Исследование свидетельствует, что более 20% сигарет в Литве – нелегальные 🔊 Воспроизвести



Масштаб рынка нелегальных табачных изделий в Литве составляет 21,3% – это на 2 проц. пункта больше, чем год назад, свидетельствует исследование пустых пачек сигарет, проведенное компанией Nielsen.



Национальная ассоциация производителей табака сообщает, что с 2010 года доля нелегального рынка табака сократилась более чем наполовину, однако в 2016 году она вновь выросла, а в четвертом квартале этого года этот показатель вновь превысил рубеж в 20%.



По данным ассоциации, 76,5% сигарет, поставленных в обход налогов, поступили из Беларуси – они составляли 16,3% всех выкуриваемых в Литве сигарет.



Ассоциация утверждает, что в Латвии нелегальный рынок в четвертом квартале составлял 16,8%, а в Эстонии – 9,9%.



В Литве основная часть контрабандных сигарет находится в Шальчининкай, где более половины (56%) всех выкуренных пачек доставлено из Беларуси. Масштаб рынка нелегальных табачных изделий в Литве составляет 21,3% – это на 2 проц. пункта больше, чем год назад, свидетельствует исследование пустых пачек сигарет, проведенное компанией Nielsen.Национальная ассоциация производителей табака сообщает, что с 2010 года доля нелегального рынка табака сократилась более чем наполовину, однако в 2016 году она вновь выросла, а в четвертом квартале этого года этот показатель вновь превысил рубеж в 20%.По данным ассоциации, 76,5% сигарет, поставленных в обход налогов, поступили из Беларуси – они составляли 16,3% всех выкуриваемых в Литве сигарет.Ассоциация утверждает, что в Латвии нелегальный рынок в четвертом квартале составлял 16,8%, а в Эстонии – 9,9%.В Литве основная часть контрабандных сигарет находится в Шальчининкай, где более половины (56%) всех выкуренных пачек доставлено из Беларуси. BNS Категории: экономика Ключевые слова: контрабанда, сигареты, исследование География: Литва — статья прочитана 376 раз Комментарии