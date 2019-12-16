Загрузка... Литовские компании обеспокоены проведением в Украине исследования рынка удобрений 🔊 Воспроизвести Йонавский завод азотных удобрений Achema



Йонавский завод азотных удобрений Achema и кедайнский завод фосфорных удобрений Lifosa обеспокоены тем, что проведение в Украине исследования рынка удобрений может повредить экспорту удобрений в эту страну.



По словам главы Achema Рамунаса Миляускаса, несмотря на то, что исследование еще не закончено, экспорт удобрений из Литвы в Украину почти остановился.



"Инициированное украинскими властями и местными производителями исследование причинило производителям удобрений из стран Евросоюза (ЕС) и импортерам большой урон, напугало местных импортеров и фермеров, которые, не зная, что будет дальше и какие меры последуют, поначалу вообще прекратили покупку удобрений из-за рубежа", – сказал Р. Миляускас в комментарии для BNS. Йонавский завод азотных удобрений Achema и кедайнский завод фосфорных удобрений Lifosa обеспокоены тем, что проведение в Украине исследования рынка удобрений может повредить экспорту удобрений в эту страну.По словам главы Achema Рамунаса Миляускаса, несмотря на то, что исследование еще не закончено, экспорт удобрений из Литвы в Украину почти остановился."Инициированное украинскими властями и местными производителями исследование причинило производителям удобрений из стран Евросоюза (ЕС) и импортерам большой урон, напугало местных импортеров и фермеров, которые, не зная, что будет дальше и какие меры последуют, поначалу вообще прекратили покупку удобрений из-за рубежа", – сказал Р. Миляускас в комментарии для BNS. По его словам, экспорт удобрений Achema в Украину в этом году составляет всего 25% объемов экспорта прошлого года – сейчас компания продает удобрений только постоянным клиентам.



Глава компании Lifosa говорит, что главный продукт предприятия – диаммонийфосфат – она стала экспортировать в Украину недавно, потому что он зарегистрирован в стране только в марте.



Йонас Дастикас сказал, что не знает, чем может закончиться исследование, но назвал его "очень странным".



Мы не знаем, чем закончится. Мы недавно стали продавать удобрения (в Украине – BNS). Раньше продавали кормовые фосфаты, примерно 5% от произведенного количества", – сказал Й. Дастикас BNS.



По оценке руководителя Achema Р. Миляускаса, исследование инициировали местные производители удобрений с помощью лоббистов.



"Они (украинские производители удобрений – BNS) достигли по меньшей мере своих краткосрочных целей – импорт сократился, конкуренция снизилась, а производство местных удобрений немного увеличилось", – подчеркнул глава Achema.



Как объяснил BNS коммерческий директор Lifosa Линак Керас, помимо диаммонийфосфата компания также экспортирует в Украину азотно - фосфорные удобрения с серой (NPS-удобрения), которые пользуются спросом в Латинской Америке и Украине.



"Именно NPS-удобрения продаются в этой стране, и мы больше всего заинтересованы в ней", – сказал Л. Керас BNS.



Он добавил, что эти удобрения Lifosa начала производить в этом году и с марта экспортировала в Украину около 20 тыс. тонн. Совокупный экспорт Lifosa в Украину составил около 26 тыс. тонн.



И Achema, и Lifosa признают, что украинский рынок важен, однако предприятия утверждают, что контролируют риски.



Вопрос экспорта удобрений обсуждался и на встрече президентов Литвы и Украины Гитанаса Науседы и Владимира Зеленского в Вильнюсе в конце ноября.



Как утверждают дипломатические источники, литовские должностные лица уже некоторое время поднимают этот вопрос на двусторонних встречах с представителями украинских властей, они также попросили поддержки у Еврокомиссии. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика, в Европе Ключевые слова: Украина, исследование, удобрения География: Литва — статья прочитана 183 раза Комментарии