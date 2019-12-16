Новые рейтинги политиков и партий Литвы – опрос Lietuvos rytas/Vilmorus 🔊 Воспроизвести



Популярность литовского премьера Саулюса Сквернялиса упала на восемь процентных пунктов, показывают опубликованные в газете Lietuvos rytas в субботу результаты опроса, проведенного компанией Vilmorus соцопроса.



В проведенном в декабре опросе премьеру симпатизировало 42,9% респондентов. Месяц назад этот показатель был 50,7%.



Глава Vilmorus Владас Гайдис говорит, что снижение популярности могла обусловить история с асфальтированием дороги к дому премьера в Вильнюсском районе.



"Снижение – почти восемь проц. пунктов, и это явно связано с асфальтированием дороги", – сказал BNS В. Гайдис.



Согласно данным опроса, самым популярным политиком остается президент Гитанас Науседа, однако его рейтинг второй месяц подряд снижается: в декабре главе государства симпатизировало 69,3% опрошенных, в ноябре – 72,8%. В октябре рейтинг президента был 82,5%. Популярность литовского премьера Саулюса Сквернялиса упала на восемь процентных пунктов, показывают опубликованные в газете Lietuvos rytas в субботу результаты опроса, проведенного компанией Vilmorus соцопроса.В проведенном в декабре опросе премьеру симпатизировало 42,9% респондентов. Месяц назад этот показатель был 50,7%.Глава Vilmorus Владас Гайдис говорит, что снижение популярности могла обусловить история с асфальтированием дороги к дому премьера в Вильнюсском районе."Снижение – почти восемь проц. пунктов, и это явно связано с асфальтированием дороги", – сказал BNS В. Гайдис.Согласно данным опроса, самым популярным политиком остается президент Гитанас Науседа, однако его рейтинг второй месяц подряд снижается: в декабре главе государства симпатизировало 69,3% опрошенных, в ноябре – 72,8%. В октябре рейтинг президента был 82,5%. На втором месте находится министр иностранных дел Линас Линкявичюс. Ему в декабре симпатизировало 50,7% опрошенных.



"Это самый высокий результат Л. Линкявичюса, какого он достигал", – отметил глава Vilmorus.



Рейтинг популярности председателя сейма Виктораса Пранцкетиса составляет 45,2% (в ноябре – 47,6%), такой же рейтинг и у еврокомиссара Виргиниюса Синкявичюса (в ноябре – 43,3%).



Пятое место в рейтинге популярности занимает премьер С. Сквернялис.



Центр социологических и маркетинговых исследований Vilmorus провел опрос 29 ноября – 7 декабря, опрошен 1021 человек.



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Министр транспорта и коммуникаций, представитель партии Избирательная акция поляков - Союз христианских семей (ИАПЛ - СХС) Ярослав Наркевич после продолжавшегося несколько месяцев заметного снижения рейтингов популярности теперь является самым непопулярным политиком, показывают опубликованные в субботу в газете Lietuvos rytas результаты соцопроса, проведенного компанией Vilmorus.



У министра меньше всего симпатий – 5,4%, а негативных оценок в декабре у него было 57,4%, в ноябре их было 34%, в октябре – 16,6%.



"Наверное, это рекордные изменения", – сказал BNS глава Vilmorus Владас Гайдис.



С учетом положительных и отрицательных оценок негативный показатель Я. Наркевича составляет 52%, лидера ИАПЛ - СХС Вальдемара Томашевского – 47%, министра внутренних дел Риты Тамашунене – 42,3%, председателя Литовского союза "крестьян" и "зеленых" Рамунаса Карбаускиса – 40,1%, лидера Социал-демократической трудовой партии Гедиминаса Киркиласа – 33,8%.



Министр транспорта в последнее время подвергся критике за увольнение почтовой госкомпании Lietuvos pastas, некоторые обстоятельства финансирования ремонта дорог и проживания в парламентской гостинице.



Сам политик говорит, что подвергается организованным нападкам, которые начались, когда он стал интересоваться проблемами компаний Lietuvos pastas и Литовские железные дороги.



Президент Гитанас Науседа заявил, что Я. Наркевич должен уйти в отставку.



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В рейтингах литовских партий в декабре изменений практически нет, показывают опубликованные в субботу в газете Lietuvos rytas результаты соцопроса, проведенного компанией Vilmorus.



Рейтинг занимающей первое место партии консерваторов Союз отечества - Литовских христианских демократов за месяц не изменился – как и в ноябре, за эту партию проголосовало бы 16,9% опрошенных.



Занимающему второе место Литовскому союзу "крестьян и зеленых" в декабре симпатизировало 11,9% (в ноябре – 11,1%) респондентов.



Социал-демократов в декабре поддерживало 9,2% опрошенных (8,2% в ноябре), Партию труда – 8,3% (8,1%).



За партию "Порядок и справедливость" проголосовало бы 5,4% (4,4%), за Литовское либеральное движение – 4,5% (4,9%).



"Теперь, когда (заградительный барьер голосов на выборах в парламент – ред.) 3%, у всех, кто в списке, есть шанс попасть (в сейм – ред.)", – отметил глава Vilmorus Владас Гайдис.



Поддержка всех остальных партий была ниже 3%.



11% респондентов сказали, что не стали бы голосовать (в ноябре – 13%), 20,8% сказали, что не знают, за кого стали бы голосовать (21,8%).



Центр социологических и маркетинговых исследований Vilmorus провел опрос 29 ноября – 7 декабря, опрошен 1021 человек. инф."Обзор" BNS.LT Категории: политика, общество Ключевые слова: партии, опрос, политики, влияние, рейтинги География: Литва — статья прочитана 179 раз Комментарии