Йоханнес Бё развеивает сомнения 🔊 Воспроизвести Фото: biathlonworld.com







Второй этап Кубка мира по биатлону, прошедший в австрийском Хохфильцене, развеял практически все сомнения в том, что кто-то в этом сезоне сможет отодвинуть Йоханнеса Бё на второй план.



После победы норвежца в субботу в гонке преследования российский биатлонист Александр Логинов так прокомментировал выступления Йоханнеса Бё на старте сезона: «В этой гонке и на данный момент Бё невозможно обогнать, если он не промахивается, сто процентов невозможно. А вообще, думаю, это реально, потому что все допускают ошибки. В индивидуальных гонках он может себе позволить штрафной круг, другие — нет. С ним бороться очень тяжело. Он очень силён». После победы норвежца в субботу в гонке преследования российский биатлонист Александр Логинов так прокомментировал выступления Йоханнеса Бё на старте сезона: «В этой гонке и на данный момент Бё невозможно обогнать, если он не промахивается, сто процентов невозможно. А вообще, думаю, это реально, потому что все допускают ошибки. В индивидуальных гонках он может себе позволить штрафной круг, другие — нет. С ним бороться очень тяжело. Он очень силён».



«Это был мой худший последний круг в жизни. Даже сейчас, спустя полчаса после окончания гонки, я чувствую себя ужасно усталым. Всегда здорово выигрывать в эстафетах, особенно когда ты понимаешь, что готов неидеально. Надеюсь, что в следующий раз не будем доводить до такого», — передаёт слова Бё championat.com.



Страшно даже представить, как бы рвали всех соперников норвежцы, если бы у них была возможность выбирать биатлонистов и лыжников из здоровых спортсменов, а не только из астматиков.



А Мартен Фуркад, который вернулся в большой биатлон только ради того, чтобы отобрать у Йоханнеса как можно больше золотых медалей, а, по возможности, и Большой хрустальный глобус, пока явно не в лучшей своей форме. Реально, а не для публики: в воскресенье в состав сборной Франции на эстафету Мартена даже не включили.



Что же касается представителей Литвы, то этап в Хохфильцене стал одним из самых удачных в истории литовского биатлона.



Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Хохфильцен, Австрия



Женщины. Спринт 7,5 км. 13 декабря



1. Доротея Вирер (Италия) — (1 промах),



2. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — (+5,9 сек.; 0 промахов),



3. Светлана Миронова (Россия) — (+18,3; 1),



4. Паулина Фиалкова (Словакия) — (+22,1; 0),



5. Ханна Эберг (Швеция) — (+24,3; 1)…



43. Наталья Кочергина (Литва) – (1.30,3; 1),



97. Габриэла Лещинскайте – (+3.50,5; 3).



Мужчины. Спринтерская гонка 10 км. 13 декабря



1. Йоханнес Бё (Норвегия) — (1 промах),



2. Симон Детьё (Франция) — (+7,8 сек.; 1),



2. Александр Логинов (Россия) — (+14,6; 0),



3. Матвей Елисеев (Россия) — (+20,6; 0),



4. Лукас Хофер (Италия) — (+20,8; 1),



5. Тарьей Бё (Норвегия) — (+23,4; 2)...



31. Витаутас Строля (Литва) – (+1.22,1; 2),



53. Кароль Домбровский (Литва) – (+1.53,9; 2),



61. Томас Каукенас (Литва) – (+2.12,1; 3).







Женщины. Эстафета, 4х6 км. 14 декабря



1. Норвегия (К.Оффигстад-Кноттен, И.Ландмарк-Тандреволд, Т.Экхофф, М.Рёйселанд) — (1 штрафной круг + 7 дополнительных патронов),



2. Россия (К.Резцова, Л.Куклина, С.Миронова, Е.Юрлова-Рехт) — (+8,2; 0+5),



3. Швейцария — (+1.04,1; 1+9),



4. Украина — (+1.09,2; 0+8),



5. Канада — (+1.09,9 (0+7).



Литовская женская сборная в этой гонке участия не принимала.



Мужчины. Гонка преследования 12,5 км, 14 декабря



1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 31.27,0 (0 промахов),



2. Александр Логинов (Россия) – отставание 33,5 (0),



3. Эмильен Жаклен (Франция) — +40,5 (0),



4. Яков Фак (Словения) – (+41,6; 0),



5. Симон Детьё (Франция) – (+41,6; 1 промах)…



47. Витаутас Строля (Литва) – (5.01,4; 6),



52. Кароль Домбровский (Литва) – (+5.33,8; 2).



Женщины. Гонка преследования 10 км. 15 декабря



1 Тириль Экхофф (Норвегия) – (0 промахов),



2. Ханна Эберг (Швеция) — (+25,8; 2),



3. Ингрид Ландмарк-Тандреволд (Норвегия) — (+39,7; 1),



4. Жюстин Бреза (Франция) — (+47,9; 2),



5. Паулина Фиалкова (Чехия) – (+1.02,9; 2)…



57. Наталья Кочергина (Литва) – (+5.01,8; 5).



Мужчины. Эстафета, 4х7,5 км. 15 декабря



1. Норвегия (Йоханнес Дале, Эрленд Бьонтегорд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё) – (1 штрафной круг + 7 дополнительных патронов),



2. Германия – (+2,0; 0+6),



3. Франция – (+51,9; 1+8),



4. Канада – (+1.28,7; 0+6),



5. Чехия – (+1.52,2; 0+9)…



22. Литва (К.Домбровский, В.Строля, Л.Банис, Т.Каукенас) – (+6.21,3; 3+12).



После двух этапов Кубка мира у мужчин в личном зачёте лидирует Йоханнес Бё, на счету которого 211 очков.



Далее идут Александр Логинов (177), Симон Детьё (175), Тарьей Бё (168) и Мартен Фуркад (162).



У женщин первую строчку в личном зачёте занимает Доротея Вирер (188), вслед за ней выстроились Ингрид Ландмарк-Тандреволд (161), Хана Эберг (155), Марте Рёйселанд (136) и Жулия Симон (123). Сам же Йоханнес, пронесшийся по трассе в заключительной гонке этапа, как реактивная ракета, гораздо самого быстрого из остальных участников последнего старта в Хохфильцене, возможно, на публику заявил, что он находится далеко не в лучшей форме.«Это был мой худший последний круг в жизни. Даже сейчас, спустя полчаса после окончания гонки, я чувствую себя ужасно усталым. Всегда здорово выигрывать в эстафетах, особенно когда ты понимаешь, что готов неидеально. Надеюсь, что в следующий раз не будем доводить до такого», — передаёт слова Бё championat.com.Страшно даже представить, как бы рвали всех соперников норвежцы, если бы у них была возможность выбирать биатлонистов и лыжников из здоровых спортсменов, а не только из астматиков.А Мартен Фуркад, который вернулся в большой биатлон только ради того, чтобы отобрать у Йоханнеса как можно больше золотых медалей, а, по возможности, и Большой хрустальный глобус, пока явно не в лучшей своей форме. Реально, а не для публики: в воскресенье в состав сборной Франции на эстафету Мартена даже не включили.Что же касается представителей Литвы, то этап в Хохфильцене стал одним из самых удачных в истории литовского биатлона.1. Доротея Вирер (Италия) — (1 промах),2. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — (+5,9 сек.; 0 промахов),3. Светлана Миронова (Россия) — (+18,3; 1),4. Паулина Фиалкова (Словакия) — (+22,1; 0),5. Ханна Эберг (Швеция) — (+24,3; 1)…43. Наталья Кочергина (Литва) – (1.30,3; 1),97. Габриэла Лещинскайте – (+3.50,5; 3).1. Йоханнес Бё (Норвегия) — (1 промах),2. Симон Детьё (Франция) — (+7,8 сек.; 1),2. Александр Логинов (Россия) — (+14,6; 0),3. Матвей Елисеев (Россия) — (+20,6; 0),4. Лукас Хофер (Италия) — (+20,8; 1),5. Тарьей Бё (Норвегия) — (+23,4; 2)...31. Витаутас Строля (Литва) – (+1.22,1; 2),53. Кароль Домбровский (Литва) – (+1.53,9; 2),61. Томас Каукенас (Литва) – (+2.12,1; 3).1. Норвегия (К.Оффигстад-Кноттен, И.Ландмарк-Тандреволд, Т.Экхофф, М.Рёйселанд) — (1 штрафной круг + 7 дополнительных патронов),2. Россия (К.Резцова, Л.Куклина, С.Миронова, Е.Юрлова-Рехт) — (+8,2; 0+5),3. Швейцария — (+1.04,1; 1+9),4. Украина — (+1.09,2; 0+8),5. Канада — (+1.09,9 (0+7).Литовская женская сборная в этой гонке участия не принимала.1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 31.27,0 (0 промахов),2. Александр Логинов (Россия) – отставание 33,5 (0),3. Эмильен Жаклен (Франция) — +40,5 (0),4. Яков Фак (Словения) – (+41,6; 0),5. Симон Детьё (Франция) – (+41,6; 1 промах)…47. Витаутас Строля (Литва) – (5.01,4; 6),52. Кароль Домбровский (Литва) – (+5.33,8; 2).1 Тириль Экхофф (Норвегия) – (0 промахов),2. Ханна Эберг (Швеция) — (+25,8; 2),3. Ингрид Ландмарк-Тандреволд (Норвегия) — (+39,7; 1),4. Жюстин Бреза (Франция) — (+47,9; 2),5. Паулина Фиалкова (Чехия) – (+1.02,9; 2)…57. Наталья Кочергина (Литва) – (+5.01,8; 5).1. Норвегия (Йоханнес Дале, Эрленд Бьонтегорд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё) – (1 штрафной круг + 7 дополнительных патронов),2. Германия – (+2,0; 0+6),3. Франция – (+51,9; 1+8),4. Канада – (+1.28,7; 0+6),5. Чехия – (+1.52,2; 0+9)…22. Литва (К.Домбровский, В.Строля, Л.Банис, Т.Каукенас) – (+6.21,3; 3+12).После двух этапов Кубка мира у мужчин в личном зачёте лидирует Йоханнес Бё, на счету которого 211 очков.Далее идут Александр Логинов (177), Симон Детьё (175), Тарьей Бё (168) и Мартен Фуркад (162).У женщин первую строчку в личном зачёте занимает Доротея Вирер (188), вслед за ней выстроились Ингрид Ландмарк-Тандреволд (161), Хана Эберг (155), Марте Рёйселанд (136) и Жулия Симон (123). Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: биатлон, Хохфильцен, Йоханнес Бё — статья прочитана 25 раз Комментарии