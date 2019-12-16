Адвокат Трампа: «В Украине захватили власть. Украдено более 100 миллиардов долларов» 🔊 Воспроизвести Джулиани / © Джулиани



Адовкат Трампа Руди Джулиани сделал сенсационное заявление о том, что на самом деле происходило в Украине на протяжении 5 лет, сообщает



Бывший мэр Нью-Йорка и личный адвокат Дональда Трампа, как и обещал несколькими часами ранее, начал публиковать у себя в



Он утверждает, что из Украины было украдено и выведено за границу более 100 миллиардов долларов. Адовкат Трампа Руди Джулиани сделал сенсационное заявление о том, что на самом деле происходило в Украине на протяжении 5 лет, сообщает ВРЕМЯ Бывший мэр Нью-Йорка и личный адвокат Дональда Трампа, как и обещал несколькими часами ранее, начал публиковать у себя в Twitter доказательства того, что власть в Украине была захвачена администрацией экс-президента США Барака Обамы и их агентурной сетью в Украине во главе с экс-президентом Украины Петром Порошенко.Он утверждает, что из Украины было украдено и выведено за границу более 100 миллиардов долларов.



Порошенко и членам его режима не просто разрешали воровать, они воровали и делились со своими покровителями Байденом, Клинтон и другими членами дем.партии. Дележка украденного происходила по принципу: «70% отправлялось покровителям в США, 30% оставлял себе Порошенко и члены его режима».



Вице-президент США Джо Байден и президент Украины Петр Порошенко



«Они захватили власть, разрушили огромную страну в центре Европы, а теперь пытаются оправдать зверские преступления демократией и сменой курса в Украине. Это афера, ничего кроме грабежа в Украине не происходило», — заявляет Джулиани.



Также он добавляет: «Будапешт, Киев, Вена. После сотен часов и месяцев исследований я собрал свидетелей и документы, которые раскрывают правду об импичменте Трампа, который не содержит никаких правонарушений со стороны Дональда Трампа», написал Джулиани.



Budapest | Kiev | Vienna



After hundreds of hours & months of research, I have garnered witnesses & documents which reveal the truth behind this impeachment, which includes NO wrongdoing by @realDonaldTrump.



These threads only touch the surface. Read & watch all. More to come. pic.twitter.com/WDHGEZIxkw — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) 15 December 2019







«Факты свидетельствуют, что коррупция в Украине была настолько обширной и ужасной, что президент был обязан просить о расследовании США — Украина. Импичмент — часть прикрытия демократов. Вымогательство, взяточничество и отмывание денег Байдена и Порошенко в Украине выходят за всякие рамки. Также DNC (Национальный комитет Демократической партии США — Ред.) сговорились с Украиной уничтожить кандидата Трампа. Порошенко и его подельники прямо вмешивались в демократические выборы США и за это они ответят сполна», — пишет Джулиани.







«Вы можете поставить под сомнение достоверность свидетельских показаний, но вы не можете подвергнуть сомнению веские документальные доказательства, которые предоставляет каждая непосредственная часть свидетеля этого расследования. Они использовали ресурсы Украины ради собственной выгоды. Они использовали Украину как дешевую страну для своих целей», продолжает Джулиани.



«Свидетель Шокин [по делу об отмывании денег Burisma & Biden’s] уволен из-за угроз Байдена не выделить миллиард долларов жизненно важной [для Украины] помощи США. Медицинские записи Шокина показывают, что он был отравлен, дважды доведен до смерти, но выздоровел. Если это станет известно в Украине, то полетит много голов. Помимо Шокина в Украине убивали людей, которые могли что-то знать. Они убивали людей прикрываясь агрессией и войной», — заявил Джулиани.



«Инициированный демократами импичмент за невиновное поведение призван воспрепятствовать расследованию коррупции эпохи Обамы, приведенному ниже:



— 100 миллиардов отмытых в Украине долларов



— миллиарды, в основном долларов США, использованы не по назначению



— вымогательство



— взяточничество



— Сговор DNC с Украиной уничтожить кандидата Трампа



Многое еще впереди», — заявил Джулиани.



Вот вам и ответ на все вопросы! Именно поэтому Байден просил Зеленского не преследовать Порошенко, именно поэтому они впаривали гражданам Украины невероятные сказки о «демократии» и Европе. Они грабили Украину и прикрывали свои преступления высокими ценностими. «Это больше чем состояние Била Гейтса и Марка Цукурберга вместе взятых», — утверждает Джулиани.Порошенко и членам его режима не просто разрешали воровать, они воровали и делились со своими покровителями Байденом, Клинтон и другими членами дем.партии. Дележка украденного происходила по принципу: «70% отправлялось покровителям в США, 30% оставлял себе Порошенко и члены его режима».«Они захватили власть, разрушили огромную страну в центре Европы, а теперь пытаются оправдать зверские преступления демократией и сменой курса в Украине. Это афера, ничего кроме грабежа в Украине не происходило», — заявляет Джулиани.Также он добавляет: «Будапешт, Киев, Вена. После сотен часов и месяцев исследований я собрал свидетелей и документы, которые раскрывают правду об импичменте Трампа, который не содержит никаких правонарушений со стороны Дональда Трампа», написал Джулиани.«Факты свидетельствуют, что коррупция в Украине была настолько обширной и ужасной, что президент был обязан просить о расследовании США — Украина. Импичмент — часть прикрытия демократов. Вымогательство, взяточничество и отмывание денег Байдена и Порошенко в Украине выходят за всякие рамки. Также DNC (Национальный комитет Демократической партии США — Ред.) сговорились с Украиной уничтожить кандидата Трампа. Порошенко и его подельники прямо вмешивались в демократические выборы США и за это они ответят сполна», — пишет Джулиани.«Вы можете поставить под сомнение достоверность свидетельских показаний, но вы не можете подвергнуть сомнению веские документальные доказательства, которые предоставляет каждая непосредственная часть свидетеля этого расследования. Они использовали ресурсы Украины ради собственной выгоды. Они использовали Украину как дешевую страну для своих целей», продолжает Джулиани.«Свидетель Шокин [по делу об отмывании денег Burisma & Biden’s] уволен из-за угроз Байдена не выделить миллиард долларов жизненно важной [для Украины] помощи США. Медицинские записи Шокина показывают, что он был отравлен, дважды доведен до смерти, но выздоровел. Если это станет известно в Украине, то полетит много голов. Помимо Шокина в Украине убивали людей, которые могли что-то знать. Они убивали людей прикрываясь агрессией и войной», — заявил Джулиани.«Инициированный демократами импичмент за невиновное поведение призван воспрепятствовать расследованию коррупции эпохи Обамы, приведенному ниже:— 100 миллиардов отмытых в Украине долларов— миллиарды, в основном долларов США, использованы не по назначению— вымогательство— взяточничество— Сговор DNC с Украиной уничтожить кандидата ТрампаМногое еще впереди», — заявил Джулиани.Вот вам и ответ на все вопросы! Именно поэтому Байден просил Зеленского не преследовать Порошенко, именно поэтому они впаривали гражданам Украины невероятные сказки о «демократии» и Европе. Они грабили Украину и прикрывали свои преступления высокими ценностими. vremya.com.ua Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: коррупция, Порошенко, Трамп, Джулиани География: Украина — статья прочитана 138 раз Комментарии