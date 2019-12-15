Главная >> Новости >> в мире, чп и криминал, политика >> США выдворили двух китайских дипломатов

США выдворили двух китайских дипломатов

Фото © Pixabay


Вашингтон уже более 30 лет не выдворял китайских дипломатов из-за подозрения в шпионаже.

Вашингтон этой осенью тайно выдворил двух сотрудников Посольства Китая, которые пытались проникнуть на территорию военной базы Норфолк в штате Вирджиния. Об этом сообщает ЛАЙФ со ссылкой на несколько источников The New York Times.

При этом МИД Китая, а также Посольство КНР в Вашингтоне от комментариев данного случая воздержались. Также отказались дать информацию об инциденте в Госдепартаменте и в Федеральном бюро расследований США.

Согласно информации издания, в конце сентября двое китайских дипломатов с жёнами подъехали к КПП американской военной базы. Охрана пропустила сотрудников Посольства КНР миновать шлагбаум с целью развернуться и уехать, однако у дипломатов был другой план. Они поехали дальше до тех пор, пока им не преградили путь пожарные машины.

В своё оправдание работники китайского посольства сказали, что не поняли инструкции охранников на английском и заблудились.

Газета предполагает, что таким образом спецслужбы КНР пытались проверить надёжность охраны военной базы.
life.ru
Категории: в мире, чп и криминал, политика
Ключевые слова: США, шпионы, дипломаты, КНР
статья прочитана 135 раз
добавлена сегодня, 15 декабря, 19:36

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка