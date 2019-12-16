В Токио призвали объявить все Курильские острова частью Японии 🔊 Воспроизвести



Глава оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии считает, что Токио на переговорах с Москвой должен объявить все острова Курильского архипелага японской территорией. По его мнению, так Япония сможет добиться возвращения островов южной части Курил.



«На японо-российских переговорах по территориальному вопросу Россия отвергла идею премьер-министра Синдзо Абэ о передаче двух островов. В результате мы оказались перед фактом, что Япония пошла на уступки, отложив в долгий ящик свою прошлую дипломатическую позицию с требованием о передаче четырёх островов», — приводит



Сии заявил о несправедливости заключённого после Второй мировой войны Сан-Францисского мирного договора, в соответствии с которым Япония отказалась от претензий на Курильские острова. Глава оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии считает, что Токио на переговорах с Москвой должен объявить все острова Курильского архипелага японской территорией. По его мнению, так Япония сможет добиться возвращения островов южной части Курил.«На японо-российских переговорах по территориальному вопросу Россия отвергла идею премьер-министра Синдзо Абэ о передаче двух островов. В результате мы оказались перед фактом, что Япония пошла на уступки, отложив в долгий ящик свою прошлую дипломатическую позицию с требованием о передаче четырёх островов», — приводит RT со ссылкой на ТАСС его слова.Сии заявил о несправедливости заключённого после Второй мировой войны Сан-Францисского мирного договора, в соответствии с которым Япония отказалась от претензий на Курильские острова. «Необходимо исправить эту несправедливость и аннулировать мирный договор, в котором признаётся отказ от архипелага Тисима (японское название Курильского архипелага. — RT)», — сказал он.



Политик считает, что Япония сможет вернуть острова южной части Курил, «если будут начаты переговоры с позиции, что весь архипелаг, включая его северную часть, является японской территорией».



В ноябре замглавы МИД России Игорь Моргулов заявил, что Москва и Токио сохраняют принципиальные расхождения по заключению мирного договора, что затрудняет продвижение переговоров.



В августе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не считает тупиковой ситуацию с подписанием мирного договора с Японией.



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Призывы объявить Курильские острова территорией Японии подрывают доверие между странами, наносят вред отношениям Москвы и Токио, а также воспринимаются, как угроза российскому суверенитету. Об этом в воскресенье журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя предложение председателя оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии заявить об архипелаге как о японской территории.



"Подобные заявления подрывают доверие стран друг к другу. Мы воспринимаем их как угрозу территориальной целостности и суверенитету России. Данные призывы наносят вред отношениям России и Японии, которые строятся на принципах дружбы, открытости, отсутствии двойных стандартов", - сказал Володин.



"Отдают ли себе в этом отчет японские политики? Еще куда более важный вопрос: в чьих интересах делаются подобные заявления?" - добавил он.



Председатель Госдумы подчеркнул, что "попытки пересмотра итогов Второй мировой войны, величайшей трагедии XX века, не пойдут на пользу ни Японии, ни кому-либо еще". "История учит нас, что неверно усвоенные уроки прошлого обязательно накажут нерадивого ученика, - заключил он. - А глава коммунистической партии Японии Кадзуо Сии как никто другой в этой стране должен помнить, к чему приводят реакционистские заявления". russian.rt.com tass.ru Категории: политика, в мире, история Ключевые слова: сотрудничество, аналитика, договор, Япония, Курилы, Переговоры География: Россия — статья прочитана 170 раз Комментарии