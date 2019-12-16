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Президент Литвы получил обещание премьера решить вопрос о Я. Наркевиче на следующей неделе



Литовский президент Гитанас Науседа получил обещание премьера Саулюса Сквернялиса, что вопрос о министре транспорта и коммуникаций Ярославе Наркевиче будет решаться на следующей неделе.

"Президент еще раз подчеркнул, что утративший доверие общества и президента министр транспорта стал проблемой правительства, а затянувшееся решение этой проблемы подрывает авторитет правительства и государственных институтов. Премьер попросил предоставить ему возможность сконцентрироваться на этой неделе на важнейшем законе года – бюджете, а решение о министре пообещал принять на следующей неделе", – сказал после встречи с премьером в понедельник советник президента Повилас Мачюлис.

По его словам, Г. Науседа еще раз повторил главе правительства, что Я. Наркевич не может оставаться на должности министра.
На встрече в понедельник, по словам П. Мачюлиса, также шла речь об асфальтировании улицы Упес в деревне Смигляй Вильнюсского района, где живет премьер, а также об обстоятельствах финансирования этих работ.

По мнению Г. Науседы, в связи с этим сам С. Сквернялис должен обратиться в Главную комиссию по служебной этике (ГКСЭ).

"Премьер изложил свою версию об асфальтировании улицы Упес. Президент выслушал и акцентировал, что в обществе много сомнений и что еще не все ответы даны, много вопросов остается. Поэтому президент призвал премьера обратиться в ГКСЭ, чтобы она развеяла все возникающие в обществе сомнения", – сказал П. Мачюлис.

Он заверил, что ГКСЭ способна дать оценку всем обстоятельствам решений ответственных ведомств и лиц по асфальтированию улицы Упес.

"Комиссия вполне способна дать оценку всему комплексу вопросов – от принятия решения до того, как обсуждалось, взвешивалось и так далее", – добавил П. Мачюлис.

В конце октября при перераспределении средств резерва Программы надзора и развития дорог правительство выделило 300 тыс. евро дополнительно Вильнюсскому району, хотя это самоуправление не обращалось с конкретной заявкой, не запрашивало конкретную сумму.

Как писал портал 15min.lt, вся эта сумма пошла на асфальтирование одной улицы – Упес. Глава правительства уверяет, что не оказывал никакого влияния на принятие этих решений и не знал, что выделенные средства пойдут на обустройство его улицы.

ГКСЭ в понедельник сообщила, что рассмотрит, начать ли проверку обстоятельств финансирования обустройства улицы Упес.

Министр транспорта в последнее время подвергся критике за увольнение почтовой госкомпании Lietuvos pastas, некоторые обстоятельства финансирования ремонта дорог и проживания в парламентской гостинице.

Сам политик говорит, что подвергается организованным нападкам, которые начались, когда он стал интересоваться проблемами компаний Lietuvos pastas и Литовские железные дороги.

Президент Г. Науседа в течение последних недель не раз заявлял, что Я. Наркевич утратил доверие и не может продолжать работать в должности министра транспорта.

Между тем лидер правящих "аграриев" Рамунас Карбаускис, а также глава партии Избирательная акция поляков - Союз христианских семей Вальдемар Томашевский не видят оснований для отставки Я. Наркевича.

Премьер ранее избегал комментариев по поводу высказываний президента и сказал, что прокомментирует ситуацию после встречи с главой государства в понедельник.

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Относительно дальнейшей работы министра транспорта и коммуникаций Ярослава Наркевича, который навлек критику президента, литовский премьер Саулюс Сквернялис намерен проконсультироваться с правящими, говорит о вероятном уходе правительства.

"Будут консультации с политическим советом правящей коалиции. Это не мое единоличное решение, так как последствия того или иного решения, они могут быть очень разными и долгосрочными", – сказал журналистам в правительстве в понедельник С. Сквернялис.

"Может быть связано и со сменой министра, и с уходом правительства. Потому это не может быть только моим решением", – сказал он.

Премьер подчеркнул, что сейчас главным является вопрос принятия бюджета, все остальные вопросы подождут.

"Пока не вижу никаких реальных фактов, чтобы не соответствовал, за исключением распространения определенной дезинформации", – ответил он на вопрос, соответствует ли поведение министра стандартам и ценностям правительства.

Министр транспорта Я. Наркевич в последнее время подвергся критике за увольнение почтовой госкомпании Lietuvos pastas, некоторые обстоятельства финансирования ремонта дорог и проживания в парламентской гостинице, за поведение во время зарубежной командировки. Дополнительные деньги на ремонт дорог получили избирательный округ Я. Наркевича и улица, на которой живет премьер С. Сквернялис.

Сам политик говорит, что подвергается организованным нападкам, которые начались, когда он стал интересоваться проблемами компаний Lietuvos pastas и Литовские железные дороги.

Президент Гинтанас Науседа в течение последних недель не раз заявлял, что Я. Наркевич утратил доверие и не может продолжать работать в должности министра транспорта.

Между тем лидер правящих "аграриев" Рамунас Карбаускис, а также глава партии Избирательная акция поляков - Союз христианских семей Вальдемар Томашевский не видят оснований для отставки Я. Наркевича.
инф."Обзор" BNS.LT
Категории: экономика, общество
Ключевые слова: отставка, президент, деньги, визит, коалиция, министр, Томашевский, Карбаускис, минтранс, Наркевич
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добавлена сегодня, 16 декабря, 13:30

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