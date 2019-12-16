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Финский премьер ответила главе МВД Эстонии, назвавшему ее продавщицей



Премьер-министр Финляндии Санна Марин прокомментировала слова министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме, который, говоря о ее назначении, отметил, что "продавщица поднялась до премьер-министра", сообщает РИА Новости.

"Я очень горжусь Финляндией. Здесь ребенок из бедной семьи может получить образование и многого достичь в своей жизни. Кассир магазина может стать премьер-министром. Без рабочего класса Финляндия не выживет. Я ценю работу каждого сотрудника, специалиста и предпринимателя!" — написала Санна Марин в твиттере.

Ввиду особо дружественных отношений Эстонии и Финляндии слова главы эстонского МВД вызвали скандал. Некоторые политики отметили, что слова Хельме нанесли ущерб соседским отношениям двух стран. Он пояснил, что выражает мнение не эстонского правительства, а своей партии.
"Я думаю, необходимо уточнить, что когда я оценивал левое правительство (Финляндии. — Прим. ред.) на канале TRE, я не выражал позицию правительства, а представил личную точку зрения и взгляд партии", — отметил Хельме на запрос Эстонской общественной телерадиовещательной корпорации.

Финская пресса отмечает, что возглавляемая Хельме Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) известна своими популистскими и евроскептическими взглядами.

Санна Марин получила вотум доверия парламента, и президент 10 декабря назначил ее на должность главы правительства Финляндии. Ей 34 года, она стала самым молодым премьер-министром мира.
РИА Новости
Категории: политика, общество, в Европе
Ключевые слова: премьер, Финляндия, Эстония, оскорбление, МВД
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добавлена сегодня, 16 декабря, 20:00

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