Рейтинг медицинских учреждений будет обновляться в Литве дважды в год 🔊 Воспроизвести



Министерство здравоохранения Литвы будет рейтинговать медицинские учреждения страны дважды в год.



В этот рейтинг будут включены 109 государственных и частных лечебных учреждений, которые подписали договора с больничными кассами. Пока учреждения будут оценивать по 16 критериям, рейтинг будет обновляться дважды в год.



"Мы хотим добиться не только количества, но и качества, мы должны обладать определенными показателями, которые бы позволили оценить, как прогресс", – заявил в понедельник на пресс-конференции министр здравоохранения Аурелиюс Верига, представляя новшество.



"Начатое рейтингование учреждение – новый инструмент, которого до сих пор не было. Как пациенты, так и работающие в учреждении медики, смогут проверить, какие позиции занимает их учреждение. (...) Учреждения очень подтягиваются, когда знают, что нужно усовершенствовать", – сказал министр.



Директор Государственной больничной кассы Гитнаса Касявичюс отметил, что от результатов работы зависит и выделяемое учреждению финансирование. За хорошую работу им начисляются надбавки. По его словам, в целом в этом году на поощрение интенсивно работающих лечебных учреждений выделено 35,1 млн евро. Министерство здравоохранения Литвы будет рейтинговать медицинские учреждения страны дважды в год.В этот рейтинг будут включены 109 государственных и частных лечебных учреждений, которые подписали договора с больничными кассами. Пока учреждения будут оценивать по 16 критериям, рейтинг будет обновляться дважды в год."Мы хотим добиться не только количества, но и качества, мы должны обладать определенными показателями, которые бы позволили оценить, как прогресс", – заявил в понедельник на пресс-конференции министр здравоохранения Аурелиюс Верига, представляя новшество."Начатое рейтингование учреждение – новый инструмент, которого до сих пор не было. Как пациенты, так и работающие в учреждении медики, смогут проверить, какие позиции занимает их учреждение. (...) Учреждения очень подтягиваются, когда знают, что нужно усовершенствовать", – сказал министр.Директор Государственной больничной кассы Гитнаса Касявичюс отметил, что от результатов работы зависит и выделяемое учреждению финансирование. За хорошую работу им начисляются надбавки. По его словам, в целом в этом году на поощрение интенсивно работающих лечебных учреждений выделено 35,1 млн евро. BNS Категории: экономика, общество, здоровье Ключевые слова: рейтинг, минздрав, медучреждения География: Литва — статья прочитана 167 раз Комментарии