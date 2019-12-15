США выдворили двух китайских дипломатов 🔊 Воспроизвести Фото © Pixabay



Вашингтон уже более 30 лет не выдворял китайских дипломатов из-за подозрения в шпионаже.



Вашингтон этой осенью тайно выдворил двух сотрудников Посольства Китая, которые пытались проникнуть на территорию военной базы Норфолк в штате Вирджиния. Об этом сообщает



При этом МИД Китая, а также Посольство КНР в Вашингтоне от комментариев данного случая воздержались. Также отказались дать информацию об инциденте в Госдепартаменте и в Федеральном бюро расследований США.



Согласно информации издания, в конце сентября двое китайских дипломатов с жёнами подъехали к КПП американской военной базы. Охрана пропустила сотрудников Посольства КНР миновать шлагбаум с целью развернуться и уехать, однако у дипломатов был другой план. Они поехали дальше до тех пор, пока им не преградили путь пожарные машины.



В своё оправдание работники китайского посольства сказали, что не поняли инструкции охранников на английском и заблудились.



Газета предполагает, что таким образом спецслужбы КНР пытались проверить надёжность охраны военной базы. Вашингтон уже более 30 лет не выдворял китайских дипломатов из-за подозрения в шпионаже.Вашингтон этой осенью тайно выдворил двух сотрудников Посольства Китая, которые пытались проникнуть на территорию военной базы Норфолк в штате Вирджиния. Об этом сообщает ЛАЙФ со ссылкой на несколько источников The New York Times.При этом МИД Китая, а также Посольство КНР в Вашингтоне от комментариев данного случая воздержались. Также отказались дать информацию об инциденте в Госдепартаменте и в Федеральном бюро расследований США.Согласно информации издания, в конце сентября двое китайских дипломатов с жёнами подъехали к КПП американской военной базы. Охрана пропустила сотрудников Посольства КНР миновать шлагбаум с целью развернуться и уехать, однако у дипломатов был другой план. Они поехали дальше до тех пор, пока им не преградили путь пожарные машины.В своё оправдание работники китайского посольства сказали, что не поняли инструкции охранников на английском и заблудились.Газета предполагает, что таким образом спецслужбы КНР пытались проверить надёжность охраны военной базы. life.ru Категории: в мире, чп и криминал, политика Ключевые слова: США, шпионы, дипломаты, КНР — статья прочитана 135 раз Комментарии