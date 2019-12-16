Турция пригрозила США признать геноцид индейцев 🔊 Воспроизвести



Турецкая сторона может признать геноцид индейцев в США в ответ на признание Сенатом Конгресса США геноцида армян в Османской империи в 1915 году. Об этом заявил в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала A Haber, сообщает



"Наш парламент также может признать геноцид индейцев. Как можно молчать об этом, когда говоришь об Америке? Это темная страница в истории США", - сказал он.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган © AP Photo/Patrick Semansky



Эрдоган также призвал американского коллегу Дональда Трампа "не жертвовать отношениями между двумя странами и не использовать события 1915 года для проведения своей внутренней политики". По словам президента, решение относительно этого события "должны принимать не политики, а историки". Турецкая сторона может признать геноцид индейцев в США в ответ на признание Сенатом Конгресса США геноцида армян в Османской империи в 1915 году. Об этом заявил в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала A Haber, сообщает ТАСС "Наш парламент также может признать геноцид индейцев. Как можно молчать об этом, когда говоришь об Америке? Это темная страница в истории США", - сказал он.Эрдоган также призвал американского коллегу Дональда Трампа "не жертвовать отношениями между двумя странами и не использовать события 1915 года для проведения своей внутренней политики". По словам президента, решение относительно этого события "должны принимать не политики, а историки". Американский Сенат 12 декабря единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году. Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса США, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Таким образом законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная власть вправе игнорировать такого рода документы.



24 апреля ежегодно в Армении отмечают День памяти жертв геноцида армян. В этот день в 1915 году началась депортация представителей армянской интеллигенции из Константинополя. Геноцидом армян называют массовую депортацию и истребление армянского населения в Османской империи в годы Первой мировой войны.



Турция не приемлет использование термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что тогда в Османской империи шла братоубийственная война и все стороны несли большие потери. Анкара открыла османские архивы и приглашает историков изучить их для выработки объективного подхода к событиям 100-летней давности. Республика ревностно относится к любым попыткам признания факта геноцида армян. tass.ru Категории: общество, спорт, в мире, история Ключевые слова: США, Турция, индейцы, армяне — статья прочитана 216 раз Комментарии