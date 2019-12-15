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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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США выдворили двух китайских дипломатов
Вашингтон уже более 30 лет не выдворял китайских дипломатов из-за подозрения в шпионаже.
Вашингтон этой осенью тайно выдворил двух сотрудников Посольства Китая, которые пытались проникнуть на территорию военной базы Норфолк в штате Вирджиния. Об этом сообщает ЛАЙФ со ссылкой на несколько источников The New York Times.
При этом МИД Китая, а также Посольство КНР в Вашингтоне от комментариев данного случая воздержались. Также отказались дать информацию об инциденте в Госдепартаменте и в Федеральном бюро расследований США.
Согласно информации издания, в конце сентября двое китайских дипломатов с жёнами подъехали к КПП американской военной базы. Охрана пропустила сотрудников Посольства КНР миновать шлагбаум с целью развернуться и уехать, однако у дипломатов был другой план. Они поехали дальше до тех пор, пока им не преградили путь пожарные машины.
В своё оправдание работники китайского посольства сказали, что не поняли инструкции охранников на английском и заблудились.
Газета предполагает, что таким образом спецслужбы КНР пытались проверить надёжность охраны военной базы.
life.ru
Категории: в мире, чп и криминал, политика
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