонсон уверен в необходимости дальнейшего существования союза, ему следует «набраться смелости» и аргументировать эту позицию, а затем позволить самим гражданам принять решение.«Шотландия не может быть пленницей Соединённого Королевства. Речь идёт об основах демократии, — подчеркнула Стёрджен. — Нельзя игнорировать волю шотландского народа».Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не допустит нового референдума о независимости Шотландии. Об этом политик сказал ещё в начале ноября, отвечая на вопрос ведущей телеканала Sky News.«Нет, я не хочу, чтобы он состоялся», — подчеркнул Джонсон.Премьер заявил, что британский народ «не считает, что референдумы как-то очень сильно способствуют гармонии».«Был уже референдум — в 2014 году. Британцам, шотландцам в 2014 году его преподнесли как событие, которое на веку может произойти лишь однажды», — добавил премьер-министр.Шотландское движение за независимость имеет давнюю историю, но новым аргументом для сторонников выхода из состава Соединённого Королевства стало открытие на шельфе Шотландии залежей нефти в 1970-х.В то же время Эдинбург добился права провести референдум о создании собственного парламента и расширении полномочий местных властей. Однако тогда эти планы не удалось реализовать.Снова к идее расширения полномочий региона шотландцы вернулись только в 1990-х. В 1999 году в Шотландии было создано собственное законодательное собрание. Параллельно с этим начала набирать популярность партия сторонников независимости — Шотландская национальная партия (SNP), которой впоследствии удалось получить большинство в местном парламенте.Эдинбург добился права провести референдум о независимости Шотландии, плебисцит состоялся осенью 2014 года. Однако надежды националистов не оправдались — 55,3% проголосовавших высказались за сохранение Шотландии в составе Соединённого Королевства.Ситуацию изменил состоявшийся спустя два года референдум о брексите, который заметно повлиял на настроения шотландцев. Дело в том, что ранее обретение Шотландией государственного суверенитета обернулось бы потерей членства в ЕС. Как объяснили в Брюсселе, новому государству необходимо заново проходить всю процедуру вступления в Евросоюз, к тому же никаких гарантий, что этот процесс закончится успехом.Такая перспектива не устраивала многих шотландцев: большинство жителей региона дорожат членством в Евросоюзе. Это продемонстрировало и голосование по брекситу: 62% жителей Шотландии высказались против выхода из ЕС.Победа сторонников брексита стала веским аргументом для приверженцев идеи о независимости: они стали говорить о том, что Шотландию вынуждают покинуть Евросоюз против её воли.Исследование, проведённое в октябре 2019 года компанией Panelbase по заказу газеты The Sunday Times Scotland, показало, что число сторонников шотландской независимости достигло 50%.В то же время, если в качестве альтернативы независимости респондентам предлагали брексит без сделки, число сторонников выхода Шотландии из Соединённого Королевства достигало уже 54%.Идею провести новый референдум о независимости Шотландии поддерживает около половины населения Великобритании в целом.Новым аргументом сторонников движения за независимость Шотландии стали результаты досрочных выборов в британский парламент, состоявшихся 12 декабря. Внеочередное голосование прошло на фоне затянувшегося брексита. Лондону пришлось попросить у Евросоюза очередную отсрочку. На этот раз стороны договорились, что выход Великобритании из ЕС состоится не позднее 31 января 2020 года.Консервативной партии удалось существенно укрепить свои позиции по итогам выборов, получив большинство мандатов.«Консервативное правительство получило новый мощный мандат, чтобы осуществить брексит», — заявил Борис Джонсон, комментируя итоги голосования.При этом досрочные выборы помогли нарастить своё представительство в британском парламенте и Шотландской национальной партии, которая располагает теперь 47 местами вместо 35. Националистам удалось одержать победу почти на всех участках на территории Шотландии. Это дало повод партийному лидеру Николе Стёрджен заявить о том, что она и её партия получили мандат на предоставление народу Шотландии права выбора — оставаться в составе Соединённого Королевства или нет.Руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина сомневается в том, что руководство SNP сможет получить согласие британского правительства на проведение нового референдума о независимости.«Консерваторы вряд ли согласятся на это. Никола Стёрджен может решиться провести голосование без согласия Лондона, но оно будет нелегитимным. В результате сложится такая же ситуация, как в Каталонии, где был проведён референдум, однако его не признали ни Мадрид, ни Брюссель», — отметила эксперт в комментарии RT.По мнению руководителя отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрия Данилова, победа тори на выборах и неминуемый брексит усложнят отношения Эдинбурга с Лондоном.«Разные подходы Шотландии и Британии к вопросу о брексите начинают выходить на первый план. В политическом отношении Шотландия может сейчас торговаться. При этом цель-максимум SNP — проведение нового референдума о независимости», — пояснил эксперт.Прогнозы специалистов о возможном исходе такого плебисцита, если он всё же будет проведён в Шотландии, расходятся. Как отметила Бабынина, многое зависит от подачи информации и от активности ведущих политических партий.«Перед референдумом 2014 года число сторонников независимости неуклонно росло, но непосредственно перед голосованием три крупнейшие британские партии — Консервативная, Лейбористская и Либерально-демократическая — провели совместную агитационную кампанию, в рамках которой доказывали шотландцам, что им лучше остаться в Соединённом Королевстве, говорили о том, что Шотландия потеряет в случае выхода. И это сработало: численность сторонников независимости упала», — напомнила эксперт.По словам Бабыниной, опираться на результаты социологических опросов в этом вопросе сложно, поскольку число сторонников независимости меняется «под влиянием агитации и манипуляции» политиков. Главным аргументом за сохранение членства в Соединённом Королевстве остаётся экономика — разрыв экономических связей с Англией может очень дорого обойтись Шотландии.Данилов считает, что многое будет зависеть от того, какая политическая расстановка сил сложится в Соединённом Королевстве после брексита, до которого теоретически осталось немногим больше месяца.«Трудно предсказать, насколько радикально поведут себя шотландцы. В любом случае Шотландия будет настаивать на референдуме как на принципиально важной цели, несмотря на сопротивление Бориса Джонсона. Учитывая усталость от брексита, внутреннюю разобщённость Великобритании и желание шотландцев остаться в ЕС, нельзя исключать того, что Эдинбург действительно решится на выход из состава королевства», — подытожил эксперт. russian.rt.com Категории: политика, общество Ключевые слова: выборы, ЕС, Шотландия, референдум, Британия, выход, Брекзит, Джонсон — статья прочитана 175 раз Комментарии