Президент Литвы получил обещание премьера решить вопрос о Я. Наркевиче на следующей неделе 🔊 Воспроизвести



Литовский президент Гитанас Науседа получил обещание премьера Саулюса Сквернялиса, что вопрос о министре транспорта и коммуникаций Ярославе Наркевиче будет решаться на следующей неделе.



"Президент еще раз подчеркнул, что утративший доверие общества и президента министр транспорта стал проблемой правительства, а затянувшееся решение этой проблемы подрывает авторитет правительства и государственных институтов. Премьер попросил предоставить ему возможность сконцентрироваться на этой неделе на важнейшем законе года – бюджете, а решение о министре пообещал принять на следующей неделе", – сказал после встречи с премьером в понедельник советник президента Повилас Мачюлис.



По его словам, Г. Науседа еще раз повторил главе правительства, что Я. Наркевич не может оставаться на должности министра. Литовский президент Гитанас Науседа получил обещание премьера Саулюса Сквернялиса, что вопрос о министре транспорта и коммуникаций Ярославе Наркевиче будет решаться на следующей неделе."Президент еще раз подчеркнул, что утративший доверие общества и президента министр транспорта стал проблемой правительства, а затянувшееся решение этой проблемы подрывает авторитет правительства и государственных институтов. Премьер попросил предоставить ему возможность сконцентрироваться на этой неделе на важнейшем законе года – бюджете, а решение о министре пообещал принять на следующей неделе", – сказал после встречи с премьером в понедельник советник президента Повилас Мачюлис.По его словам, Г. Науседа еще раз повторил главе правительства, что Я. Наркевич не может оставаться на должности министра. На встрече в понедельник, по словам П. Мачюлиса, также шла речь об асфальтировании улицы Упес в деревне Смигляй Вильнюсского района, где живет премьер, а также об обстоятельствах финансирования этих работ.



По мнению Г. Науседы, в связи с этим сам С. Сквернялис должен обратиться в Главную комиссию по служебной этике (ГКСЭ).



"Премьер изложил свою версию об асфальтировании улицы Упес. Президент выслушал и акцентировал, что в обществе много сомнений и что еще не все ответы даны, много вопросов остается. Поэтому президент призвал премьера обратиться в ГКСЭ, чтобы она развеяла все возникающие в обществе сомнения", – сказал П. Мачюлис.



Он заверил, что ГКСЭ способна дать оценку всем обстоятельствам решений ответственных ведомств и лиц по асфальтированию улицы Упес.



"Комиссия вполне способна дать оценку всему комплексу вопросов – от принятия решения до того, как обсуждалось, взвешивалось и так далее", – добавил П. Мачюлис.



В конце октября при перераспределении средств резерва Программы надзора и развития дорог правительство выделило 300 тыс. евро дополнительно Вильнюсскому району, хотя это самоуправление не обращалось с конкретной заявкой, не запрашивало конкретную сумму.



Как писал портал 15min.lt, вся эта сумма пошла на асфальтирование одной улицы – Упес. Глава правительства уверяет, что не оказывал никакого влияния на принятие этих решений и не знал, что выделенные средства пойдут на обустройство его улицы.



ГКСЭ в понедельник сообщила, что рассмотрит, начать ли проверку обстоятельств финансирования обустройства улицы Упес.



Министр транспорта в последнее время подвергся критике за увольнение почтовой госкомпании Lietuvos pastas, некоторые обстоятельства финансирования ремонта дорог и проживания в парламентской гостинице.



Сам политик говорит, что подвергается организованным нападкам, которые начались, когда он стал интересоваться проблемами компаний Lietuvos pastas и Литовские железные дороги.



Президент Г. Науседа в течение последних недель не раз заявлял, что Я. Наркевич утратил доверие и не может продолжать работать в должности министра транспорта.



Между тем лидер правящих "аграриев" Рамунас Карбаускис, а также глава партии Избирательная акция поляков - Союз христианских семей Вальдемар Томашевский не видят оснований для отставки Я. Наркевича.



Премьер ранее избегал комментариев по поводу высказываний президента и сказал, что прокомментирует ситуацию после встречи с главой государства в понедельник.



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Относительно дальнейшей работы министра транспорта и коммуникаций Ярослава Наркевича, который навлек критику президента, литовский премьер Саулюс Сквернялис намерен проконсультироваться с правящими, говорит о вероятном уходе правительства.



"Будут консультации с политическим советом правящей коалиции. Это не мое единоличное решение, так как последствия того или иного решения, они могут быть очень разными и долгосрочными", – сказал журналистам в правительстве в понедельник С. Сквернялис.



"Может быть связано и со сменой министра, и с уходом правительства. Потому это не может быть только моим решением", – сказал он.



Премьер подчеркнул, что сейчас главным является вопрос принятия бюджета, все остальные вопросы подождут.



"Пока не вижу никаких реальных фактов, чтобы не соответствовал, за исключением распространения определенной дезинформации", – ответил он на вопрос, соответствует ли поведение министра стандартам и ценностям правительства.



Министр транспорта Я. Наркевич в последнее время подвергся критике за увольнение почтовой госкомпании Lietuvos pastas, некоторые обстоятельства финансирования ремонта дорог и проживания в парламентской гостинице, за поведение во время зарубежной командировки. Дополнительные деньги на ремонт дорог получили избирательный округ Я. Наркевича и улица, на которой живет премьер С. Сквернялис.



Сам политик говорит, что подвергается организованным нападкам, которые начались, когда он стал интересоваться проблемами компаний Lietuvos pastas и Литовские железные дороги.



Президент Гинтанас Науседа в течение последних недель не раз заявлял, что Я. Наркевич утратил доверие и не может продолжать работать в должности министра транспорта.



Между тем лидер правящих "аграриев" Рамунас Карбаускис, а также глава партии Избирательная акция поляков - Союз христианских семей Вальдемар Томашевский не видят оснований для отставки Я. Наркевича. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика, общество Ключевые слова: отставка, президент, деньги, визит, коалиция, министр, Томашевский, Карбаускис, минтранс, Наркевич — статья прочитана 136 раз Комментарии