Еврокомиссар В. Синкявичюс: в борьбе с изменениями климата придется менять образ жизни - ИНТЕРВЬЮ BNS

Приступивший к работе в этом месяце еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс говорит, что из-за борьбы Евросоюза (ЕС) с изменениями климата людям придется менять образ жизни.
"Без всякого сомнения, это изменения, которые связаны с образом жизни. Различные инициативы – один из путей, но в конце концов это и выбор граждан", – сказал в интервью BNS в Брюсселе В. Синкявичюс, ответственный в Еврокомиссии (ЕК) за охрану окружающей среды, океанов и за рыбное хозяйство.
Лидеры стран ЕС, за исключением Польши, в пятницу договорились о переходе до 2050 года к модели нейтральной для климата экономики.
По словам В. Синкявичюса, Сообщество поможет жителям менять привычки потребления.
"Например, находящаяся у меня в портфеле экономика замкнутого цикла будет поощрять более длительный технологический цикл, потому что сегодня мы видим, что цикл существования многих технологий, как и используемого ежедневно в быту оборудования, уже спроектирован на стадии дизайна", – сказал еврокомиссар.
"Мы попытаемся изменить Директиву о дизайне, продлив продолжительность существования оборудования, различных вещей, что точно так же будет способствовать снижению потребления и экономии ресурсов. План экономики замкнутого цикла будет одним из способов предложить гражданам альтернативу, в которой будет и возможность сэкономить деньги, и одновременно эффективно использовать ресурсы", – добавил он.
По словам В. Синкявичюса, Польша, которая пока не соглашается брать обязательства по нейтральной для климата экономике, рискует "потерять большие возможности и большие инвестиции".
Он также сказал, что в контексте борьбы с изменениями климата ЕС намерен ввести сбор в отношении товаров, импортируемых из стран, которые больше загрязняют окружающую среду. По словам еврокомиссара, это будет нужно, чтобы сохранить конкурентоспособность экономики ЕС.
По словам В. Синкявичюса, Польша, которая пока не соглашается брать обязательства по нейтральной для климата экономике, рискует "потерять большие возможности и большие инвестиции".
Он также сказал, что в контексте борьбы с изменениями климата ЕС намерен ввести сбор в отношении товаров, импортируемых из стран, которые больше загрязняют окружающую среду. По словам еврокомиссара, это будет нужно, чтобы сохранить конкурентоспособность экономики ЕС.