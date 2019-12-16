Кабмин утвердил проект бюджета на 2020 год, он отправляется в сейм 🔊 Воспроизвести



Рассмотрев предложения членов сейма, литовское правительство в понедельник утвердило проект бюджета на 2020 год. Голосование по нему в парламенте намечено на вторник.



В новом проекте бюджета предусмотрены дополнительные средства на детские пособия, базовые пенсии, бесплатное обучения на бакалавриате, зарплату государственных служащих разных сфер.



"Чтобы провести в жизнь эти изменения и не нарушить фискальную дисциплину, а также обеспечить профицит государственных финансов 0,2% валового внутреннего продукта, предлагается (...) заморозить соответствующие суммы средств Программы надзора и развития дорог и Программы климатических изменений", – сказал на заседании правительства министр финансов Вилюс Шапока.



На детские пособия намечено дополнительно 40 млн евро. Это связано с последним предложением правящих – с 1 января увеличить все детские пособия с 50 евро до 60 евро, для многодетных семей – с 70 евро до 100 евро, и не менять эти суммы в течение всего 2020 года. Рассмотрев предложения членов сейма, литовское правительство в понедельник утвердило проект бюджета на 2020 год. Голосование по нему в парламенте намечено на вторник.В новом проекте бюджета предусмотрены дополнительные средства на детские пособия, базовые пенсии, бесплатное обучения на бакалавриате, зарплату государственных служащих разных сфер."Чтобы провести в жизнь эти изменения и не нарушить фискальную дисциплину, а также обеспечить профицит государственных финансов 0,2% валового внутреннего продукта, предлагается (...) заморозить соответствующие суммы средств Программы надзора и развития дорог и Программы климатических изменений", – сказал на заседании правительства министр финансов Вилюс Шапока.На детские пособия намечено дополнительно 40 млн евро. Это связано с последним предложением правящих – с 1 января увеличить все детские пособия с 50 евро до 60 евро, для многодетных семей – с 70 евро до 100 евро, и не менять эти суммы в течение всего 2020 года. На общую часть пенсий по старости дополнительно выделяется 15,9 млн евро. На дополнительное обучение на бакалавриате в следующем году дополнительно заложено 4 млн евро.



По словам В. Шапоки, доходная часть бюджета 2020 года сокращена на 30 млн евро, из них на 9,5 млн евро – из-за снижения доходов от налога на автомобили и более чем на 38 млн евро – из-за снижения доходов от других налогов, между тем доходы от налога на прибыль запланированы на 17,7 млн евро больше.



Окончательное голосование по проекту бюджета в сейме состоится во вторник. BNS Категории: экономика, политика Ключевые слова: сейм, Кабмин, обсуждение, бюджет-2020 География: Литва — статья прочитана 183 раза Комментарии