Еврокомиссар В. Синкявичюс: в борьбе с изменениями климата придется менять образ жизни - ИНТЕРВЬЮ BNS 🔊 Воспроизвести



Приступивший к работе в этом месяце еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс говорит, что из-за борьбы Евросоюза (ЕС) с изменениями климата людям придется менять образ жизни.



"Без всякого сомнения, это изменения, которые связаны с образом жизни. Различные инициативы – один из путей, но в конце концов это и выбор граждан", – сказал в интервью BNS в Брюсселе В. Синкявичюс, ответственный в Еврокомиссии (ЕК) за охрану окружающей среды, океанов и за рыбное хозяйство.



Лидеры стран ЕС, за исключением Польши, в пятницу договорились о переходе до 2050 года к модели нейтральной для климата экономики.



По словам В. Синкявичюса, Сообщество поможет жителям менять привычки потребления.



"Например, находящаяся у меня в портфеле экономика замкнутого цикла будет поощрять более длительный технологический цикл, потому что сегодня мы видим, что цикл существования многих технологий, как и используемого ежедневно в быту оборудования, уже спроектирован на стадии дизайна", – сказал еврокомиссар. Приступивший к работе в этом месяце еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс говорит, что из-за борьбы Евросоюза (ЕС) с изменениями климата людям придется менять образ жизни."Без всякого сомнения, это изменения, которые связаны с образом жизни. Различные инициативы – один из путей, но в конце концов это и выбор граждан", – сказал в интервью BNS в Брюсселе В. Синкявичюс, ответственный в Еврокомиссии (ЕК) за охрану окружающей среды, океанов и за рыбное хозяйство.Лидеры стран ЕС, за исключением Польши, в пятницу договорились о переходе до 2050 года к модели нейтральной для климата экономики.По словам В. Синкявичюса, Сообщество поможет жителям менять привычки потребления."Например, находящаяся у меня в портфеле экономика замкнутого цикла будет поощрять более длительный технологический цикл, потому что сегодня мы видим, что цикл существования многих технологий, как и используемого ежедневно в быту оборудования, уже спроектирован на стадии дизайна", – сказал еврокомиссар. "Мы попытаемся изменить Директиву о дизайне, продлив продолжительность существования оборудования, различных вещей, что точно так же будет способствовать снижению потребления и экономии ресурсов. План экономики замкнутого цикла будет одним из способов предложить гражданам альтернативу, в которой будет и возможность сэкономить деньги, и одновременно эффективно использовать ресурсы", – добавил он.



По словам В. Синкявичюса, Польша, которая пока не соглашается брать обязательства по нейтральной для климата экономике, рискует "потерять большие возможности и большие инвестиции".



Он также сказал, что в контексте борьбы с изменениями климата ЕС намерен ввести сбор в отношении товаров, импортируемых из стран, которые больше загрязняют окружающую среду. По словам еврокомиссара, это будет нужно, чтобы сохранить конкурентоспособность экономики ЕС. BNS Категории: экономика, общество, в Европе Ключевые слова: климат, Еврокомиссия, еврокомиссар, Синкявичюс — статья прочитана 172 раза Комментарии