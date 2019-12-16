Суд отложил вынесение решения по делу о долге Украины перед Россией 🔊 Воспроизвести © Владимир Астапкович РИА Новости



Верховный суд Великобритании отложил вынесение решения по спору о долге Украины перед Россией из-за непогашенных еврооблигаций на сумму $3 млрд.



Об этом сообщает Интерфакс-Украина и



«Верховный суд Соединённого Королевства отложил вынесение решения в судебном процессе относительно так называемых российских облигаций», — указывает министерство.



Отмечается, что результаты окончательной апелляции относительно заявления России о вынесении решения в порядке упрощённого производства будут объявлены после оглашения судом своего решения, которое «состоится, вероятно, в 2020 году».



Уточняется, что в данном случае речь идёт именно о процедуре рассмотрения дела. Россия настаивает на ускоренном рассмотрении указанного иска, в то время как Украина требует рассмотреть дело по полной процедуре.



Ранее Верховный суд Великобритании завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией о непогашенных еврооблигациях на сумму $3 млрд.



9 декабря Министерство финансов России сообщило, что сумма требований Москвы к Киеву по делу о долге составляет около $4,5 млрд. Верховный суд Великобритании отложил вынесение решения по спору о долге Украины перед Россией из-за непогашенных еврооблигаций на сумму $3 млрд.Об этом сообщает Интерфакс-Украина и RT со ссылкой на украинское Министерство финансов.«Верховный суд Соединённого Королевства отложил вынесение решения в судебном процессе относительно так называемых российских облигаций», — указывает министерство.Отмечается, что результаты окончательной апелляции относительно заявления России о вынесении решения в порядке упрощённого производства будут объявлены после оглашения судом своего решения, которое «состоится, вероятно, в 2020 году».Уточняется, что в данном случае речь идёт именно о процедуре рассмотрения дела. Россия настаивает на ускоренном рассмотрении указанного иска, в то время как Украина требует рассмотреть дело по полной процедуре.Ранее Верховный суд Великобритании завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией о непогашенных еврооблигациях на сумму $3 млрд.9 декабря Министерство финансов России сообщило, что сумма требований Москвы к Киеву по делу о долге составляет около $4,5 млрд. russian.rt.com Категории: политика, в Европе, история Ключевые слова: Россия, суд, Украина, долг — статья прочитана 148 раз Комментарии