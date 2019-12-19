«Вся жизнь – песня!» 🔊 Воспроизвести



3 декабря 2019 года в Большом зале Вильнюсского дома учителя состоялась последняя в нынешнем году встреча в рамках традиционных музыкальных вторников в Обществе любителей русского романса в Литве «Мелос».



Вечер «Вся жизнь – песня!» был посвящён не памятной дате, не событию… По словам ведущей, он был посвящён ЯВЛЕНИЮ! Явлению совершенно уникальному! И это «явление» - легендарная творческая и семейная пара Александра Пахмутова и Николай Добронравов встречала активно заполнявших зал зрителей добрыми, улыбающимися лицами с яркого плаката на заднике сцены.



В прошлом году 90 лет исполнилось Николаю Николаевичу Добронравову, а в этом году 90 отметили великой, любимой и удивительной Александре Николаевне Пахмутовой!



Этот великолепный творческий дуэт описал и озвучил целую эпоху, да и историю страны их творчество расскажет лучше любого учебника. Люди рождались под их задорные комсомольско-молодёжные песни, справляли свадьбы, строили города, били спортивные и стахановские рекорды, покоряли космос, а в 1980-м плакали под «ласкового Мишу», улетавшего в синее олимпийское небо… И этих песен у них более четырёхсот! Они помогали и помогают нам жить, работать, любить, творить! 3 декабря 2019 года в Большом зале Вильнюсского дома учителя состоялась последняя в нынешнем году встреча в рамках традиционных музыкальных вторников в Обществе любителей русского романса в Литве «Мелос».Вечер «Вся жизнь – песня!» был посвящён не памятной дате, не событию… По словам ведущей, он был посвящён ЯВЛЕНИЮ! Явлению совершенно уникальному! И это «явление» - легендарная творческая и семейная пара Александра Пахмутова и Николай Добронравов встречала активно заполнявших зал зрителей добрыми, улыбающимися лицами с яркого плаката на заднике сцены.В прошлом году 90 лет исполнилось Николаю Николаевичу Добронравову, а в этом году 90 отметили великой, любимой и удивительной Александре Николаевне Пахмутовой!Этот великолепный творческий дуэт описал и озвучил целую эпоху, да и историю страны их творчество расскажет лучше любого учебника. Люди рождались под их задорные комсомольско-молодёжные песни, справляли свадьбы, строили города, били спортивные и стахановские рекорды, покоряли космос, а в 1980-м плакали под «ласкового Мишу», улетавшего в синее олимпийское небо… И этих песен у них более четырёхсот! Они помогали и помогают нам жить, работать, любить, творить!



«Старый клён» нисколько не стареет,



«Нежность» так же за душу берёт,



И «Мелодия», как прежде, сердце греет,



А «Надежда» силы придаёт!



Строки из этих и множества других песен могут подхватить и продолжить не только люди старшего поколения, но и их внуки, не расстающиеся с интернетом. Эти строки — пароль, соединяющий поколения.



Невозможно представить себе нашу жизнь без этих песен. Это была бы совсем другая жизнь.



Низкий Вам поклон за всё, дорогие Александра Николаевна и Николай Николаевич! Долгих лет радости и творчества!



И, конечно же, самые лучшие из этих песен украсили и наш концерт, который открыла замечательная литовская певица Юдита Лейтайте. В её исполнении прозвучали два суперхита ХХ века - «Нежность» и «Как молоды мы были». Аккомпанировал Юрий Суханов.



Разумеется, шквал аплодисментов и крики «Браво» были очевидны уже в самом начале концерта. И после этого решиться выйти на сцену совсем непросто. Но детворе всё нипочем. Детский вокальный ансамбль школы «Атейтес» (рук. Наталья Грудзинскене), продолживший концертную программу, очень трогательно спел песню о маме «Добрая сказка» и довольно сложную для этого возраста «Беловежскую пущу».



А далее самые разнообразные песни из творчества А.Пахмутовой и Н.Добронравова, в том числе, созданные в содружестве с другими поэтами и композиторами, прозвучали в концерте в исполнении Валентины Калинчевой, Татьяны Науменко, Людмилы Полетаевой, Владимира Зегулина, Марка Подолинского, ансамбля «Дессидерия» (рук. Людмила Хорошилова) и вокальной студии «Гармония» (рук. Людмила Мальцева) под аккомпанемент руководителя этой студии и Сергея Диденко.



Причём, участники концерта только начинали песню, и тут же в каком-то ностальгическом единении её подхватывал весь зал: «Забота у нас простая», «Тебе судьбу мою вершить», «Я растоплю кусочки льда сердцем своим горячим», «Старый клен, старый клен», «Две девчонки танцуют, танцуют на палубе», «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Надежда - мой компас земной»…



Так весь вечер зал подпевал тем, кто был на сцене, и долго аплодировал, в том числе, и себе. И весь вечер зал наполнялся любовью, добротой и искренностью, шедших и от песен, и от исполнителей, даря мечты и надежды на будущее.



Хочется выразить огромную благодарность организатору и ведущей вечера и, к тому же, замечательной, душевной исполнительнице Валентине Калинчевой! Чувствуется, что это отняло у неё много сил и времени, но результат стоил того!



Спасибо за доставленную радость. Браво!



Надежда МАТВЕЕВА,



специально для «Обзора»



Видеофильм Леонида Мироненко



Фото Юрия Юрьева



Ключевые слова: Валентина Калинчева, «Мелос», общество любителей русского романса в Литве Их поют и слушают не только в концертных залах, с ними в каждом доме — грустят, радуются, вспоминают. И при этом:Строки из этих и множества других песен могут подхватить и продолжить не только люди старшего поколения, но и их внуки, не расстающиеся с интернетом. Эти строки — пароль, соединяющий поколения.Невозможно представить себе нашу жизнь без этих песен. Это была бы совсем другая жизнь.Низкий Вам поклон за всё, дорогие Александра Николаевна и Николай Николаевич! Долгих лет радости и творчества!И, конечно же, самые лучшие из этих песен украсили и наш концерт, который открыла замечательная литовская певица Юдита Лейтайте. В её исполнении прозвучали два суперхита ХХ века - «Нежность» и «Как молоды мы были». Аккомпанировал Юрий Суханов.Разумеется, шквал аплодисментов и крики «Браво» были очевидны уже в самом начале концерта. И после этого решиться выйти на сцену совсем непросто. Но детворе всё нипочем. Детский вокальный ансамбль школы «Атейтес» (рук. Наталья Грудзинскене), продолживший концертную программу, очень трогательно спел песню о маме «Добрая сказка» и довольно сложную для этого возраста «Беловежскую пущу».А далее самые разнообразные песни из творчества А.Пахмутовой и Н.Добронравова, в том числе, созданные в содружестве с другими поэтами и композиторами, прозвучали в концерте в исполнении Валентины Калинчевой, Татьяны Науменко, Людмилы Полетаевой, Владимира Зегулина, Марка Подолинского, ансамбля «Дессидерия» (рук. Людмила Хорошилова) и вокальной студии «Гармония» (рук. Людмила Мальцева) под аккомпанемент руководителя этой студии и Сергея Диденко.Причём, участники концерта только начинали песню, и тут же в каком-то ностальгическом единении её подхватывал весь зал: «Забота у нас простая», «Тебе судьбу мою вершить», «Я растоплю кусочки льда сердцем своим горячим», «Старый клен, старый клен», «Две девчонки танцуют, танцуют на палубе», «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Надежда - мой компас земной»…Так весь вечер зал подпевал тем, кто был на сцене, и долго аплодировал, в том числе, и себе. И весь вечер зал наполнялся любовью, добротой и искренностью, шедших и от песен, и от исполнителей, даря мечты и надежды на будущее.Хочется выразить огромную благодарность организатору и ведущей вечера и, к тому же, замечательной, душевной исполнительнице Валентине Калинчевой! Чувствуется, что это отняло у неё много сил и времени, но результат стоил того!Спасибо за доставленную радость. Браво!Надежда МАТВЕЕВА,специально для «Обзора»Видеофильм Леонида МироненкоФото Юрия ЮрьеваКлючевые слова: Валентина Калинчева, «Мелос», общество любителей русского романса в Литве Категории: культура Ключевые слова: общество любителей русского романса в Литве «Мелос», Валентина Калинчева, «Мелос» — статья прочитана 159 раз Комментарии