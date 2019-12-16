Армия Литвы заключила предварительный договор о покупке систем связи за 8, 7 млн евро 🔊 Воспроизвести



Агентство по оборонным ресурсам при Министерстве обороны Литвы в ноябре заключило предварительный договор о покупке систем связи на сумму более 8,7 млн евро.



Кроме того, в тот де день армия заключила с американской компанией Harris Global Communications еще один договор – о приобретении радиостанций более чем на 1,6 млн евро.



"Деньги на договор (меньшей стоимости – BNS) были запланированы. Другой договор является предварительным и сроком на три года. Платежи по заказам этого предварительного договора будут производиться из сэкономленных, неиспользованных средств – незапланированные средства появляются в конце года", – говорится в комментарии, присланном BNS представителем Минобороны Астой Гальдикайте.



Получение первой партии радиостанций намечается во втором квартале следующего года.



"Приобретаемые автомобильные радиостанции Harris будут интегрированы в системы связи по управлению вооружениями подразделений Сухопутных сил и в системы связи бронемашин M113", – говорится в сообщении.



Минобороны утверждает, что армия Литвы уже более 20 лет использовала системы связи английской компании Harris RF communications. Агентство по оборонным ресурсам при Министерстве обороны Литвы в ноябре заключило предварительный договор о покупке систем связи на сумму более 8,7 млн евро.Кроме того, в тот де день армия заключила с американской компанией Harris Global Communications еще один договор – о приобретении радиостанций более чем на 1,6 млн евро."Деньги на договор (меньшей стоимости – BNS) были запланированы. Другой договор является предварительным и сроком на три года. Платежи по заказам этого предварительного договора будут производиться из сэкономленных, неиспользованных средств – незапланированные средства появляются в конце года", – говорится в комментарии, присланном BNS представителем Минобороны Астой Гальдикайте.Получение первой партии радиостанций намечается во втором квартале следующего года."Приобретаемые автомобильные радиостанции Harris будут интегрированы в системы связи по управлению вооружениями подразделений Сухопутных сил и в системы связи бронемашин M113", – говорится в сообщении.Минобороны утверждает, что армия Литвы уже более 20 лет использовала системы связи английской компании Harris RF communications. BNS Категории: политика, технологии Ключевые слова: вооружение, армия, контракт, связь, радиостанции География: Литва — статья прочитана 167 раз Комментарии