|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Рейтинг медицинских учреждений будет обновляться в Литве дважды в год
Министерство здравоохранения Литвы будет рейтинговать медицинские учреждения страны дважды в год.
В этот рейтинг будут включены 109 государственных и частных лечебных учреждений, которые подписали договора с больничными кассами. Пока учреждения будут оценивать по 16 критериям, рейтинг будет обновляться дважды в год.
"Мы хотим добиться не только количества, но и качества, мы должны обладать определенными показателями, которые бы позволили оценить, как прогресс", – заявил в понедельник на пресс-конференции министр здравоохранения Аурелиюс Верига, представляя новшество.
"Начатое рейтингование учреждение – новый инструмент, которого до сих пор не было. Как пациенты, так и работающие в учреждении медики, смогут проверить, какие позиции занимает их учреждение. (...) Учреждения очень подтягиваются, когда знают, что нужно усовершенствовать", – сказал министр.
Директор Государственной больничной кассы Гитнаса Касявичюс отметил, что от результатов работы зависит и выделяемое учреждению финансирование. За хорошую работу им начисляются надбавки. По его словам, в целом в этом году на поощрение интенсивно работающих лечебных учреждений выделено 35,1 млн евро.
Ключевые слова: рейтинг, минздрав, медучреждения
География: Литва
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|