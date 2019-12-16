В Токио призвали объявить все Курильские острова частью Японии

Глава оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии считает, что Токио на переговорах с Москвой должен объявить все острова Курильского архипелага японской территорией. По его мнению, так Япония сможет добиться возвращения островов южной части Курил.
«На японо-российских переговорах по территориальному вопросу Россия отвергла идею премьер-министра Синдзо Абэ о передаче двух островов. В результате мы оказались перед фактом, что Япония пошла на уступки, отложив в долгий ящик свою прошлую дипломатическую позицию с требованием о передаче четырёх островов», — приводит RT со ссылкой на ТАСС его слова.
Сии заявил о несправедливости заключённого после Второй мировой войны Сан-Францисского мирного договора, в соответствии с которым Япония отказалась от претензий на Курильские острова.
«Необходимо исправить эту несправедливость и аннулировать мирный договор, в котором признаётся отказ от архипелага Тисима (японское название Курильского архипелага. — RT)», — сказал он.
Политик считает, что Япония сможет вернуть острова южной части Курил, «если будут начаты переговоры с позиции, что весь архипелаг, включая его северную часть, является японской территорией».
В ноябре замглавы МИД России Игорь Моргулов заявил, что Москва и Токио сохраняют принципиальные расхождения по заключению мирного договора, что затрудняет продвижение переговоров.
В августе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не считает тупиковой ситуацию с подписанием мирного договора с Японией.
* * *
Призывы объявить Курильские острова территорией Японии подрывают доверие между странами, наносят вред отношениям Москвы и Токио, а также воспринимаются, как угроза российскому суверенитету. Об этом в воскресенье журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя предложение председателя оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии заявить об архипелаге как о японской территории.
"Подобные заявления подрывают доверие стран друг к другу. Мы воспринимаем их как угрозу территориальной целостности и суверенитету России. Данные призывы наносят вред отношениям России и Японии, которые строятся на принципах дружбы, открытости, отсутствии двойных стандартов", - сказал Володин.
"Отдают ли себе в этом отчет японские политики? Еще куда более важный вопрос: в чьих интересах делаются подобные заявления?" - добавил он.
Председатель Госдумы подчеркнул, что "попытки пересмотра итогов Второй мировой войны, величайшей трагедии XX века, не пойдут на пользу ни Японии, ни кому-либо еще". "История учит нас, что неверно усвоенные уроки прошлого обязательно накажут нерадивого ученика, - заключил он. - А глава коммунистической партии Японии Кадзуо Сии как никто другой в этой стране должен помнить, к чему приводят реакционистские заявления".
Политик считает, что Япония сможет вернуть острова южной части Курил, «если будут начаты переговоры с позиции, что весь архипелаг, включая его северную часть, является японской территорией».
В ноябре замглавы МИД России Игорь Моргулов заявил, что Москва и Токио сохраняют принципиальные расхождения по заключению мирного договора, что затрудняет продвижение переговоров.
В августе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не считает тупиковой ситуацию с подписанием мирного договора с Японией.
* * *
Призывы объявить Курильские острова территорией Японии подрывают доверие между странами, наносят вред отношениям Москвы и Токио, а также воспринимаются, как угроза российскому суверенитету. Об этом в воскресенье журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя предложение председателя оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии заявить об архипелаге как о японской территории.
"Подобные заявления подрывают доверие стран друг к другу. Мы воспринимаем их как угрозу территориальной целостности и суверенитету России. Данные призывы наносят вред отношениям России и Японии, которые строятся на принципах дружбы, открытости, отсутствии двойных стандартов", - сказал Володин.
"Отдают ли себе в этом отчет японские политики? Еще куда более важный вопрос: в чьих интересах делаются подобные заявления?" - добавил он.
Председатель Госдумы подчеркнул, что "попытки пересмотра итогов Второй мировой войны, величайшей трагедии XX века, не пойдут на пользу ни Японии, ни кому-либо еще". "История учит нас, что неверно усвоенные уроки прошлого обязательно накажут нерадивого ученика, - заключил он. - А глава коммунистической партии Японии Кадзуо Сии как никто другой в этой стране должен помнить, к чему приводят реакционистские заявления".